Роджер Ривз работал с Пабло Эскобаром, доставлял наркотики в США, сбегал от полиции на осле и сидел в тюрьмах по всему миру. А теперь вышел на свободу и дал первые интервью. Вот его история

Уильям Роджер Ривз вырос на ферме в Джорджии. Семья была бедной, и Ривз с детства пытался подзаработать. Сначала — на продаже самогона, потом работал на стройке и продавал антиквариат.

В 1970-х годах он переехал в Калифорнию и стал пожарным. Впрочем, больше всего Ривз любил летать и еще в юности получил лицензию пилота. Повзрослев, часто летал на рыбалку в Мексику. В 1973 году знакомый предложил ему доставить из Мексики в США груз — марихуану. До этого у Ривза не было судимостей. Более того, его даже ни разу не штрафовали за неправильную парковку.

Знакомый убедил Ривза, что если его и поймают, вряд ли он проведет за решеткой больше года. Ривз согласился. За работу заплатили десять тысяч долларов — вдвое больше, чем он зарабатывал за год работы пожарным. Ривз купил новый самолет, который мог транспортировать больше груза, — Cessna 207, и решил дальше заниматься контрабандой.

Сначала он работал с посредниками, потом начал находить наркоторговцев самостоятельно. В большинстве случаев Ривз доставлял наркотики из Мексики, из небольшого городка Пичилинка. Взлетная полоса в городе была слишком короткой, чтобы самолет с тяжелым грузом мог подняться в небо, — всего 274 метра. Поэтому соратники контрабандиста нашли альтернативу — шоссе.

Операция напоминала военную. Вооруженные люди перекрывали по километру дороги с обеих сторон, затем переносили товар из грузовика, на котором был установлен пулемет, в самолет, и Ривз взлетал над пробкой из автомобилей. Наркоторговцы платили взятки полиции, чтобы она не вмешивалась в их дела.

Но однажды что-то пошло не так — как раз тогда, когда Ривз готовился взлетать, правоохранители устроили облаву. Он пытался взлететь и уйти от преследования, но полиция начала стрелять. В Ривза попали три пули. Наркоторговцы начали стрелять в ответ. В конце концов Ривз скрылся на старом осле.

Вскоре после этого произошла очередная облава, в результате которой Ривза арестовали и три месяца пытали в мексиканской тюрьме. Выйдя на свободу, он больше не хотел летать в Мексику и решил попробовать наладить бизнес в Колумбии.

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Партнерами Ривза стали представители Медельинского картеля. Созданный в 1976 году тремя братьями Очоа, Пабло Эскобаром и Хосе Гонсало Родригесом Гача, он был одним из крупнейших и самых опасных.

Картель изготавливал наркотики в лабораториях в Колумбии, а затем доставлял в другие страны, в том числе в Боливию, Панаму, Центральную Америку, США и Канаду.

Картелю приписывают немало жестоких преступлений, среди них — взрыв гражданского авиалайнера авиакомпании Avianca, убийство редактора газеты El Espectador Гильермо Кано и кандидата в президенты Луиса Карлоса Галана.

Когда именно Ривз начал сотрудничать с картелем — точно неизвестно. В интервью он говорил, что перевозил для него наркотики практически с самого начала существования организации.

Все началось, когда контакт Ривза представил его одному из братьев Очоа — Хорхе, который был «мозгом всей операции». Они встретились на колумбийском ранчо, где было еще с полсотни человек. Ривз вспоминает, что в офисе Хорхе стояли около 12 телефонов, все разных цветов. Они были нужны для связи с разными городами США.

Собеседование была коротким. Хорхе пожал Роджеру руку, спросил на английском, какие самолеты у него есть и как давно он переправляет контрабанду через американскую границу. К тому времени Ривз перевозил марихуану не только из Мексики, но и из Панамы и Ямайки. После этого в комнату пригласили Пабло Эскобара.

Наркоторговцы договорились, что Ривз будет транспортировать кокаин и марихуану. Тариф был хорошим — пять тысяч долларов за килограмм товара. В один самолет помещалось в среднем 300—400 килограммов кокаина — это означало, что за восьмичасовой полет можно было заработать 1,5—2,5 миллиона долларов.

По словам Ривза, оба наркоторговца — Эскобар и Очоа — обращались с ним и его семьей как джентльмены. Они прислушивались к нему. А еще — никогда не называли свой бизнес «картелем». Это было скорее что-то вроде «страховой компании». Представители картеля обещали клиентам доставить груз к месту назначения, а в случае, если его арестуют правоохранители или он потеряется — доставить другой. За более чем десять лет работы на картель Ривз перевез тонны запрещенных веществ в Испанию, Канаду, Центральную Америку, США и другие страны.

Наркоторговцы Медельинского картеля после того, как их арестовала колумбийская полиция. Богота, Колумбия, 1988 год. Eric VANDEVILLE / Contributor

В начале 1980-х Роджер Ривз познакомился с Барри Силом — бывшим агентом ЦРУ, который стал контрабандистом. Ривз хотел приобрести ранчо в Центральной Америке, где можно было бы останавливаться между операциями, и рассматривал различные варианты в Гондурасе.

По пути обратно в Новый Орлеан он познакомился с Силом. Барри показался Ривзу подозрительным и выглядел «просто как агент ЦРУ или ФБР», но они разговорились о самолетах. Сил признался, что только вышел из гондурасской тюрьмы, где провел год — его поймали со 100 килограммами кокаина.

Ривз предложил Силу работать на него, тот согласился. Ривз платил ему по две тысячи долларов за килограмм кокаина — в среднем миллион долларов за рейс. По словам Ривза, Барри доставлял кокаин через город Мина в Арканзасе. Он дружил с Биллом Клинтоном, который тогда был губернатором Арканзаса, и не раз повторял, что «здесь его точно задерживать не будут». Однако Сил никогда не имел дело напрямую с Эскобаром и братьями Очоа.

В 1982 году Ривза арестовали за контрабанду марихуаны. Ему грозило 35 лет тюрьмы. Срок удалось сократить до четырех лет, но за это время его подопечный попал в беду.

В 1984 году Сила в Никарагуа задержало DEA. Его обвинили в контрабанде наркотиков и отмывании денег. Чтобы избежать пожизненного заключения, Сил согласился стать информатором. Он продолжал заниматься контрабандой, но в его самолетах установили специальные скрытые камеры.

Таким образом спецслужбы и разоблачили многих членов картеля и политиков в Никарагуа, которые за долю от продаж позволяли переправлять через страну наркотики из Колумбии в США. А еще — сфотографировали Пабло Эскобара, Хорхе Очоа и других наркобаронов, которые помогали солдатам Никарагуа грузить кокаин на борт.

Когда Ривз вышел на свободу в 1986 году и встретился с Силом, тот признался, что работает на DEA и рассказал управлению обо всех своих преступлениях и о Ривзе. И сказал, что теперь Ривз должен свидетельствовать вместе с ним перед Конгрессом.

Контрабандист не хотел этого делать, но после угроз DEA ему пришлось прилететь в Майами. Прежде чем выступить перед большим жюри, он обратился к лучшему адвокату в городе. Ривз сказал, что не хочет свидетельствовать против картеля и не знает, что ему делать. В ответ адвокат пошутил: «Быть стукачом — это как быть беременной женщиной: ты или стукач, или нет. Я обычно не представляю стукачей, но если ты решишь дать показания, я согласен это делать за 600 долларов в час».

Адвокат предупредил, что если Ривз пойдет на сделку с DEA, ему придется рассказать все. Потому что если он попытается что-то скрыть — никакой договоренности не будет и его осудят за все преступления.

Ривз подумал и сбежал в Бразилию. Сила через семь месяцев убили в Луизиане. Ривз говорит, что это было выгодно как Медельинскому картелю, так и ЦРУ— Барри якобы по указанию управления поставлял оружие контрас в Никарагуа и мог об этом рассказать. Но все-таки он считает, что Сила убили по приказу Фабио — младшего из братьев Очоа.

Сам Ривз и дальше занимался контрабандой. Даже после того, как Пабло Эскобара убили, а Медельинский картель распался. Последний раз его задержали в 2001 году в самой западной точке Австралии — на изолированном пляже Стип-Пойнт. Ривза с помощником поймали с поличным рядом с лодкой, загруженной кокаином на 400 миллионов долларов.

В 2002 году его приговорили к 12 годам тюрьмы. Позже срок увеличили до 18 лет. Ривз вышел из австралийской тюрьмы в 2020 году, но вскоре его экстрадировали в США.

В Штатах ему грозило более 20 лет за решеткой за нарушение условий досрочного освобождения в 1977 году. Однако Ривзу повезло. Он провел в лос-анджелесской тюрьме 9 месяцев, потому что его снова освободили условно-досрочно. Ривз должен был пройти испытательный срок, но из-за пандемии коронавируса он не мог встречаться с офицером, который за него отвечал, и в итоге испытательный срок отменили. Ривз уже вернул себе водительские права и лицензию пилота.

За то время, что Ривз занимался контрабандой, он заработал десятки миллионов долларов. Он говорит, что деньги были его главной мотивацией, но не принесли ему счастья: «Я думаю, что сейчас значительно счастливее. Если бы у меня был шанс, я бы поступил иначе. Это не стоило 33 лет в тюрьмах».

Роджер Ривз с женой Мэри.

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