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Роджер Ривз работал с Пабло Эскобаром, доставлял наркотики в США, сбегал от полиции на осле и сидел в тюрьмах по всему миру. А теперь вышел на свободу и дал первые интервью. Вот его история

Автор:
Яна Собецкая
Редактор:
Дмитрий Раевский
Дата:
Роджер Ривз работал с Пабло Эскобаром, доставлял наркотики в США, сбегал от полиции на осле и сидел в тюрьмах по всему миру. А теперь вышел на свободу и дал первые интервью. Вот его история

Каролина Ускакович / «Бабель»

Уильям Роджер Ривз — легендарный контрабандист. Он доставлял наркотики на шесть континентов, перевозил тонны гашиша, кокаина и марихуаны и сотрудничал с Медельинским картелем, которым руководил Пабло Эскобар. Его несколько раз задерживали, пытали в мексиканской тюрьме, но всякий раз после освобождения он возвращался в наркобизнес. В прошлом году, после 18 лет в австралийской тюрьме контрабандист вышел на свободу. Он ненадолго оказался за решеткой в США, но его освободили благодаря пандемии коронавируса. Теперь 78-летний Ривз отошел от дел, пишет книги и дает первые интервью. «Бабель» рассказывает его историю: о том, как он стал контрабандистом, как работал с Эскобаром и кто убил Барри Сила — бывшего агента ЦРУ, работавшего на Медельинский картель.

Уильям Роджер Ривз вырос на ферме в Джорджии. Семья была бедной, и Ривз с детства пытался подзаработать. Сначала — на продаже самогона, потом работал на стройке и продавал антиквариат.

В 1970-х годах он переехал в Калифорнию и стал пожарным. Впрочем, больше всего Ривз любил летать и еще в юности получил лицензию пилота. Повзрослев, часто летал на рыбалку в Мексику. В 1973 году знакомый предложил ему доставить из Мексики в США груз — марихуану. До этого у Ривза не было судимостей. Более того, его даже ни разу не штрафовали за неправильную парковку.

Знакомый убедил Ривза, что если его и поймают, вряд ли он проведет за решеткой больше года. Ривз согласился. За работу заплатили десять тысяч долларов — вдвое больше, чем он зарабатывал за год работы пожарным. Ривз купил новый самолет, который мог транспортировать больше груза, — Cessna 207, и решил дальше заниматься контрабандой.

Сначала он работал с посредниками, потом начал находить наркоторговцев самостоятельно. В большинстве случаев Ривз доставлял наркотики из Мексики, из небольшого городка Пичилинка. Взлетная полоса в городе была слишком короткой, чтобы самолет с тяжелым грузом мог подняться в небо, — всего 274 метра. Поэтому соратники контрабандиста нашли альтернативу — шоссе.

Операция напоминала военную. Вооруженные люди перекрывали по километру дороги с обеих сторон, затем переносили товар из грузовика, на котором был установлен пулемет, в самолет, и Ривз взлетал над пробкой из автомобилей. Наркоторговцы платили взятки полиции, чтобы она не вмешивалась в их дела.

Но однажды что-то пошло не так — как раз тогда, когда Ривз готовился взлетать, правоохранители устроили облаву. Он пытался взлететь и уйти от преследования, но полиция начала стрелять. В Ривза попали три пули. Наркоторговцы начали стрелять в ответ. В конце концов Ривз скрылся на старом осле.

Вскоре после этого произошла очередная облава, в результате которой Ривза арестовали и три месяца пытали в мексиканской тюрьме. Выйдя на свободу, он больше не хотел летать в Мексику и решил попробовать наладить бизнес в Колумбии.

JAIME RAZURI / Staff / Getty Images

Партнерами Ривза стали представители Медельинского картеля. Созданный в 1976 году тремя братьями Очоа, Пабло Эскобаром и Хосе Гонсало Родригесом Гача, он был одним из крупнейших и самых опасных.

Картель изготавливал наркотики в лабораториях в Колумбии, а затем доставлял в другие страны, в том числе в Боливию, Панаму, Центральную Америку, США и Канаду.

Картелю приписывают немало жестоких преступлений, среди них — взрыв гражданского авиалайнера авиакомпании Avianca, убийство редактора газеты El Espectador Гильермо Кано и кандидата в президенты Луиса Карлоса Галана.

Когда именно Ривз начал сотрудничать с картелем — точно неизвестно. В интервью он говорил, что перевозил для него наркотики практически с самого начала существования организации.

Все началось, когда контакт Ривза представил его одному из братьев Очоа — Хорхе, который был «мозгом всей операции». Они встретились на колумбийском ранчо, где было еще с полсотни человек. Ривз вспоминает, что в офисе Хорхе стояли около 12 телефонов, все разных цветов. Они были нужны для связи с разными городами США.

Собеседование была коротким. Хорхе пожал Роджеру руку, спросил на английском, какие самолеты у него есть и как давно он переправляет контрабанду через американскую границу. К тому времени Ривз перевозил марихуану не только из Мексики, но и из Панамы и Ямайки. После этого в комнату пригласили Пабло Эскобара.

Наркоторговцы договорились, что Ривз будет транспортировать кокаин и марихуану. Тариф был хорошим — пять тысяч долларов за килограмм товара. В один самолет помещалось в среднем 300—400 килограммов кокаина — это означало, что за восьмичасовой полет можно было заработать 1,5—2,5 миллиона долларов.

По словам Ривза, оба наркоторговца — Эскобар и Очоа — обращались с ним и его семьей как джентльмены. Они прислушивались к нему. А еще — никогда не называли свой бизнес «картелем». Это было скорее что-то вроде «страховой компании». Представители картеля обещали клиентам доставить груз к месту назначения, а в случае, если его арестуют правоохранители или он потеряется — доставить другой. За более чем десять лет работы на картель Ривз перевез тонны запрещенных веществ в Испанию, Канаду, Центральную Америку, США и другие страны.

Наркоторговцы Медельинского картеля после того, как их арестовала колумбийская полиция. Богота, Колумбия, 1988 год.

Наркоторговцы Медельинского картеля после того, как их арестовала колумбийская полиция. Богота, Колумбия, 1988 год.

Eric VANDEVILLE / Contributor

В начале 1980-х Роджер Ривз познакомился с Барри Силом — бывшим агентом ЦРУ, который стал контрабандистом. Ривз хотел приобрести ранчо в Центральной Америке, где можно было бы останавливаться между операциями, и рассматривал различные варианты в Гондурасе.

По пути обратно в Новый Орлеан он познакомился с Силом. Барри показался Ривзу подозрительным и выглядел «просто как агент ЦРУ или ФБР», но они разговорились о самолетах. Сил признался, что только вышел из гондурасской тюрьмы, где провел год — его поймали со 100 килограммами кокаина.

Ривз предложил Силу работать на него, тот согласился. Ривз платил ему по две тысячи долларов за килограмм кокаина — в среднем миллион долларов за рейс. По словам Ривза, Барри доставлял кокаин через город Мина в Арканзасе. Он дружил с Биллом Клинтоном, который тогда был губернатором Арканзаса, и не раз повторял, что «здесь его точно задерживать не будут». Однако Сил никогда не имел дело напрямую с Эскобаром и братьями Очоа.

В 1982 году Ривза арестовали за контрабанду марихуаны. Ему грозило 35 лет тюрьмы. Срок удалось сократить до четырех лет, но за это время его подопечный попал в беду.

В 1984 году Сила в Никарагуа задержало DEA. Его обвинили в контрабанде наркотиков и отмывании денег. Чтобы избежать пожизненного заключения, Сил согласился стать информатором. Он продолжал заниматься контрабандой, но в его самолетах установили специальные скрытые камеры.

Таким образом спецслужбы и разоблачили многих членов картеля и политиков в Никарагуа, которые за долю от продаж позволяли переправлять через страну наркотики из Колумбии в США. А еще — сфотографировали Пабло Эскобара, Хорхе Очоа и других наркобаронов, которые помогали солдатам Никарагуа грузить кокаин на борт.

Когда Ривз вышел на свободу в 1986 году и встретился с Силом, тот признался, что работает на DEA и рассказал управлению обо всех своих преступлениях и о Ривзе. И сказал, что теперь Ривз должен свидетельствовать вместе с ним перед Конгрессом.

Контрабандист не хотел этого делать, но после угроз DEA ему пришлось прилететь в Майами. Прежде чем выступить перед большим жюри, он обратился к лучшему адвокату в городе. Ривз сказал, что не хочет свидетельствовать против картеля и не знает, что ему делать. В ответ адвокат пошутил: «Быть стукачом — это как быть беременной женщиной: ты или стукач, или нет. Я обычно не представляю стукачей, но если ты решишь дать показания, я согласен это делать за 600 долларов в час».

Адвокат предупредил, что если Ривз пойдет на сделку с DEA, ему придется рассказать все. Потому что если он попытается что-то скрыть — никакой договоренности не будет и его осудят за все преступления.

Ривз подумал и сбежал в Бразилию. Сила через семь месяцев убили в Луизиане. Ривз говорит, что это было выгодно как Медельинскому картелю, так и ЦРУ— Барри якобы по указанию управления поставлял оружие контрас в Никарагуа и мог об этом рассказать. Но все-таки он считает, что Сила убили по приказу Фабио — младшего из братьев Очоа.

Сам Ривз и дальше занимался контрабандой. Даже после того, как Пабло Эскобара убили, а Медельинский картель распался. Последний раз его задержали в 2001 году в самой западной точке Австралии — на изолированном пляже Стип-Пойнт. Ривза с помощником поймали с поличным рядом с лодкой, загруженной кокаином на 400 миллионов долларов.

В 2002 году его приговорили к 12 годам тюрьмы. Позже срок увеличили до 18 лет. Ривз вышел из австралийской тюрьмы в 2020 году, но вскоре его экстрадировали в США.

В Штатах ему грозило более 20 лет за решеткой за нарушение условий досрочного освобождения в 1977 году. Однако Ривзу повезло. Он провел в лос-анджелесской тюрьме 9 месяцев, потому что его снова освободили условно-досрочно. Ривз должен был пройти испытательный срок, но из-за пандемии коронавируса он не мог встречаться с офицером, который за него отвечал, и в итоге испытательный срок отменили. Ривз уже вернул себе водительские права и лицензию пилота.

За то время, что Ривз занимался контрабандой, он заработал десятки миллионов долларов. Он говорит, что деньги были его главной мотивацией, но не принесли ему счастья: «Я думаю, что сейчас значительно счастливее. Если бы у меня был шанс, я бы поступил иначе. Это не стоило 33 лет в тюрьмах».

Роджер Ривз с женой Мэри.

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