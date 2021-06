Что посмотреть в выходные. Продолжение «Элиты», второй сезон лучшего сериала о зомби и новая драмеди от сценариста «Отчаянных домохозяек»

Драматический сериал «Элита» — четвертый сезон

О чем сериал. Трое подростков из рабочих семей — Самуэль, Надя и Кристиан — получают стипендию на обучение в элитной школе Лас-Энсинас, где учатся наследники богатых семей. Отношения с одноклассниками у них не складываются. Состоятельные ученики делают все, чтобы заставить друзей уйти из школы. Однако ребята решают остаться — даже если это означает иметь дело с постоянными интригами и запугиванием. Как и в первых трех сезонах, в четвертом сезоне «Элиты» есть детективная линия. А еще новые герои — в Лас-Энсинас появляется новый директор и четверо новых студентов.

Elite / Netflix / шоураннеры — Карлос Монтеро, Дарио Мадрона / в главных ролях — Эстер Экспозито, Данна Паола, Арон Пайпер / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,5.

Что говорят критики. Tv Fanatic утверждает, что немало шоу становятся хуже после первых сезонов, однако создатели «Элиты» сделали все для того, чтобы удержать интерес фанатов. AV Club говорит, что в новом сезоне еще больше убийств, подростковых драм и секса.

Постапокалиптический сериал «Черное лето» — второй сезон

О чем сериал. США охватывает эпидемия опасного вируса, который превращает людей в зомби. Пытаясь спастись, Роуз, ее муж Патрик и дочь Анна отправляются в один из пунктов эвакуации. Военные, которые занимаются эвакуацией, забирают с собой только Анну, опасаясь, что раненный Патрик может быть инфицирован. Роуз остается с мужем, однако в конце концов находит небольшую группу уцелевших и отправляется на поиски дочери. Все это происходит во время «черного лета» — самого сложного периода в начале зомби-апокалипсиса. «Черное лето» — приквел «Нации-Z», второго по популярности сериала про зомби после «Ходячих мертвецов».

Black Summer / Netflix /шоураннеры — Карл Шефер, Джон Хайамс / в главных ролях — Джейми Кинг, Кристин Ли, Джастин Чу-Кэри / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 8,5.

Что говорят критики. Decider считает, что Black Summer — самое крутое шоу о зомби. По мнению Digital Spy, «Ходячие мертвецы» могут многому у него поучиться.

Драмеди «Отцовство»

О чем фильм. Лента «Отцовство» основана на биографической книге — бестселлере Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love американского писателя Мэтью Логелина. Жена Мэтью умерла вскоре после рождения дочери, и он воспитывал ребенка самостоятельно, постоянно сталкиваясь с критикой и непрошеными советами родственников. «Отцовство» изображает жизнь Мэтта и его отношения с дочерью. В главной роли Кевин Харт ( «Очень страшное кино», «Совместная поездка»).

Fatherhood / Netflix / режиссер — Пол Вайц / в главных ролях — Кевин Харт, Энтони Кэрриган, Мелоди Херд / продолжительность — 1 час 49 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% / рейтинг IMDb — 7,8.

Что говорят критики. Radio Times говорит, что в фильме нет ничего особо нового, но его все равно стоит посмотреть. The Wrap считает, что «Отцовство» — это чуткая, очаровательная история, которая вряд ли запомнится.

Драмеди «В ритме жизни»

О чем сериал. 1980-е годы. Шейла Рубин живет в Сан-Диего. Она замужем, воспитывает дочь и имеет, на первый взгляд, идеальную жизнь. На самом же деле Шейла устала жить в тени своего мужа-профессора и хочет большего, чем быть домохозяйкой. Это кажется только мечтой, однако однажды Шейла открывает для себя аэробику. Шоураннер сериала — сценаристка «Отчаянных домохозяек» и драматического сериала «Мертвые, как я» Энни Вейсман.

Physical / Apple Tv+ / шоураннер — Энни Вейсман / в главных ролях — Роуз Бирн, Делла Саба, Рори Сковел / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% / рейтинг IMDb — 8,1.

Что говорят критики. The Guardian пишет, что у Physical есть две большие проблемы. Первая — это не комедийный сериал. Вторая — в нем очень мало драмы. Hollywood Reporter говорит, что он слишком фокусируется на побочных сюжетных линиях.

Что посмотреть на фестивале «Неделя швейцарского кино»

Драма «Моя младшая сестра»

О чем фильм. Лиза и Свен — близнецы. Они выросли в Берлине и с детства увлекались театром. Лиза мечтала стать драматургом, Свен — актером. Со временем Лиза оставила свои амбиции и переехала с семьей в Швейцарию. Зато Свену удалось стать одним из самых известных актеров берлинской театральной сцены. Теперь брат и сестра видятся нечасто. Однако все меняется, когда у Свена выявляют рак. Лиза возвращается в Берлин, чтобы ухаживать за больным братом. В 2020 году Schwesterlein номинировали на «Золотого медведя» Берлинале.

Schwesterlein / Швейцария / режиссеры — Стефани Шуа, Вероника Реймонд / в главных ролях — Нина Хосс, Ларс Айдингер, Марта Келлер / продолжительность — 1 час 39 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% / рейтинг IMDb — 6,6.

Что говорят критики. Movie Nation отмечает, что «My Little Sister» рассказывает простую историю, в которой есть все, что ценят в хороших фильмах. The New York Times пишет, что неприхотливая режиссура позволяет актерам как следует проявить себя.

Историческая семейная драма «Как Гитлер украл розового кролика»

О чем фильм. 1933 год. Девятилетняя Анна живет в Берлине. Девочка занята школьными заданиями, общением с друзьями и не замечает портретов Гитлера, развешанных по всему городу. Детство Анны рушится, когда ее отец исчезает. Семья девочки бежит из Германии. Анна приспосабливается к жизни в другой стране, изучает иностранные языки и взрослеет, однако даже через много лет не может забыть плюшевого кролика, которого оставила в Берлине.

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl / Германия, Швейцария, Италия / режиссер — Каролина Линк / в главных ролях — Рива Крималовски, Оливер Масуччи, Карла Юри / продолжительность — 1 час 59 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% / рейтинг IMDb — 7,1.

Что говорят критики. San Jose Mercury News отмечает, что лента изображает исторические события деликатно и правдиво. Hollywood Reporter пишет, что актерская игра компенсирует любые недостатки сценария.

Документальный фильм «Укрощение сада»

О чем фильм. Бывший премьер-министр Грузии и бизнесмен Бидзина Иванишвили коллекционирует деревья. Буквально — старые вековые деревья выкапывают и перевозят в личный сад Иванишвили, где наслаждаться их видом сможет только он. Сам олигарх в кадре не появляется, но о нем много говорят рабочие, чиновники, простые граждане, которые продают ему деревья со своей земли. Ведь в процесс перевозки вовлечено много людей — иногда приходится отключать линии электропередач, прорубать и прокладывать новые дороги, менять инфраструктуру поселков и городов. Все ради новых деревьев для сада экс-премьера.

Taming the Garden / Грузия — Швейцария — Германия / режиссер — Саломе Джас / продолжительность — 1 час 26 мин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 7,6.

Что говорят критики. Variety пишет, что «Укрощение сада» — это медленный и безупречно красивый фильм. По мнению Screen Daily, один из основных элементов фильма — это контраст между бедностью и садом Иванишвили, который напоминает логово злодея из фильмов о Джеймсе Бонде.

Комедия «Часы тикают»

О чем фильм. Часы в названии фильма — те самые, которыми пугают современных женщин, когда говорят, что они не успеют создать семью и родить детей. В центре сюжета три женщины в возрасте за тридцать. Лейла узнает, что ее сестра Аманда забеременела. Теперь первая переживает о том, что у нее еще нет детей, а вторая — о том, что с ребенком будет сложнее делать карьеру. Их подруга Софи уже замужем, но у нее другая проблема — найти в дом няню, которая бы не соблазнила ее мужа.

Die fruchtbaren Jahre sind vorbei / Швейцария / режиссер — Наташа Беллер / в главных ролях — Мишель Рорбах, Анне Хауг, Сара Хостетлер / продолжительность — 1 час 30 мин / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,0.

Что говорят критики. NZZ am Sonntag пишет, что это — достаточно злая комедия, которая идет против традиционной морали.

Документальный фильм «Нобелевский гражданин»

О чем фильм. В 2017 году швейцарский биофизик Жак Дюбоше получил Нобелевскую премию по химии за развитие криоэлектронной микроскопии. И его жизнь сразу изменилась — из известного только в профессиональных кругах ученого он превратился в национального героя, уважаемого в стране и родном городе. В документальной ленте Дюбоше рассуждает, какие обязанности появляются у известного члена общества, как пережить славу и решить, за что стоит бороться.

Citoyen Nobel / Швейцария / режиссер — Стефан Гоэль / продолжительность — 1 час 26 мин / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,0.

Что говорят критики. Cineuropa говорит, что это — трогательный фильм об уязвимой стороне успеха и отчаянном поиске смысла, который хорошо раскрывает незаурядную личность Жака Дюбоше.

Документальный фильм «Жарче климата»

О чем фильм. Запущенные Гретой Тунберг в 2018 году климатические протесты распространились по всему миру. В швейцарском городке Биль пятничные протесты организуют Жанна, Нина, Марк и Леа. Журналисты провели с ними год, погрузились в их встречи и дебаты, чтобы поделиться опасениями о будущем.

Plus chauds que le climat / Швейцария / режиссеры — Адриен Бордоне, Бастьен Безигер / продолжительность — 52 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — нет / рейтинг IMDb — нет.

Что говорят критики. Swiss Info пишет, что лента передает энергию, которая побудила тысячи подростков по всему миру бороться за климат.