Мамочка! Колонка Роксаны Рублевской о том, каково это: когда ты родила, а вокруг — Украина. Серия шестая (последняя): самки в стае

Пригласили меня на днях в компанию родивших дам. Компания — небольшая. Я — самая ненадежная. Остальные дамы — цвет нации. Настолько зажиточные, что это не дай бог: годами впитывали в себя блага и тренинги по изящному иждивению.

Первые полчаса было скучно. Дамы пересаливали лицом, делая друг другу комплименты, но потом выпили, по очереди занюхали маленькой собакой и стали самоутверждаться. Тут уместно сказать, что в отличие от мужчин, которые меряются бицепсом, как десантники (чья штурмовая бригада круче), а потом все равно идут купаться в фонтане в обнимку, женщины самоутверждаются иначе. Они сначала соглашаются, что все мы классные, а потом одной фразой превращают твою самооценку в радиоактивный пепел.

От близости к светским львицам коммуникативные способности начали меня подводить. Молчу, восхищаюсь их рационом, путешествиями на Юпитер до обеда и тем, как много людей эти роскошные молодые лани спасают от безработицы. Нанимают даже консультантов по подбору консультантов.

Вдруг речь зашла о том, как кому мужья поднимали настроение во время беременности. Дамы оживились и давай наперебой рассказывать про жемчуга и букеты, от которых ломались грузовые лифты. Очередь дошла и до меня. Я так разволновалась, что забыла все, чем была не прочь похвастаться. Но так как в театральном университете на предмете «Риторика» меня учили не затягивать паузу, пришлось действовать. В голову не приходило ничего толкового, потому я решила, что самое время рассказать историю про кокос. Кокос с пальмы, конечно же.

Я купила кокос, который мы весь вечер не могли расколоть. Муж предположил, что это вовсе не кокос, а маленький инопланетянин, и возможно, если мы его съедим, за нами прилетит межгалактический суд, а тут и от земного суда подальше держишься. Но я все-таки настояла на акте межгалактического каннибализма.

Время близилось к полуночи. Чтобы не будить соседей стуком молотка, мы вышли из дома и попытались разбить кокос на улице. Мы стучали долго, но кокос оставался цел. Рассматривались множество вариантов, в том числе надеть на кокос пояс шахида и подорвать, но самая гениальная идея посетила, конечно же, меня. Нужно положить кокос в пакет, туда же камень, для надежности — и бросить пакет с холма в парке. От падения с высоты кокос точно должен расколоться. Мы взобрались на пригорок и зашвырнули пакет так лихо, что в темноте его потеряли. Часовые поиски не дали результата — мы только проголодались и я наступила на мертвого голубя. После этого случая мы упорно ждем, когда на холме наконец покажется кокосовая пальма и наше финансовое вливание можно будет считать выгодным. Хотелось бы не ехать за волосатыми пальмами в отпуск, а наблюдать их из окна.

Я закончила. Повисла неловкая пауза, после которой модератор встречи, рыжеволосая девушка с накладными ресницами, спасла ситуацию: «И кстати, об отпуске. Недавно мы отдыхали с мужем в Железном Порту и заболели кишечным гриппом. Просрали весь отпуск, так сказать».

В компанию меня, конечно, больше не приглашали. Но и сказать, что обосралась больше всех я, тоже было бы несправедливым.