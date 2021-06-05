Что посмотреть в выходные. Новый хоррор по роману Стивена Кинга, продюсерский проект Роберта Дауни — младшего и второй сезон сериала «Почему женщины убивают»

Постапокалиптическое фэнтези «Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами»

О чем сериал. Десять лет назад мир охватила пандемия опасного вируса. После этого начали рождаться гибриды — наполовину люди, наполовину животные. В чем причина аномалий — неизвестно. Некоторые люди считают, что гибриды являются носителями вируса, и охотятся на них. Гас — один из таких гибридов. У него есть оленьи рога, всю свою жизнь мальчик провел в лесу. Все меняется, когда Гас встречает путешественника Джепперда. Они становятся друзьями и отправляются в грандиозное путешествие по Америке, пытаясь начать новую жизнь. В основе сериала — одноименная серия комиксов канадского художника Джеффа Лемира. Продюсировала сериал Team Downey — компания Роберта Дауни — младшего и его жены Сьюзан.

Sweet Tooth / Netflix / режиссер — Джим Микл / в главных ролях — Кристиан Конвери, Нонсо Анози, Уилл Форте / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. AV Club говорит, что сериалу удается найти удачный баланс между светлыми и мрачными элементами. RogerEbert.com хвалит сериал за сильную актерскую игру, однако особо отмечает хороший сценарий и режиссуру.

Драмеди «Чувствую себя хорошо» — второй сезон

О чем сериал. Мэй — стендап-комик, однако ее шутки понимают не все. Во время выступления в одном из лондонских баров над ними смеется только одна девушка — Джорджина. Мэй решает с ней познакомиться. Женщины быстро находят общий язык, а со временем начинают встречаться. Однако им обеим непросто: Джорджина раньше никогда не была в отношениях с женщиной и переживает из-за своей сексуальной ориентации, а Мэй не спешит рассказывать ей о своей наркозависимости.

Feel Good / Netflix / шоураннеры — Мэй Мартин, Джо Хэмпсон / в главных ролях — Мэй Мартин, Шарлотта Ричи, Лиза Кудроу / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. The Rolling Stone считает, что второй сезон смешнее и лучше раскрывает главных героев. The Guardian говорит, что сериалом Feel Good можно заменить экспресс-курс по доброте и эмпатии.

Хоррор «История Лизи»

О чем сериал. С тех пор как Лизи потеряла мужа, известного писателя Скотта Лэндона, прошло два года. Но она до сих пор не может смириться с его смертью. Лизи часто перечитывает рукописи Скотта и отказывает всем, кто хочет получить доступ к незавершенным романам. После отказа одному из претендентов на произведения Лизи начинает преследовать странный мужчина. Женщина не понимает, что происходит, однако со временем осознает, что у Скотта было много жутких секретов.

Liseyʼs Story / Apple Tv+ / режиссер — Пабло Ларраин / в главных ролях — Джулианна Мур, Клайв Оуэн, Дэйн ДеХаан / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 44%.

Что говорят критики. По мнению Pop Culture Maniacs, у сериала хорошие актеры и режиссура, но плохой сценарий. CNN называет «Историю Лизи» поверхностной экранизацией романа Кинга.

Хоррор «Заклятие 3: По воле дьявола»

О чем фильм. В 1981 году в Коннектикуте состоялся суд над Арне Шайенном Джонсоном. Его обвинили в убийстве арендодателя Алана Боно. Защита утверждала, что на самом деле Арне невиновен и в момент убийства был одержим демоном. На этой версии настаивали американские медиумы Эд и Лоррэйн Уоррены. Третья часть «Заклятия» основана на этих событиях и рассказывает, как Уоррены расследовали убийство. В ролях Эда и Лоррейн — Вера Фармига и Патрик Уилсон.

Conjuring: The Devil Made Me Do It / HBO / режиссер — Майкл Чавес / в главных ролях — Вера Фармига, Патрик Уилсон, Стерлинг Джеринс / продолжительность — 1 час 52 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — 62%.

Что говорят критики. The Playlist считает, что «Заклятие 3» — это инертный, скучный фильм. The Los Angeles Times говорит, что у ленты есть несколько удачных моментов, но она содержит меньше неожиданных сюжетных поворотов, чем предыдущие части.

Драмеди «Почему женщины убивают» — второй сезон

О чем сериал. События первого сезона «Почему женщины убивают» разворачивались в 1950-м и 1980-м годах, а также в наше время. Второй сезон изображает Лос-Анджелес 1949 года и фокусируется на истории Альмы Филкот. Альма — домохозяйка, она увлекается садоводством и мечтает попасть в элитный клуб садоводов Elysian Park Garden Club. Сделать это непросто — муж Альмы Бертрам работает ветеринаром и зарабатывает немного, а в клуб входят только состоятельные семьи. Однажды Альме все же удается получить приглашение на благотворительный вечер Elysian Park Garden Club. Она готовится к мероприятию, но случайно становится свидетелем инцидента, доказывающего, что Бертрам — совсем не тот, за кого себя выдает. Шоураннер сериала «Почему женщины убивают» — создатель «Отчаянных домохозяек» Марк Черри.

Why Women Kill / Paramount+ / шоураннер — Марк Черри / в главных ролях — Эллисон Толман, Лана Паррия / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. AV Club пишет, что во втором сезоне «Почему женщины убивают» хорошие главные герои, но меньше интриги.