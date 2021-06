132 года назад родился авиаконструктор Игорь Сикорский. Вспоминаем жизнь киевского инженера, на чьих вертолетах летали американские президенты от Эйзенхауэра до Байдена, — в публикациях СМИ и воспоминаниях современников

Что известно об Игоре Сикорском Игорь Сикорский родился 6 июня 1889 года в Киеве. Его отец был известным психиатром и преподавал в Киевском университете, мать работала врачом-терапевтом. Семья была приближенной к российской императорской верхушке. Крестными родителями Игоря Сикорского были двоюродный брат императора Александра III Петр Романов и его мать Александра Петровна.

Игорь Сикорский мечтал создавать собственные летательные аппараты. Закончив в 1906 году Морской кадетский корпус, поступил в Парижскую техническую школу. Проучился там год, затем вернулся в Киев и поступил в Киевский политехнический институт.

Во время учебы в КПИ Сикорский начал строить свои первые вертолеты. Он собирал их прямо во дворе дома, где жила его семья.

В 1910 году Сикорский закончил первые две модели. Они были неудачными. Авиаконструктор получил лицензию пилота и устроился на Русско-Балтийский вагонный завод. Там разрабатывал бипланы с несколькими двигателями. Первый такой самолет — «Русский витязь» — появился в 1913 году. Затем появился его преемник — «Илья Муромец».

Во время Первой мировой самолеты Сикорского вели разведку и бомбардировку наземных целей. Достижения Сикорского были гордостью царской России. Однако после Октябрьского переворота 1917 года и прихода к власти большевиков авиаконструктор бежал за границу.

В 1923 году он при помощи других эмигрантов из Российской империи основал собственную авиакомпанию Sikorsky Aero Engineering Corporation. Позже ее переименовали в Sikorsky Aircraft Corporation. Уже к 1939 году компания построила 15 типов самолетов. А в 1942 году — создала первый двухместный вертолет S-47.

В СССР Сикорского практически не вспоминали. Однако после распада Советского Союза начались споры из-за этнической принадлежности авиаконструктора. Сам Сикорский в 1933 году писал: «У моего рода, который возник в селе на Киевщине, где мои дед и прадед были священниками, чисто украинское происхождение». Несмотря на это, он называл себя русским. Сикорский обосновывал это тем, что в то время Украина входила в состав России.

«Рада»: «Полеты. Первая авиационная выставка в Киеве», 1909 год

Автор: не указан

«Вчера в 2 часа дня закрылась первая в Киеве и даже в России выставка всяких предметов, касающихся так или иначе летного дела. [....] экспонат-вертолет студента политехники Сикорского [...] привлекал немалое внимание зрителей, импонируя им той легкостью, с которой его двухсажневые винты вертелись под потолком помещения от слабого прикосновения рукой к одному колесу».

Одна из первых разработок Игоря Сикорского — четырехдвигательный биплан «Илья Муромец». Во время Первой мировой Российская империя использовала его для бомбардировки наземных целей. Wikimedia

«Утро»: «Такъ идуть къ звѣздамъ. Объ авіаторѣ И. И. Сикорскомъ въ Кіевѣ», 1911 год

Автор: не указан

«Чрезвычайно скромный, съ открытымъ лицомъ, глубокими глазами, совсѣмъ юноша еще, И. И. Сикорскій работаетъ въ области авіаціи уже болѣе трехъ лѣтъ. Съ дѣтства интересующійся механикой движенія, И. И. Сикорскій въ послѣдніе года работаетъ исключительно въ области изученія аэродинамики. Его мастерскія пріютились подъ сѣнью стараго раскидистаго сада въ Кіевѣ. Тамъ, уединенный, онъ лично, при помощи обученныхъ имъ мастеровъ, строитъ машины... Работы И. И. Сикорскаго въ дѣлѣ авіаціи заслуживаютъ несомнѣннаго вниманія.[...]»

Игорь Сикорский в кабине вертолета HNS-1 № 39040, 1944 год. Эта модель была модификацией вертолета Sikorsky R-4, который использовали в Вооруженных силах США. А именно — во время операций в Бирме, Китае и на островах Тихого океана. Wikimedia

«Пролетарская правда»: «О Царском крестнике», 1924 год

Автор: А. Таубин

«В такой «золотой» стране, как Америка, где техника, особенно авиация, сильно развита, Сикорский в течение семи лет не только не выдвигается, но ему даже не удалось устроиться на каком-нибудь авиационном заводе, которых в Америке имеется достаточное количество, хотя в этом году он пытался сконструировать самолет, который он строил кустарным образом при помощи белогвардейских офицеров. Но могу уведомить [...] что эта машина оказалась совершенно негодной и разбилась при первом полете. Красный воздушный флот возродится с помощью красных и летчиков и обойдется без царского крестника, «гениальность» которого доказана ломающимися самолетами «Илья Муромец».

Игорь Сикорский дает инструкции пилоту Лэсу Моррису во время испытаний прототипа вертолета VS-300 в начале 1940-х. VS-300 был первым успешным вертолетом Сикорского — после двух неудачных проектов, над которыми он работал в Киеве. Museum of Flight Foundation / Contributor

«Одесская газета»: «За рубежом», 1942 год

Автор: не указан

«Как жила эмиграция? На этот вопрос можно ответить кратко: горек хлеб изгнания, но многие преуспели и даже весьма, [...] например, Сикорский, который, будучи студентом киевского политехникума, создал первый в мире многомоторный аэроплан «Илья Муромец», стоит сейчас во главе крупнейшей фабрики аэропланов и даже по американскому масштабу стал богатым человеком».

Кабина самолета Sikorsky S-43 Baby Clipper, 1936 год. Этим самолетом американская компания Pan American World Airways транспортировала пассажиров на Кубу, в страны Латинской Америки и на Гавайи. Wikimedia

Readers Digest Magazine: «Самый незабываемый человек, которого я встречал» / The Most Unforgettable Character Iʼve Ever Met, 1956 год

Автор: Юджин Уилсон, президент американской Объединенной авиастроительной корпорации

«Накануне Великой депрессии Объединенная авиастроительная корпорация купила фабрику Сикорского в Стратфорде, Коннектикут, и в 1930 году я стал ее руководителем. Я быстро осознал, что это была самая странная фабрика на планете. [...] Сикорский был королем. В его офисе висело большое фото, на котором он был изображен с царем Николаем [...]. В углу стояла икона, свидетельствовавшая о его упорной религиозной вере. [...] Сикорский никогда не приказывал соотечественникам. Он говорил: «Если ты не против» или «Если это предложение не идет в разрез с твоими собственными инженерными принципами». Однако его престиж был настолько большим, что это становилось приказом. Если работник обращался с предложением к нему [Сикорскому], он говорил «Отлично! Давай сделаем так» и начинал воодушевленно чертить [...]. Когда деталь поступала в производство, она часто была создана по дизайну Сикорского — однако работник верил, что это его изобретение».

Вертолеты Sikorsky S-55 во время войны во Вьетнаме. При помощи них США транспортировали свои войска, 25 марта 1966 года. Keystone / Staff / Getty Images / «Бабель»

Time: «Дядя Игорь и китайская верхушка» / Uncle Igor & the Chinese Top, передовая статья 1957 года

Автор: не указан

«Это человек с ровной осанкой, лысиной, пучком седых волос, мягким лицом, подстриженными усами и вежливым голосом со слабым акцентом. Его положение на большом вертолетном заводе в Бриджпорте, который входит в отдел корпорации Sikorsky, описать трудно: он — местный гений и оратор, и руководит не благодаря формальной власти, а чистой логике и трезвости своей инженерной мысли [...] Он говорит в профессиональной манере, здоровается со всеми от простого рабочего до генерала морской пехоты с небольшим, характерным для Старого Света поклоном, и никогда не выходит из себя и даже не поднимает голос. Он носит темные деловые костюмы, часто с синими топсайдерами на резиновой подошве и разнообразными головными уборами — пилоткой цвета хаки, фетровой шляпой с узкими полями или черно-белой кепкой вроде тех, что носили отдыхающие на «Титанике» перед тем, как он затонул. [...] Внеземная аура, окружающая его, — это преимущественно иллюзия. У Сикорского очень богатое воображение, однако он — практичный, стойкий и даже упрямый мужчина. Хотя его коллеги называют его за глаза «дядей Игорем», общаясь с ним, почти все чиновники Объединенной авиастроительной корпорации обращаются к нему как к «господину Сикорскому».

Sikorsky VH-3D Sea King на посадочной площадке у Белого дома, 17 июля 2017 года. Вертолеты Сикорского транспортировали руководителей США, начиная от Дуайта Эйзенхауэра. На Sikorsky VH-3D Sea King летали Барак Обама и Дональд Трамп. Chip Somodevilla / Staff

Sikorsky Archive: «Ланч» / Lunch, 2012 год

Автор: Гарольд Малл, консультант по вопросам акустики и регуляции шума

«Я более 20 лет работал консультантом по вопросам акустики и регуляции шума в Sikorsky Aircraft. [...] Однажды, в 1963 году, люди, с которыми я обычно обедаю, не смогли отвлечься от работы. Я сидел в столовой в одиночестве, когда Сикорский остановился у моего столика и спросил, может ли ко мне присоединиться. Я, конечно, согласился и сказал, что буду рад с ним пообедать [...] Он спросил, как меня зовут и чем я занимаюсь в Sikorsky. Когда я ответил, что консультирую насчет шума в вертолетах, он моментально заинтересовался. [...] Он спросил, знаю ли я, почему совы и другие крупные хищные птицы летают бесшумно. Я предположил, что потому, что перья на кончиках крыльев разбивают спутные струи. [...] Мы провели остаток обеденного перерыва, рисуя дизайны кончиков ротора на салфетках и обратной стороне меню».

Вертолет Midwest Sikorsky S-58E (N129NH) над микрорайоном Чикаго, 19 января 2013. Raymond Boyd / Contributor / Getty Images

The New York Times: «Умер изобретатель вертолетов Игорь Сикорский» / Igor Sikorsky, Helicopter Pioneer, Dies», 1972 год

Автор: Олден Уитмен

«Он [Сикорский] казался уступчивым, однако на самом деле его было сложно в чем-то убедить, особенно когда его охватывала определенная идея или проект. Даже когда он в конце пятидесятых ушел на пенсию [...], то остался в качестве инженера-консультанта и настаивал на том, чтобы придерживаться привычного режима работы. У него было столько же влияния в качестве консультанта, сколько на должности руководителя компании».

Вертолет MH-60S Knighthawk рядом с американским эсминцем, 2 января 2012 года. Различные модификации этой модели используют ВМС США, Канады, Таиланда и Японии. Wikimedia

Хотите больше исторических текстов? Задонатьте «Бабелю».