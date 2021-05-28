США вновь заявляют, что коронавирус мог появиться в лаборатории, и начинают новое расследование. Есть какие-то свежие факты? Это не конспирология? Разбор — максимально коротко

Стало известно что-то новое?

Да. По информации американских спецслужб, в ноябре 2019 года трое сотрудников Уханьского института вирусологии попали в больницу. У них были симптомы, аналогичные тем, которые вызывает ковид. При этом официальный Китай уверяет: первые случаи коронавирусной болезни в Ухане зафиксированы 8 декабря 2019-го. Нет гарантии, что у сотрудников учреждения был именно ковид, вероятно и сложное течение гриппа. Однако установить это пока невозможно.

Уханьский институт вирусологии — единственное в Китае учреждение, к которому применяются нормы самого высшего, четвертого уровня биологической безопасности. Там исследуют различные вирусы, в том числе и коронавирусы, на примере организмов летучих мышей. По господствующей сейчас версии, ковид перешел к человеку именно от летучей мыши.

Вероятно, это не вся имеющаяся у американского правительства информация. Президент страны Джо Байден призвал ЦРУ и другие агентства рассекретить больше данных.

О болезни ученых института говорили еще при Трампе. Почему все активизировалось сейчас?

Во-первых, информация, обнародованная в начале января, была не такой конкретной: мол, осенью в институте несколько человек плохо себя почувствовали. О конкретных датах и госпитализации тогда не сообщалось.

Во-вторых, в конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала предварительные результаты своего исследования происхождения нового коронавируса. Утечку из лаборатории там называют «чрезвычайно маловероятным вариантом». Однако к этому исследованию есть несколько вопросов. Эксперты ВОЗ писали его совместно с китайскими учеными и чиновниками, в объективности которых есть сомнения. Кроме того, специфическим был визит представителей ВОЗ в Ухань. Они провели там семь дней, в Институте вирусологии — лишь один, предпоследний. Зато перед этим они посетили местные госпитали, рынки и музей борьбы с коронавирусом. В итоге из 320 страниц отчета возможному лабораторному происхождению вируса посвящены лишь четыре.

14 мая международный коллектив ученых опубликовал в авторитетном научном журнале Science статью с призывом не отвергать вероятность того, что вирус возник в лаборатории. Ученые обеспокоены тем, что первичные данные для анализа собирали представители китайской стороны, а руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал: данных, чтобы сделать выводы о возможном лабораторном происхождении вируса, просто крайне мало.

Ученые уверяют: высоки шансы, что версия о лабораторном происхождении вируса в итоге не подтвердится. Но для качественного исследования важно иметь беспрепятственный доступ к данным, который Китай не предоставляет.

Bloomberg / Contributor / Getty images

Что отвечают в Китае?

Там новые заявления руководства США предсказуемо опровергают.

«Я читал их, это абсолютная ложь, — заявил государственному китайскому изданию Global Times Юань Жиминь, директор Уханьской лаборатории биологической безопасности, которая входит в состав Института вирусологии. — Мы в лаборатории не знали, что здесь болели люди. Я даже не в курсе, откуда могла выйти эта информация».

Спикер китайского МИДа Чжао Лицзян заявил, что «некоторые люди в США полностью игнорируют факты и науку», и еще раз сослался на совместный отчет Китая и ВОЗ. При этом Лицзян уклонился от ответа, позволит ли Китай экспертам ВОЗ еще раз посетить страну для сбора данных. По его словам, организация уже составила «убедительный отчет» с «многочисленными выводами». И добавил, что не исключено, что вирус могли создать и в Соединенных Штатах — так почему бы экспертам ВОЗ не поехать туда?

И что теперь?

В течение месяца комиссия ВОЗ должна собраться на заседание, где определит будущее своего исследования причин пандемии. В США же проведут свое расследование, уже с учетом новых данных. Байден попросил ЦРУ представить результаты этого расследования в течение 90 дней.

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