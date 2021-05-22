142 года назад родился Симон Петлюра. Вспоминаем цитаты главного атамана армии УНР — о войне, культуре, российской пропаганде и своей роли в истории

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О российской пропаганде. «Внешним показателем растущей силы украинства является его травля, что идет crescendo со стороны националистических кругов России. На украинстве начинают делать карьеру, его искажают, придумывают о нем всякие глупости. Уже родилась целая группа «украиноборцев», мечтающих об ореоле «спасителей отечества». Эта муть всегда сопровождала большие исторические движения, обляпывая их своими грязными брызгами, но она не в силах окончательно запятнать те чистые цели, что исходят из глубины жизни».

Что известно о Симоне Петлюре? Симон Петлюра родился 22 мая 1879 в Полтаве. Учился в церковно-приходской школе. Затем — в Полтавской духовной семинарии, откуда его исключили за революционную деятельность. В 1900 году Петлюра вступил в Революционную украинскую партию. После того как жандармерия завела на него дело из-за организации митинга, переехал на Кубань. Там возглавлял местное отделение РУП, начал работать журналистом в «Литературно-научном вестнике». В 1905-м Петлюру амнистировали, и он вернулся домой. Во время Первой мировой работал на Западном фронте, занимался строительством дорог в прифронтовой полосе, организацией перевозок припасов. После свержения самодержавия в 1917 году организовал в Минске украинский съезд фронта. Двадцать восьмого июня 1917 года Петлюра стал Генеральным секретарем по военным делам Украинской Центральной Рады. В ноябре 1918 года — главным атаманом войск УНР. В феврале 1919 года возглавил Директорию УНР. После свержения Директории переехал в Польшу, где руководил работой правительства УНР в изгнании. После 1923 года жил в Австрии, Венгрии, Швейцарии и Франции. Двадцать пятого мая 1926 года Петлюру в Париже застрелил украинский анархист еврейского происхождения Самуил Шварцбард. Впоследствии французский суд его оправдал.

О народе. «У меня нет разочарования ни в нашем народе, потому что он такой, каким его сделали обстоятельства, что порой сильнее его, ни в его способности к самостоятельной жизни, потому что эта способность будет развиваться и укреплять его».

О театре. «Говорят, что театр всегда будет объективным указателем артистического развития и артистических настроений нации в каждый определенный момент ее истории. Если это верно, мы придем к очень неутешительному выводу: артистическое развитие нашего народа стоит еще на довольно примитивном уровне, не выше и не ниже, очевидно, как и артистическое развитие мастеров драматического искусства».

Об украинской критике и журналистике. «Влюбленными глазами они [критики] смотрят на развитие украинского слова и в своей влюбленности стоят на «мертвой точке», в силах только хвалить это слово, а не помогать его внутреннем росту, его научному укреплению. Для них достаточно, чтобы какая-то статья появилась в «одиноком» украинском журнале, чтобы признать ее «ценной» и «интересной», безупречной с научной стороны, а автору ее выдать патент профессионального литератора, который должен учить читателя и указывать ему путь к развитию и науке. Пусть автор этот вовсе не соответствует своему назначению, пусть у него случаются грубые ошибки, пусть он нуждается в помощи, указаниях, — критик [...] не скажет, что автор тот взялся не за свое дело, не исправит его ошибок, не поможет ему необходимыми наставлениями, советами, потому что он знает сам меньше автора. Он знает только одно — хвалить! И этим он вредит молодым украинским журналистам. Привыкнув к похвале, они проникаются ее ядовитым духом, не растут как журналисты, а костенеют...»

О председателе Директории УНР Владимире Винниченко. «Что до вопросов, Винниченко тоже любит затрагивать те, которые можно причислить к категории «проклятых», которые действительно стоит трогать, разрабатывать, освещать. Дисгармонии из жизни революционеров, борьба индивидуального с коллективным, я и мы, единицы с гражданством — за все хватается Винниченко. Хватается нервно, торопливо, часто с благородными мечтами. Часто он бросает на них луч своего мира, проявляя свой талант, но никогда он не додумает того, за что взялся, никогда его художественные образы не носят характера завершенности, никогда те решения, которые он дает затронутым вопросам, не могут удовлетворить пролетария или того, кто разделяет идеологию рабочего класса».

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О Первой мировой. «С того времени, когда в мировую войну ввязалась Америка, я был убежден, что войну выиграют не немцы, а Антанта. А хотел создать фронт, пусть он и был бы временно разбит милитарно, все равно мы выиграли бы потом политически. Но «сумасшествие», недальновидность, негосударственность наших тогдашних политиков, таких как Грушевский, Винниченко и абсолютное ничтожество Голубович, направили наш курс в другую сторону... Мы до сих пор искупаем это заблуждение, потому альянты до сих пор и не могут нам простить «измены» нашей...»

О роли Тараса Шевченко в литературе. «С Шевченко связана вся новая украинская литература, и если говорить о ее демократической тенденции как о главном признаке, который выделяет ее из ряда других, о ее озабоченности действенной любовью к народным массам, то источником этого будет тот же Шевченко, и шевченковский почин в этой литературе обозначит начало движения, протеста во имя свободы и возрождения человека — возрождения возможного и осуществимого в большом коллективе людей, объединенном солидарностью, но социально подавленном».

О еврейских погромах. «Пора нам знать, что еврейство, так же как и большинство нашего украинского населения, пострадало от большевистско-коммунистического нашествия, и понятно уже, где правда. Лучшие еврейские партии, как вот «Бунд», «Объединенцы», «Поалей Цион» и «Фолькс Партай», решительно встали на сторону украинской самостоятельной государственности и рука об руку с нами работают в ее пользу. Пора понять, что мирное еврейское население — их дети, жены — так же, как и мы, было порабощено и лишено своей национальной свободы. Ему некуда идти от нас, оно живет с нами с незапамятных времен, разделяя с нами нашу судьбу и скорби».

О себе и потомках (в письме к генерал-хорунжему армии УНР Николаю Удовиченко). «Что было в моей личности, в моей деятельности отрицательное, то надо так и осветить, не замазывать, а на свет извлечь. Когда Вы найдете что-то в моей деятельности, что доброго слова стоит, то и здесь будьте верным правде, своей собственной совести. Не преувеличивайте, но и не преуменьшайте. Оставайтесь верным истине, как Вы ее понимаете. Хочу здесь только одно сказать. Для меня начался уже суд истории. Я его не боюсь, потому что имею надежду, что меня и мою деятельность потом лучше и вернее поймут, чем современники».

О будущем Украины. «Я верю и уверен, что Украина как государство будет. Может, не сразу такой большой, как нам хотелось бы, но будет. Думаю я, что путь Украинской Государственности проходит через Киев, а не через Львов. Только тогда, когда Украинская Государственность закрепится на склонах Днепра и у Черного моря, только тогда можно думать как о реальной вещи о сборе украинских земель, захваченных соседями».