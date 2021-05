Завтра состоится финал «Евровидения». Кто победит? Есть ли шансы у Украины? Да! И довольно неплохие

Италия: Måneskin — Zitti e buoni

Вероятность победы: более 20%

Вероятность попадания в топ-5: 77%

Коротко об исполнителе: Одна из немногих рок-групп на нынешнем «Евровидении», Måneskin появилась в 2016 году. Она состоит из четырех участников: Дамиано Давида, Виктории Де Анджелис, Томаса Раджи и Итана Торкио. Они познакомились еще в школе. Måneskin — молодая, но довольно известная в Италии группа. В 2017 году она участвовала в 11-м сезоне итальянского X-Factor и заняла второе место. Дебютный сингл группы, Chosen, занял второе место в чарте синглов Итальянской федерации звукозаписывающей индустрии.

Как мы это рассчитали Рассчитать вероятность победы по версии букмекеров можно при помощи формулы B/(A + B), где A и B — коэффициенты ставок. Например, если ставки на победу Мальты 37/5, то вероятность ее победы на «Евровидении» — 12%. 5 / (37 + 5) = 0,119

Франция: Barbara Pravi — Voilà

Вероятность победы: 16%.

Вероятность попадания в топ-5: 72%

Коротко об исполнителе: Барбара Прави — французско-сербская певица и автор песен. Именно она написала две последние песни, с которыми Франция выступала на детском «Евровидении». В том числе и Jʼimagine, благодаря которой Валентина Тронель выиграла конкурс в ноябре 2020 года. Прави начинала свою сольную карьеру с поп-музыки, но в 2018 году перешла на шансон. Именно к этому жанру относится ее хит Voilà.

Мальта: Destiny — Je me casse

Вероятность победы: 12%.

Вероятность попадания в топ-5: 57%

Коротко об исполнителе: Мальтийская поп-певица Дестини Чукуньере с детства участвует в песенных конкурсах. В 2015 году стала победительницей детского «Евровидения». В 2017-м — участвовала в британском Got Talent и заняла шестое место. Позже выиграла мальтийский X-Factor. Нынешнее выступление на «Евровидении» для Дестини уже не первое — 2019 году она была бэк-вокалисткой представительницы Мальты Микелы Пач.

Швейцария: Gjonʼs Tears — Tout lʼUnivers

Вероятность победы: 11%

Вероятность попадания в топ-5: 60%

Коротко об исполнителе: Gjonʼs Tears — сценический псевдоним швейцарского певца албанского происхождения Джона Мухарремая. Джон впервые выступает на «Евровидении», но участвовал во многих шоу талантов, в том числе в албанском и швейцарском Got Talent и французском The Voice.

Украина: Go_A — SHUM

Вероятность победы: 9%

Вероятность попадания в топ-5: 60%

Коротко об исполнителе: Go_A — электрофольк-группа, основанная в 2011 году. В группе четыре человека: вокалистка Екатерина Павленко, мультиинстументалист Тарас Шевченко, на гитаре играет Иван Григоряк, на сопилке — Игорь Диденчук. Go_A была не особо популярной, но в начале 2020 года все изменилось — группу выбрали представлять Украину на «Евровидении». Если хотите узнать больше — вот текст «Бабеля».

Исландия: Daði og Gagnamagnið — 10 Years

Вероятность победы: 5%

Вероятность попадания в топ-5: 40%

Коротко об исполнителе: Проект Daði og Gagnamagnið появился в 2017 году. Состоит из поп-исполнителя Дади Фрейра и группы Gagnamagnið, в которую входят его сестра Сигрун Бирна Петурсдоттир, жена Арни Фьола Асмундсдоттир и друзья Хульда Кристин Колбунардоттир, Стефан Ханнесон и Йохан Сигурдур Йоханнссон. Коллектив участвовал в нацотборе на «Евровидение» в 2017 году, но занял второе место и не победил.

Финляндия: Blind Channel — Dark Side

Вероятность победы: 3%

Вероятность попадания в топ-5: 26%

Коротко об исполнителе: Как и исландцы, одна из самых больших по количеству участников группа на нынешнем «Евровидении»: Джоэл Хоккa (вокал и гитара), Нико Вильхельм (вокал), Йоонас Порко (гитара), Олли Мателла (бас), Томми Лалли (ударные) и Алекси Каунисвеси (клавишные). Ранее группа была больше известна на андерграундной сцене, но после победы на финском отборе на «Евровидение» подписала контракт с лейблом Century Media Records, принадлежащим Sony.

Литва: The Roop — Discoteque

Вероятность победы: около 1%

Вероятность попадания в топ-5: 22%

Коротко об исполнителе: The Roop — литовская группа из Вильнюса, которая играет в стиле поп-рок. В ней три участника: вокалист Вайдотас Валюкявичюс, гитарист Мантас Банишаускас и барабанщик Робертас Баранаускас. Группа была основана в 2014 году. По результатам национального отбора 2020 года должна была представлять Литву на прошлогоднем «Евровидении» с песней On Fire. Конкурс отменили, но песня все равно принесла The Roop много наград. В декабре прошлого года The Roop получила пять номинаций на литовскую премию M.A.M.A. В четырех — выиграла.

Хотите больше материалов о современной культуре? Поддержите «Бабель» донатом.