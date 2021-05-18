Как не попасть в сводки поисковых служб и чрезвычайные новости. Тест «Бабеля» о личной безопасности в большом городе

Жизнь в большом городе полна внезапных и опасных ситуаций. Профессиональные телохранители и специалисты по самообороне умеют быстро и правильно действовать в таких ситуациях. Но у нас с вами, простых граждан, как правило, соответствующих навыков нет. Остается только бдительность и надежда на помощь со стороны. «Бабель» и приложение личной безопасности SAFOR подготовили тест с простыми ситуациями, в которые может попасть житель любого города — чтобы проверить, готовы ли вы правильно отреагировать на опасность.