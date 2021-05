Что посмотреть в выходные. «Любовь, смерть и роботы», новый сериал с Юэном МакГрегором и исторический мини-сериал «Подпольная железная дорога» от лауреата премии «Оскар»

Исторический мини-сериал «Подпольная железная дорога»

О чем сериал. Кора работает на хлопковой плантации в Джорджии. Она привыкла к тяжелой работе и постоянным издевательствам владельца. Однажды другой раб, Цезарь, подговаривает девушку бежать из Джорджии с помощью подземной железной дороги, которая вывозит темнокожих с Юга. Кора и Цезарь оказываются в другом штате, но владелец плантации организует за ними погоню. В основе The Underground Railroad — одноименный роман американского писателя Колсона Уайтхеда. В 2016 году он получил Букеровскую премию. Автор сериала — лауреат премии «Оскар» Барри Дженкинс.

The Underground Railroad / Amazon Prime / шоураннер — Барри Дженкинс / в главных ролях — Тусо Мбеду, Джоэл Эджертон, Чейз В. Диллон, Аарон Пьер / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 95%.

Что говорят критики. Rolling Stone пишет, что The Underground Railroad — это несовершенный взгляд на болезненную и широкую тему, однако отмечает, что в эмоциональном плане сериал «самый сильный из всего, что в этом году можно найти на телевидении». BBC называет сериал красивой острой адаптацией романа Уайтхеда.

Анимационный сериал «Любовь, смерть и роботы» — второй сезон

О чем сериал. «Любовь, смерть и роботы» состоит из несвязанных между собой эпизодов. Каждый из них освещает историю, касаясь одной или нескольких упомянутых в названии тем — любви, смерти или роботов. В основе сериала короткие рассказы американских писателей-фантастов — Харлана Эллисона, Джона Скальци и Паоло Бачигалупи. Автор сериала — Тим Миллер, известный по ленте «Дэдпул». Исполнительный продюсер — Дэвид Финчер. В первом сезоне было 18 эпизодов, во втором — только 8.

Love, Death & Robots / Netflix / шоураннер — Тим Миллер / в главных ролях — Тофер Грейс, Мэри Элизабет Уинстед, Гэри Коул, Самира Уайли / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — пока нет.

Что говорят критики. Indiewire пишет, что с уменьшением количества эпизодов сериал стал более концептуальным. Polygon отмечает, что у второго сезона прекрасное меланхоличное окончание.

Анимационный сериал «Кастлвания» — четвертый сезон

О чем сериал. Княжество Валахия, XV век. Жители Тырговиште сжигают на костре целительницу Лизу, жену графа Дракулы. Узнав о смерти любимой, вампир решает отомстить человечеству и собирает армию «ночных созданий». Единственный, кто может ее остановить — последний наследник древнего рода охотников за нечистью Тревор Бельмонт. «Кастлвания» — экранизация культовой компьютерной игры Castlevania III: Draculaʼs Curse, которая вышла в 1989 году.

Castlevania / Netflix / шоураннер — Уоррен Эллис / в главных ролях — Ричард Армитедж, Алехандра Рейносо, Джеймс Кэллис, Грэм МакТавиш / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. Den of Geek называет четвертый сезон достойным завершением блестящей адаптации. Inverse пишет, что «Кастлвания» — лучшая адаптация видеоигр в истории.

Драматический мини-сериал «Голстон»

О чем сериал. Рой Голстон Фровик — один из самых известных американских дизайнеров одежды 1980-х годов. Он работал с Жаклин Кеннеди, Лайзой Миннели и Элизабет Тейлор и в тридцать лет уже создал грандиозную фэшн-империю. «Голстон» рассказывает, как Рою удалось стать одним из самых влиятельных модельеров Америки. Главная роль в сериале досталась Юэну МакГрегору. Продюсер сериала — шоураннер «Американской истории ужасов» и «Убийства Джанни Версаче» Райан Мерфи.

Halston / Netflix / шоураннер — Шарр Уайт / в главных ролях — Юэн МакГрегор, Ребекка Дайан, Криста Родригес / продолжительность — 5 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 65%.

Что говорят критики. The Hollywood Reporter считает, что сериалу не хватает перспективы и четкой структуры. Vulture пишет, что сериал пытается быть сложным для интерпретации, но вышел просто запутанным.

Документальный фильм «Преступление века»

О чем фильм. В 1990-х годах фармацевтические компании США начали рекламировать опиоидные препараты. Они настаивали, что такие «лекарства» не вызывают никакой зависимости. Врачи рекомендовали опиоиды пациентам. У многих из них позднее развилась наркозависимость. С конца 90-х от передозировки опиоидами в США умерли около полумиллиона человек. В «Преступлении века» документалист Алекс Гибни совместно с журналистами The Washington Post разбирается, кто и как привел к «опиоидной эпидемии» в США.

The Crime of the Century / HBO Max / режиссер — Алекс Гибни / в главных ролях — Патрик Радден Киф, Ленни Бернштейн / продолжительность — 3 часа 51 минута / рейтинг Rotten Tomatoes — 92%.

Что говорят критики. The Spool отмечает, что это — часто мрачный, но интересный фильм. RogerEbert.com пишет, что The Crime of the Century — одна из самых «взрывных» документальных лент Алекса Гибни.