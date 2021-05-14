Голливуд бойкотирует премию «Золотой глобус» из-за расизма, сексизма и коррупции. Том Круз уже вернул три премии, а Netflix и Amazon отказываются сотрудничать с организаторами. Что происходит?

В феврале 2021 года Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) и ее премия «Золотой глобус» попали в скандал. Незадолго до 78-й церемонии вручения наград организацию обвинили в «дискриминации, непрофессионализме, нарушении этики и финансовой коррупции».

На тот момент ассоциация уже обнародовала список номинантов на премию в этом году. Многие рейтинговые фильмы с темнокожими актерами, среди которых «Ма Рейни: Мать Блюза», «Иуда и черный мессия» и «Одна ночь в Майами», не попали в шортлист категории «Лучший фильм».

Выяснилось, что за последние 20 лет среди 87 членов ассоциации не было ни одного темнокожего человека. HFPA обвинили в расизме, а сама премия оказалась под угрозой бойкота.

Что такое «Золотой глобус»? Кинопремию «Золотой глобус» основала в 1944 году ассоциация иностранных корреспондентов, которые жили в Лос-Анджелесе и освещали культурные события для иностранных изданий. Сейчас — Голливудская ассоциация иностранной прессы. В 1960-х американский телеканал NBC утратил права на трансляцию «Оскара» и вместо этого начал транслировать «Золотой глобус». Постепенно эта премия стала второй по престижности кинематографической наградой в США.

Более 100 PR-компаний пригрозили организаторам «Золотого глобуса» ограничить доступ к своим звездам, если они не реформируются. HFPA пообещала исправить ситуацию и до 6 мая разработать специальный план действий. Для этого наняли советников по вопросам инклюзивности и расового разнообразия, а еще — агентство Smith & Company, занимающееся кризисным менеджментом. Однако выйти из кризиса оказалось сложнее, чем казалось.

HFPA попала в новый скандал. 18 апреля бывший президент организации Филипп Берк, который входил в нее 44 года, разослал по электронной почте письмо со ссылкой на статью, в которой движение Black Lives Matter описывалось как «движение ненависти и расизма». Его получили все члены ассоциации.

Коллеги назвали Берка «позором компании». HFPA выпустила релиз, в котором осудила расизм и дискриминацию, и заверила, что все это — только личные взгляды господина Берка. Экс-президента уволили.

Советник по вопросам инклюзивности и расового разнообразия, профессор Университета Южной Калифорнии Шон Харпер проработал с HFPA всего месяц. Потом — уволился, признав, что масштаб проблем внутри компании оказался значительно больше, чем он предполагал. После этого сотрудничество с организацией прекратила и фирма Smith & Company. Голливудская ассоциация иностранной прессы осталась с проблемой наедине.

Сэм Мендес, Стивен Спилберг и Том Круз на вечеринке, посвященной церемонии «Золотой глобус», Лос-Анджелес, 2000 год.

Кроме этических вопросов, среди обвинений были и коррупционные. HFPA — некоммерческая организация, освобожденная от уплаты налогов. Но все равно регулярно выплачивает солидные вознаграждения членам ассоциации — всего около 3—4 миллионов долларов в год. Больше всего получают члены совета директоров — до 135 тысяч долларов в год. Операционный директор и главный юрисконсульт организации Грегори Гекнер зарабатывает 250 тысяч долларов. Кино- и телеакадемии в США, как правило, не платят своим членам регулярную зарплату или вознаграждения.

В 2019 году 30 членов HFPA поехали во Францию на съемки сериала «Эмили в Париже» и два дня жили в элитном отеле The Peninsula Paris за счет продюсеров. После этого сериал попал в две номинации «Золотого глобуса — 2021». Одна из сценаристов «Эмили в Париже» Дебора Копакен была удивлена этим. Некоторые критики также назвали сериал слишком слабым для номинации. Об этом несоответствии даже шутили ведущие церемонии прямо со сцены.

В начале мая HFPA обнародовала обещанный план реформ. Она обязалась за 18 месяцев нанять больше темнокожих людей и советников по вопросам расового разнообразия, включить в свои ряды иностранных журналистов не только из Калифорнии, но и со всей страны.

А еще — стать более открытой, обнародовать списки членов и организовать тренинги по вопросам равенства, инклюзии и борьбы с сексуальными домогательствами. Для борьбы со взятками членам ассоциации запретили получать любые подарки, услуги и «знаки внимания» от продюсеров и организаторов проката.

Однако представители киноиндустрии решили, что всего этого недостаточно. В Timeʼs Up реформы организации назвали косметическими. По мнению генерального директора организации Тины Чен, нужно менять весь процесс номинирования на премию.

Раскритиковала реформы и компания Netflix. Директор корпорации по контенту Тед Сарандос отметил, что стриминговый сервис ожидал, что Голливудская ассоциация признает всю глубину проблемы и начнет глобальные реформы. А пока их нет, Netflix прекратил сотрудничество с HFPA. Позже к бойкоту присоединились Amazon и WarnerMedia. В WarnerMedia сожалеют, что так долго «толерантно относились к поведению членов ассоциации».

Десятого мая NBC отказалась транслировать церемонию вручения «Золотого глобуса» в 2022 году. Телекомпания объяснила, что сейчас жюри конкурса не отражает многообразие американского общества.

Лесли Одом-младший накануне церемонии вручения премии «Золотой глобус», Лос-Анджелес, 28 февраля 2021 года.

«Золотой глобус» начали бойкотировать голливудские актеры. Том Круз вернул три награды. Скарлетт Йоханссон, которую пять раз номинировали на «Золотой глобус», рассказала, что часто сталкивалась с сексизмом от членов HFPA, и призвала бойкотировать церемонию. Чуть позже ее поддержал коллега по серии фильмов «Мстители» Марк Руффало. Актер назвал реформы ассоциации разочаровывающими.

Это уже далеко не первый скандал в истории «Золотого глобуса». В 1958 году экс-президент Голливудской ассоциации Генри Грис ушел из совета правления из-за того, что тот якобы раздавал награды за услуги и взятки. В 1968 году Федеральная комиссия по связи США заставила NBC прекратить транслировать шоу из-за того, что организаторы «Золотого глобуса» вручают премии в обмен на участие в церемонии и шантажируют ими номинантов. А в 1972-м жюри вручило премию в номинации «Звезда года» Пие Задоре — никому не известной актрисе, которая была женой израильского бизнесмена. Это усилило слухи о коррупции.

Несмотря на все это, в 1974 году «Золотому глобусу» удалось вернуться на NBC и годами удерживать звание одной из самых престижных кинопремий. И все же с каждым годом рейтинги «Золотого глобуса» падают. В 2021 году церемонию вручения наград смотрело на 62% меньше зрителей, чем в 2020-м. Поэтому даже если Голливудской ассоциации удастся провести все необходимые реформы, трудно сказать, сможет ли она вернуть себе аудиторию.

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