Голливуд бойкотирует премию «Золотой глобус» из-за расизма, сексизма и коррупции. Том Круз уже вернул три премии, а Netflix и Amazon отказываются сотрудничать с организаторами. Что происходит?

В феврале 2021 года Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) и ее премия «Золотой глобус» попали в скандал. Незадолго до 78-й церемонии вручения наград организацию обвинили в «дискриминации, непрофессионализме, нарушении этики и финансовой коррупции».
На тот момент ассоциация уже обнародовала список номинантов на премию в этом году. Многие рейтинговые фильмы с темнокожими актерами, среди которых «Ма Рейни: Мать Блюза», «Иуда и черный мессия» и «Одна ночь в Майами», не попали в шортлист категории «Лучший фильм».
Выяснилось, что за последние 20 лет среди 87 членов ассоциации не было ни одного темнокожего человека. HFPA обвинили в расизме, а сама премия оказалась под угрозой бойкота.
Более 100 PR-компаний пригрозили организаторам «Золотого глобуса» ограничить доступ к своим звездам, если они не реформируются. HFPA пообещала исправить ситуацию и до 6 мая разработать специальный план действий. Для этого наняли советников по вопросам инклюзивности и расового разнообразия, а еще — агентство Smith & Company, занимающееся кризисным менеджментом. Однако выйти из кризиса оказалось сложнее, чем казалось.
HFPA попала в новый скандал. 18 апреля бывший президент организации Филипп Берк, который входил в нее 44 года, разослал по электронной почте письмо со ссылкой на статью, в которой движение Black Lives Matter описывалось как «движение ненависти и расизма». Его получили все члены ассоциации.
Коллеги назвали Берка «позором компании». HFPA выпустила релиз, в котором осудила расизм и дискриминацию, и заверила, что все это — только личные взгляды господина Берка. Экс-президента уволили.
Советник по вопросам инклюзивности и расового разнообразия, профессор Университета Южной Калифорнии Шон Харпер проработал с HFPA всего месяц. Потом — уволился, признав, что масштаб проблем внутри компании оказался значительно больше, чем он предполагал. После этого сотрудничество с организацией прекратила и фирма Smith & Company. Голливудская ассоциация иностранной прессы осталась с проблемой наедине.
Кроме этических вопросов, среди обвинений были и коррупционные. HFPA — некоммерческая организация, освобожденная от уплаты налогов. Но все равно регулярно выплачивает солидные вознаграждения членам ассоциации — всего около 3—4 миллионов долларов в год. Больше всего получают члены совета директоров — до 135 тысяч долларов в год. Операционный директор и главный юрисконсульт организации Грегори Гекнер зарабатывает 250 тысяч долларов. Кино- и телеакадемии в США, как правило, не платят своим членам регулярную зарплату или вознаграждения.
В 2019 году 30 членов HFPA поехали во Францию на съемки сериала «Эмили в Париже» и два дня жили в элитном отеле The Peninsula Paris за счет продюсеров. После этого сериал попал в две номинации «Золотого глобуса — 2021». Одна из сценаристов «Эмили в Париже» Дебора Копакен была удивлена этим. Некоторые критики также назвали сериал слишком слабым для номинации. Об этом несоответствии даже шутили ведущие церемонии прямо со сцены.
В начале мая HFPA обнародовала обещанный план реформ. Она обязалась за 18 месяцев нанять больше темнокожих людей и советников по вопросам расового разнообразия, включить в свои ряды иностранных журналистов не только из Калифорнии, но и со всей страны.
А еще — стать более открытой, обнародовать списки членов и организовать тренинги по вопросам равенства, инклюзии и борьбы с сексуальными домогательствами. Для борьбы со взятками членам ассоциации запретили получать любые подарки, услуги и «знаки внимания» от продюсеров и организаторов проката.
Однако представители киноиндустрии решили, что всего этого недостаточно. В Timeʼs Up реформы организации назвали косметическими. По мнению генерального директора организации Тины Чен, нужно менять весь процесс номинирования на премию.
Раскритиковала реформы и компания Netflix. Директор корпорации по контенту Тед Сарандос отметил, что стриминговый сервис ожидал, что Голливудская ассоциация признает всю глубину проблемы и начнет глобальные реформы. А пока их нет, Netflix прекратил сотрудничество с HFPA. Позже к бойкоту присоединились Amazon и WarnerMedia. В WarnerMedia сожалеют, что так долго «толерантно относились к поведению членов ассоциации».
Десятого мая NBC отказалась транслировать церемонию вручения «Золотого глобуса» в 2022 году. Телекомпания объяснила, что сейчас жюри конкурса не отражает многообразие американского общества.
«Золотой глобус» начали бойкотировать голливудские актеры. Том Круз вернул три награды. Скарлетт Йоханссон, которую пять раз номинировали на «Золотой глобус», рассказала, что часто сталкивалась с сексизмом от членов HFPA, и призвала бойкотировать церемонию. Чуть позже ее поддержал коллега по серии фильмов «Мстители» Марк Руффало. Актер назвал реформы ассоциации разочаровывающими.
Это уже далеко не первый скандал в истории «Золотого глобуса». В 1958 году экс-президент Голливудской ассоциации Генри Грис ушел из совета правления из-за того, что тот якобы раздавал награды за услуги и взятки. В 1968 году Федеральная комиссия по связи США заставила NBC прекратить транслировать шоу из-за того, что организаторы «Золотого глобуса» вручают премии в обмен на участие в церемонии и шантажируют ими номинантов. А в 1972-м жюри вручило премию в номинации «Звезда года» Пие Задоре — никому не известной актрисе, которая была женой израильского бизнесмена. Это усилило слухи о коррупции.
Несмотря на все это, в 1974 году «Золотому глобусу» удалось вернуться на NBC и годами удерживать звание одной из самых престижных кинопремий. И все же с каждым годом рейтинги «Золотого глобуса» падают. В 2021 году церемонию вручения наград смотрело на 62% меньше зрителей, чем в 2020-м. Поэтому даже если Голливудской ассоциации удастся провести все необходимые реформы, трудно сказать, сможет ли она вернуть себе аудиторию.
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