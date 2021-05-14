Спецагент ФБР работал в службе 25 лет, а теперь пишет книги о невербальной коммуникации. Публикуем отрывок из его «Словаря языка тела» — о том, что означают прикосновения к волосам, поглаживание затылка и другие жесты

Любое поведение начинается внутри головы. Мозг работает непрерывно, на сознательном и бессознательном уровнях. Его сигналы управляют работой сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и многих других систем организма. Впрочем, внешний вид головы тоже чрезвычайно важен. Волосы, лоб, брови, глаза, нос, губы, уши и подбородок — все это сообщает определенную информацию о человеке, в частности о его здоровье и эмоциональном состоянии. Поэтому мы начинаем с той части тела, в которой от рождения и до смерти ищем важные сигналы — сначала о родителях, потом о друзьях, коллегах, любимых, чтобы узнать, что у них на уме.

1. Головные уборы. Во всех культурах принято украшать голову, хотя и по разным причинам. Это может указывать на лидера (перья на голове индейских вождей), профессию (каска строителя или шахтера), социальный статус (котелок или шляпка-таблетка от Ива Сен-Лорана), хобби (шлем велосипедиста или альпиниста), религию (пилеолус у римо-католиков, ермолка у иудеев) или преданность любимой спортивной команде, профсоюзу и тому подобное. Головной убор может многое рассказать о человеке: какое место он занимает в обществе, к кому благосклонен, каков его социально-экономический статус, во что верит, кем себя видит или насколько пренебрегает традициями.

2. Волосы. Волосы, которые покрывают верхнюю часть головы, — один из лучших источников информации с точки зрения невербальной коммуникации. Все люди, если не намеренно, то на подсознательном уровне, обращают внимание на этот элемент внешности собеседника. Грязные, нечесаные, растрепанные и неухоженные волосы могут свидетельствовать о плохом здоровье или даже о психическом заболевании. Роскошная шевелюра привлекает, соблазняет, а космы отталкивают или даже шокируют нас. Волосы также могут сообщить что-то о нашей карьере. Как утверждает известный антрополог Дэвид Гивенс, это «неофициальное резюме» человека показывает, какое место он занимает в организации. У многих народов волосы играют важную роль в романтических отношениях. Обычно люди придерживаются как культурных норм, так и современных тенденций, выбирая прическу, а те, кто игнорирует эти социальные стандарты, всегда выделяются толпы.

3. Прикосновения к волосам. Всевозможные прикосновения к волосам — накручивание на палец, поглаживание — это форма успокаивающего поведения. Такие жесты в основном свойственны женщинам и могут свидетельствовать как о хорошем настроении (во время чтения или отдыха), так и о стрессе (например, во время ожидания собеседования или напряженного полета). Обратите внимание: когда ладонь повернута к голове — это, скорее всего, успокаивающий жест. (О ситуации, когда все наоборот, подробнее речь пойдет дальше.) Такие движения помогают справиться со стрессом и тревогой, а также провести время. Чтобы успокоиться, маленькие дети сосут большой палец. Взрослея, мы начинаем кусать губы, грызть ногти или поглаживать лицо.

4. Прикосновения к волосам (тыльной стороной ладони). Когда женщины касаются своих волос тыльной стороной ладони, это, скорее всего, не успокаивающее движение, а публичная демонстрация комфортного состояния — признак удовлетворения и уверенности в себе. Обычно мы показываем собеседнику внутреннюю сторону запястья только тогда, когда нам удобно и мы расслаблены. Так ведут себя на свиданиях, в частности когда женщина играет завитком, поворачивая ладонь наружу, при разговоре с человеком, который ей нравится.

5. Расчесывание волос пальцами (мужчины). В состоянии стресса мужчины проводят пальцами по волосам, словно расчесывая их (благодаря этому воздух охлаждает голову). Также они стимулируют нервные окончания кожи, когда касаются ее. Этот жест может указывать на беспокойство или сомнения.

6. «Проветривание» волос (женщины). Перебирание, растрепывание волос имеет очень успокаивающий эффект. Это охлаждает кожу головы и помогает избавиться от стресса. Женщины делают это не так, как мужчины. Когда женщины обеспокоены, расстроены, напряжены или взволнованы, они погружают пальцы в волосы на затылке и приподнимают их, как бы проветривая. Если женщины часто повторяют это движение, вероятно, они чересчур взволнованы. Впрочем, причиной может быть и физическая перегрузка или повышенная температура окружающей среды. Мужчины обычно охлаждают верхнюю часть головы, взъерошивая или расчесывая волосы пальцами.

Выступление Джо Наварро на конференции Pop! Tech, 26 октября 2008 года.

7. Встряхивание волосами и прикосновения к ним. Пытаясь привлечь внимание того, кто нам нравится, мы часто встряхиваем волосами или касаемся их. Такие жесты считают привлекательными (обратите внимание на рекламу косметических средств для волос). Наш ориентировочный рефлекс, или, как его еще называют, примитивная реакция, предупреждает о любых движения и особенно реагирует на взмахи рук. Именно на это всегда и рассчитывают фокусники. Рука, что тянется к волосам, может привлечь наше внимание, даже если мы на другом конце комнаты. К тому же ориентировочный рефлекс действует и на подсознательном уровне. У больных, находящихся в коматозном состоянии, он проявляется в том, как их глаза отслеживают движения.

8. Выдергивание волос. Навязчивое желание вырвать волосок называют трихотиломанией. Это явление чаще встречается у детей и подростков, испытывающих стресс, но иногда бывает и у взрослых. Мужчины обычно выдирают волоски из уголков бровей, тогда как женщины не ограничиваются одной зоной: они выдергивают ресницы, брови, вырывают волосы на голове и руках. Это реакция на стресс — даже птицы выщипывают перья. Постоянное вырывание волос, как и тик, успокаивает нас, стимулируя нервные окончания. К сожалению, если эта привычка начинает прогрессировать, нужно обратиться за помощью к врачу.

9. Кивание. Во время разговора кивание подтверждает, что человек слышит и воспринимает сообщения. Обычно этот жест сигнализирует о согласии, кроме тех ситуаций, когда его сопровождают выпяченные губы, что может говорить об отказе.

10. Несоответствие между киванием и словами. Мы часто наблюдаем это у детей. Например, когда родители спрашивают: «Это ты разбил лампу?», сын отвечает: «Нет», но при этом кивает. Такое противоречивое поведение обычно выдает истину. Я наблюдал это и у детей, и у взрослых.

11. Поглаживание головы, в частности затылка. Когда мы озадачены или сбиты с толку, то часто проводим ладонью по затылку, а бывает, что и приглаживаем волосы, пытаясь придумать, как решить проблему. Такой жест успокаивает благодаря тактильным ощущениям и теплу руки. Как и большинство прикосновений к телу, это успокаивающее поведение, которое уменьшает стресс и тревогу.

12. Почесывание головы. Когда мы раздражены, сомневаемся, испытываем стресс или тревожимся, почесывание головы помогает успокоиться. Люди делают так, когда пытаются запомнить информацию или озадачены. Это объясняет, почему учителя часто видят такие жесты у учащихся, которые обдумывают ответ на вопрос. Быстрое почесывание головы сигнализирует о стрессе или беспокойстве. Также оно может указывать на то, что человек растерян.

Выступление Джо Наварро на конференции Pop! Tech, 26 октября 2008 года.

13. Поглаживание головы. Люди гладят волосы, чтобы поправить прическу, а также чтобы успокоиться во время стресса или когда думают, как ответить на вопрос. Это напоминает движения матери, утешающей ребенка, и может мгновенно успокоить. Если человек поглаживает затылок, это может сигнализировать о сомнении или противоречиях.

14. Почесывание головы и живота. Одновременное почесывание головы и живота указывает на сомнение или удивление. Этот жест также может сигнализировать о неуверенности или недоверии. Интересно, что многие приматы тоже так делают.

15. Переплетение пальцев на затылке, локти вверх. Переплетение пальцев на затылке с направленными вверх локтями иногда называют «капюшоном», потому что человек напоминает кобру с раздутым капюшоном. Благодаря этому мы кажемся больше, чем есть на самом деле. Упомянутый «территориальный жест» мы используем, когда чувствуем, что мы здесь главные или нам комфортно. Когда «надеваем» на себя такой «капюшон», переплетенные пальцы на затылке одновременно успокаивают и расслабляют, тогда как локти демонстрируют нашу уверенность. Люди редко ведут себя так в присутствии лиц более высокого статуса.

16. Хватание за голову (ошеломление). Шокированные или ошеломленные люди могут внезапно схватиться за голову обеими руками так, что ладони окажутся рядом с ушами, но не касаясь их, а локти будут направлены вперед. Такую позу сохраняют в течение нескольких секунд, пока человек пытается понять, что произошло. Например, водитель, который врезался в свой же почтовый ящик, или игрок, забивший мяч не в те ворота, демонстрируют эту примитивную реакцию самозащиты.

17. Переплетение пальцев на верхней части головы. Обычно при этом жесте ладони повернуты к голове, словно пытаются ее защитить, а локти широко разведены. Люди принимают эту позу, когда подавлены, не знают, что делать, когда с ними приключилась беда (после ураганов так ведут себя те, кто потерял имущество) или в жизни им ничего не удается. Обращайте внимание на положение локтей: чем хуже ситуация, тем ближе они к лицу. Также учитывайте силу нажатия: чем хуже человеку, тем сильнее руки давят на голову. Это поведение сильно отличается от «надевания капюшона», когда ладони лежат на затылке и человек чувствует себя достаточно уверенно.

18. Снимание головного убора (охлаждение). Испытав неожиданный стресс, люди снимают головной убор, чтобы «проветрить» голову. Обычно так делают, когда получают плохие новости или спорят с кем-то. Ради своей безопасности помните, что в сложных, напряженных ситуациях, например после дорожно-транспортного происшествия, снятие головного убора, рубашки или очков часто предшествует драке.



У нас тоже есть наблюдение: если человек переходит по этой ссылке — значит, он собрался закинуть «Бабелю» донат!