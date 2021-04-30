Производитель травяной настойки требовал от врача миллион гривен, поскольку тот назвал ее «фуфломицином». Чтоб разрешить спор, понадобились Верховный суд и три экспертизы слова «фуфло»

Двадцать седьмого ноября 2017 года харьковский врач-отоларинголог Анатолий Власенко опубликовал в Facebook сообщение о некоторых антивирусных, антисептических и гомеопатических препаратах для лечения болезней дыхательных путей — и поставил под сомнение их эффективность.

В частности, в тексте есть такой фрагмент: «При ОРВИ нет эффективных лекарств, достоверно сокращающих симптомы хотя бы на день или профилактирующих осложнения. Так что смело отметаем все средства с припиской «противовирусные». Сюда относятся: интерфероны, индукторы интерферонов (Изоприназин, Циклоферон, Протефлазид и еще миллион)... Видите надпись «противовирусный» — бегите».

Двадцатого апреля 2018 года Власенко получил письмо из суда. С ним судилась компания «Экофарм» — производитель «Протефлазида». Считая, что пост врача нанес вред деловой репутации компании, «Экофарм» требовала взыскать с Власенко один миллион гривен морального ущерба. В июне 2018 года суд наложил арест на его квартиру.

У «Протефлазида» только три составляющие: 96 процентов — спирт, остальное — экстракты луговика дернистого и вейника наземного. Это дикорастущие травы, распространенные во всем северном полушарии.

Луговик дернистый (Deschampsia cespitosa)

Вейник наземный (Calamagrostis epigejos)

В «Экофарме» уверяют, что их настойка лечит от многих вирусов — герпеса, гепатитов, ВИЧ, гриппа, а также от острых респираторных инфекций. В начале пандемии коронавируса в компании уверяли, что «Протефлазид» эффективен и против него. И отправили несколько коробок с препаратом в Новые Санжары, где в феврале 2020 года проходили обсервацию эвакуированные из Китая украинцы. Однако объективных данных о том, что препарат лечит ковид, нет.

Несмотря на отсутствие публикаций об эффективности «Протефлазида» в ведущих медицинских изданиях, люди, которые верят в препарат, даже изготавливают его в домашних условиях. В аптеках 30 миллилитров средства стоят не менее 300 гривен. В судебном реестре есть уголовное дело, в котором говорится, что врачи, получая от «Экофарма» денежные средства, выписывали пациентам рецепты на «Протефлазид».

Летом 2018 года «Экофарм» провел для суда против Власенко две экспертизы в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП). Первая экспертиза установила, что из-за сообщения врача в Facebook к концу 2018 года — то есть в течение 34 дней — компания «Экофарм» понесла убытки на 1 732 907 гривен. А также потеряла дополнительные возможности на 31,5 тысячи долларов, поскольку сорвался договор о поставках «Протефлазида» в другую страну.

Вторая экспертиза была лингвистической. Доцент кафедры журналистики НУБиП проанализировал пост Власенко и выяснил, что в нем с помощью логических конструкций и знаков препинания проведена четкая связь между словами «Протефлазид» и «фуфломицин». А это слово, по мнению эксперта, «имеет отчетливую негативную окраску, квалифицируя отдельные препараты как такие, которые не лечат».

Власенко параллельно заказал другую лингвистическую экспертизу в «Киевском независимом судебно-экспертном учреждении». Ее специалист квалифицировал сообщение врача как оценочные суждения, которые по украинскому законодательству ничем не ограничиваются, поскольку являются условием свободы слова.

На заседании в октябре суд решил передать пост Власенко на независимую лингвистическую экспертизу — в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Третье исследование слова «фуфло» продолжалось полгода.

Проанализировав несколько источников, в частности изданный в 2012 году «Большой словарь русского языка», в институте решили: «фуфло» — слово грубое, но не нецензурное. Большинство тезисов в заметке Власенко — оценочные суждения. А те, что можно считать фактами, ложью не являются. В частности, в институте обращают внимание, что «Протефлазида» нет среди препаратов, рекомендованных государством для лечения гриппа.

Суд принял решение в пользу Власенко.

Компания «Экофарм» подала апелляцию, но проиграла и ее. Спор продолжился в Верховном суде. Производитель «Протефлазида» расширил свои требования. В частности, компания потребовала, чтобы Власенко по решению суда удалил свой пост и написал другой — с извинениями перед «Экофармом» и длинным перечнем «преимуществ» «Протефлазида».

Верховный суд стал на сторону врача, отказав «Экофарму» во всех его требованиях. Текст постановления занял восемь страниц. В нем судьи анализируют понятие свободы слова, ссылаются на несколько решений Европейского суда по правам человека, принимают во внимание все проведенные экспертизы и десять раз успоминают слово «фуфломицин».

Следующим шагом «Экофарма» может быть иск в Европейский суд по правам человека. Собирается ли компания продолжать борьбу — неизвестно: нам не удалось связаться с ее представителями. Впрочем, сейчас у «Экофарм» есть и другие заботы. В июле 2020 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал производителя на 3,2 миллиона гривен из-за его заявлений о том, что «Протефлазид» лечит коронавирус.

За три года Власенко потратил на адвокатов и экспертов 80 тысяч гривен, часть суммы ему прислали другие врачи и сторонники доказательной медицины. Врач говорит, что если бы представители «Экофарма» еще до судов позвонили б ему с просьбой удалить сообщение в Facebook, он бы легко это сделал. «Попробуйте представить себя на моем месте, — рассказал он «Бабелю». — Вы ничего не знаете ни о юристах, ни о судебных процессах. А тут от вас хотят миллион гривен, арестовывают ваше имущество. И у вас нет никакой уверенности, что решение судей будет независимым».

В течение всей судебной волокиты никаких личных контактов между Власенко и представителями «Экофарма», по словам врача, не было.



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