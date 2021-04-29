Чехия выслала 18 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. «Бабель» публикует имена тринадцати из них — и передает в профильный департамент Офиса генерального прокурора

Официально фамилии высланных российских дипломатов нигде не обнародованы. Но чешские СМИ смогли идентифицировать большую часть из них по биркам на багаже, а также проанализировав списки сотрудников посольств. Точность списков «Бабелю» подтвердил источник, хорошо знакомый с работой дипломатических структур в Чехии. Кроме того, американская неправительственная аналитическая организация Robert Lansing Institute установила, в какой спецслужбе работает каждый из выдворенных российских дипломатов.

Дипломатическая война Европы и США с Россией Весна 2021 года стала критической для российской дипломатии. С 22 марта по 26 апреля более 40 человек выслали из десяти стран. 22 марта 2021 Болгария выслала двоих российских дипломатов, которым местные военные передавали документы с грифом «НАТО — секретно». Военных задержали, российских дипломатов посчитали сотрудниками российской внешней разведки и выдворили. Двадцать первого апреля стало известно, что к взрывам на военных складах в Болгарии в 2015 году также могут быть причастны российские спецслужбы. 31 марта 2021 Италия из-за подозрения в шпионаже выслала двоих сотрудников посольства России. Одного з них задержали, когда он получал секретные документы от военнослужащего ВМФ Италии. 15 апреля 2021 США выслали 10 российских дипломатов с формулировкой, что в состав персонала входят представители российских спецслужб. В тот же день Польша выдворила троих российских дипломатов с формулировкой, что они нарушили дипломатический статус и причинили ущерб Польше. 17 апреля 2021 Украина выдворила одного российского дипломата. Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. 22 апреля 2021 Словакия заявила, что высылает троих российских дипломатов «в качестве реакции на последние события в геополитической сфере и в знак солидарности с Чешской Республикой». Позднее глава МИД Словакии Иван Корчок пояснил, что три сотрудника дипмиссии РФ в Братиславе действовали не так, как положено действовать дипломатам. 23 апреля 2021 Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности с Чехией выслали по одному российскому дипломату. 26 апреля 2021 Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России.

Виктор Викторович Будяк — помощник военно-воздушного атташе. По данным Robert Lansing Institute, а также чешских СМИ — сотрудник Главного разведывательного управления. Будяк родился в Омской области. Окончил факультет агентурно-оперативной разведки Военно-дипломатической академии Министерства обороны, сообщает Центр «Досье». По данным чешского издания Seznam Zpravy, он служил в в/ч 29155 Главного разведывательного управления РФ или сотрудничал с ней (это та часть, где служат Александр Мишкин и Анатолий Чепига).

Будяк приехал в Чехию в середине прошлого года, сменив Евгения Борисенко, которого чешские спецслужбы поймали «на горячем» при покупке боеприпасов. Издание Respekt отмечало, что полиция расследует версию, что эти боеприпасы предназначались для использования в «проведении специальных разведывательных операций». После задержания Борисенко выдворили из Чехии.

Александр Анатольевич Антонов – первый секретарь посольства по политическим делам. Robert Lansing Institute утверждает, что он — сотрудник Службы внешней разведки РФ. В девяностых он был помощником военного атташе в российском посольстве в США, в звании подполковника.

Алексей Владимирович Колмаков — первый секретарь посольства, выполнял обязанности пресс-секретаря. По информации Robert Lansing Institute, работает в ГРУ.

Окончил Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ), сообщает Центр «Досье». В училище готовят курсантов по военным специальностям — «Применение подразделений глубинной разведки», «Применение подразделений войсковой разведки», «Применение мотострелковых подразделений». Несколько десятков выпускников НВВКУ служат в ГРУ и сидят под «крышами» российских посольств по всему миру, утверждает Центр «Досье». Колмаков работал в Чехии давно.

Колмаков участвовал в пропагандистских мероприятиях российского байкерского клуба «Ночные волки» на Ольшанском кладбище. «Ночные волки» больше десяти лет ведут пропагандистскую деятельность в поддержку президента Владимира Путина и его политики. Уже после того как Россия оккупировала Крым, американские власти наложили на байкерский клуб санкции. По информации США, клуб был тесно связан с российскими спецслужбами, а его члены входили в состав сил «самообороны Крыма» в феврале 2014 года. В марте 2014 года, отмечается в документе, они запугивали людей, выступающих против отделения полуострова, участвовали в штурме газораспределительной станции и захвате штаба Военно-морских сил Украины в Севастополе.

Архив Посольства России в Праге

Байкеры, считают США, помогли «набрать боевиков для Донецка и Луганска». В 2015 году «Ночные волки» решили провести мотопробег «Москва — Берлин» в честь очередной годовщины победы во Второй мировой войне. Их маршрут пролегал через Чехию, они планировали провести акцию на Ольшанском кладбище, где похоронены солдаты Красной армии. Пробег состоялся и, несмотря на просьбу российского МИДа о поддержке, прошел как частная инициатива.

Максим Александрович Краилин — первый секретарь посольства. Согласно данным Robert Lansing Institute, он — действующий сотрудник СВР. Родился 30 ноября 1976 года. Его отец был заместителем директора СВР и умер в апреле 2017 года. По данным чешских СМИ, Краилин работает в российских представительствах в Чехии с 2005 года.

Андрей Алексеевич Макаренко — первый секретарь посольства по политическим вопросам. По данным Robert Lansing Institute — сотрудник Службы внешней разведки России. О жизни и работе Макаренко известно мало. Он появился на конкурсе «Серебряный лучник», организованном под эгидой президента Чешской Республики Милоша Земана, в рамках которого награждаются проекты, улучшающие чешско-российские отношения.

Алексей Николаевич Трякин — первый секретарь посольства. Robert Lansing Institute утверждает, что он сотрудник ГРУ, а также представитель Минобороны. Был представителем Генконсульства РФ в городе Брно, а также исполнял обязанности руководителя представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы.

Он — выпускник Тамбовского военного авиационного инженерного института (ТВАИИ). До расформирования в 2009 году в ТВАИИ готовили специалистов по авиационному радиоэлектронному оборудованию.

Антон Анатольевич Белов — второй секретарь посольства, занимался административными и финансовыми вопросами в посольстве. По данным Robert Lansing Institute, сотрудник ГРУ. В начале 2000-х годов работал в банке «Русский стандарт», затем перешел в засекреченное научно-производственное предприятие «Дельта-1», где разрабатывают оружие и боеприпасы, передает центр «Досье». Как указано на сайте «Дельты-1», предприятие «специализируется на разработке и производстве радиовзрывателей и неконтактных датчиков для обороноспособности России».

Александр Сергеевич Дудник — второй секретарь посольства. По информации Robert Lansing Institute — сотрудник Службы внешней разведки.

По данным чешской газеты Evropsky Rozhled, 8 августа 2018 года он был на встрече с участниками делегации чешских политиков, бизнесменов и активистов, которые регулярно ездили в оккупированный Россией Крым и, в том числе, фотографировались с «Ночными волками». В делегацию входили уже покойный депутат Яромир Количек, сенатор Ярослав Дубрава. В посольстве обсуждали сотрудничество чешских предпринимателей и общественных организаций с партнерами в Крыму. Украинский МИД неоднократно протестовал против таких поездок, поскольку они нарушали украинское законодательство.

Константин Александрович Шевчук — второй секретарь посольства. По данным Robert Lansing Institute — сотрудник ГРУ. Он закончил Военный университет Минобороны (ВУМО). Выпускников ВУМО, особенно факультета иностранных языков, с удовольствием берут служить в ГРУ, СВР и Пятую службу ФСБ, занимающуюся международным сотрудничеством, сообщает сайт «Досье».

Евгений Николаевич Голиков — третий секретарь посольства. По данным Robert Lansing Institute, сотрудник СВР. Присутствовал на Ольшанском кладбище во время приезда «Ночных волков», принимал участие в разных мероприятиях, посвященных Второй мировой войне.

Юрий Евгеньевич Егоров — атташе по политическим вопросам. Robert Lansing Institute утверждает, что он сотрудник СВР. По информации сайта «Досье», зарегистрирован в Олимпийской деревне. После московской Олимпиады-80 в дом, где он прописан, заселили особо отличившихся сотрудников Первого главуправления КГБ (в советское время отвечало за внешнюю разведку), в том числе — отца Егорова.

Дмитрий Алексеевич Московкин — заместитель торгового представителя РФ, отвечал в посольстве за связи с чешскими бизнесменами. По данным Robert Lansing Institute, работает в СВР. Сайт «Досье» отмечает, что Московкин получил от России жилплощадь в поселке Сосенское рядом со штаб-квартирой СВР.

Алексей Олегович Тюлегенев — «шифровальщик» посольства. Robert Lansing Institute утверждает, что он сотрудник СВР. Выпускник Новочеркасского высшего военного командного училища связи, утверждает «Досье». Тюлегенев значится автором патента «Способ сжатия и восстановления речевых сообщений».

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