Смертность от коронавируса в Бразилии — одна из самых высоких в мире. При этом президент страны Жаир Болсонару выступает против локдауна и масок, а эпидемиологи ожидают новые штаммы вируса. Что пошло не так?

Что сейчас происходит в Бразилии

В начале марта в стране началась новая волна пандемии: ежесуточно в Бразилии регистрируют от 30 до 80 тысяч новых инфицированных коронавирусом. Больницам из-за этого часто не хватает ресурсов, в частности лекарств. Так, в крупнейшем городе страны Сан-Паулу, на который приходится четверть активных случаев болезни, в госпиталях вынуждены делать пациентам интубацию без обезболивающих.

Впрочем, гораздо больше медиков — в том числе и специалистов организации «Врачи без границ», которые уже назвали ситуацию в Бразилии гуманитарным кризисом, — беспокоит уровень смертности. Ежедневно в стране от последствий COVID-19 умирают от одной до трех тысяч человек. Как следствие в том же Сан-Паулу администрации кладбищ вынуждены раскапывать старые могилы, чтобы освободить место для новых.

Причину такой высокой смертности — около 20 процентов от общемировой в эти дни — возлагают, в частности, на новый штамм вируса P.1. Впервые его выявили в городе Манаус на берегу Амазонки. Он минимум вдвое заразнее начальной версии вируса и активно поражает молодежь и детей. По состоянию на начало апреля 75 процентов больных коронавирусом в Манаусе были инфицированы именно этим штаммом.

Однако еще опаснее, по мнению местных и зарубежных эпидемиологов, то, что в Бразилии, учитывая нынешнюю ситуацию, может появиться еще немало новых штаммов.

В «ковидном» полевом госпитале, обустроенном в спорткомплексе бразильского города Санту-Андре, 22 февраля 2021 года. Getty Images / Bloomberg / Contributor

Почему новые штаммы ждут именно в Бразилии

Вакцинация в Бразилии проводится вяло: по состоянию на 25 апреля первую дозу вакцины получили лишь 12,6 процента граждан. Причина — в том числе и в нехватке вакцин. Власть до сих пор не смогла закупить достаточное количество доз.

В большинстве бразильских городов не вводили локдаун, учреждения и транспорт работают в обычном режиме. «Новые штаммы вируса возникают там, где сочетаются большое количество больных и активное перемещение населения, — цитирует BBC бразильского эпидемиолога Педро Галляля, координатора крупнейшего в стране исследования COVID-19. — Бразилия в этом плане — идеальная тестовая площадка». Проблема и в том, что инфицированные люди часто взаимодействуют с уже привитыми — это может привести к появлению штаммов, устойчивых к существующим вакцинам.

Опасаясь новых штаммов вируса, соседние с Бразилией страны, в частности Боливия и Перу, закрывают смежные границы. «То, что сейчас там происходит, опасно для всего мира, — говорит Хосе Мигель Бернуччи, секретарь Национальной медицинской ассоциации Чили, где решили до конца апреля закрыть границы для всех стран. — Локдаун поможет нам спастись от новых версий вируса, которые продолжают появляться в Бразилии».

Ответственность за ситуацию врачи возлагают в основном на руководство страны. «Федеральная власть просто отказалась применять практики доказательной медицины, переложив все проблемы на врачей, которые вынуждены выкручиваться в условиях нехватки коек, — заявил президент международного отделения организации «Врачи без границ» Кристос Кристо. — Поэтому немало бразильцев встретили смерть преждевременно, страна оказалась в перманентном состоянии траура, а ее система здравоохранения — на грани коллапса».

Кристо не называет фамилий, однако оппозиционные бразильские политики и журналисты утверждают, что ответственность лежит прежде всего на президенте Жаире Болсонару.

Очередь на вакцинацию в Рио-де-Жанейро 31 марта 2021 года. В тот день в Бразилии использовали 761 956 доз вакцин. При таких темпах для вакцинации двумя дозами 75 процентов населения страны понадобилось бы почти 400 дней. Getty Images / Bloomberg / Contributor

В чем обвиняют Болсонару

Радикально правый консерватор Болсонару сначала отрицал наличие коронавируса как такового. Он называл его «коммунавирусом» — мол, придумали коммунисты — и уверял, что на самом деле это просто «легкий грипп». Переболев COVID-19, Болсонару перестал называть болезнь выдуманной, но необходимость локдаунов и ношения масок отрицал. Первые, по мнению президента, приведут к «депрессии, насилию, протестам, хаосу» и экономическому кризису, а вторые просто ограничивают личную свободу. Жалующихся на пандемию бразильцев президент призвал «прекратить скулить».

Празднуя 21 марта свое 66-летие, Болсонару вышел к толпе сторонников перед президентским дворцом и, сорвав с лица медицинскую маску, начал критиковать руководителей городов и штатов, которые вводят карантинные ограничения. «Некоторые маленькие тираны прячут от вас свободу, — сказал он. — Я сделаю все, чтобы вас защитить». Тогда же Болсонару подал в Верховный суд на руководителей трех бразильских штатов, которые ввели комендантский час.

Параллельно с ростом количества смертей падает уровень поддержки Болсонару. По данным опроса местного социологического бюро Datafolha, если в январе президенту не доверяли 41 процент бразильцев, то в марте таких было уже 45 процентов. Неудовлетворительной реакцию правительства на пандемию считали уже 54 процента против 48 в январе. Дело о неадекватном поведении руководства страны в условиях пандемии уже рассматривает Верховный суд Бразилии.

На этом фоне стали проявлять активность оппозиционные политики. Бывшая президент страны Дилма Русеф назвала действия Болсонару геноцидом. Другой бывший президент, Луис Игнасио Лула да Силва привился от COVID-19 в прямом телеэфире. Его считают основным конкурентом Болсонару на президентских выборах осенью 2022 года.

Ранее Жаир Болсонару ожидаемо не доверял вакцинации, уверяя, что укол вакцины «может превратить вас в крокодила». Теперь бразильский президент обещает, что до конца года страна получит 500 миллионов доз различных вакцин. Хотя сам он собирается прививаться «только после того, как это сделают остальные бразильцы».

Жаир Болсонару на форуме «Воды Бразилии» 22 марта 2021 года. Andressa Anholete / Stringer / Getty Images

Что можно сделать теперь

Местные врачи призывают международные фармкомпании срочно обратить внимание на Бразилию. «Если в течение нескольких недель Бразилия не получит достаточно вакцин, попытки мира преодолеть пандемию могут оказаться напрасными», — уверяет Педро Галляль.

«Врачи без границ» призывают власти Бразилии внедрять меры социальной дистанции. Теоретически их может воплотить и власть на местах, однако на практике это оказывается непросто.

В середине марта в трехсоттысячном городе Пальмас заполненными оказались 96 процентов больничных коек. Мэр города Синтия Рибейро ввела частичный локдаун. Она приказала закрыть доступ к местным пляжам и паркам, а супермаркеты, бары и рестораны должны были перейти на режим доставки.

Вскоре на мобильный телефон и страницы Рибейро в соцсетях начали приходить сообщения с угрозами убийством. Под ее подъездом собирались толпы протестующих, а в стену дома выпускали фейерверки. «Мы пытаемся спасти людям жизнь и преодолеть кризис в медицинской системе, — прокомментировала она ситуацию в интервью американской радиостанции NPR. — А оказалось, что это опасно для наших собственных жизней».