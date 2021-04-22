Слышал, что президент подписал закон о призыве в армию в особый период. Сейчас «особый период»? Что это значит? Меня могут призвать?

Сейчас в Украине «особый период»? Что это значит?

Особый период действует в Украине с 17 марта 2014 года, когда и. о. президента Александр Турчинов издал указ о первой волне частичной мобилизации. В этот период национальная экономика, вооруженные силы, работа органов власти и предприятий организована с учетом защиты территориальной целостности и независимости страны. Поскольку в Украине была частичная мобилизация, то экономику на военные рельсы не переводили.

Особый период действует в стране до сих пор. Это важно, потому что в особый период военным предоставляют социальные гарантии, например отсрочки по выплате кредитов.

Означает ли этот закон, что начинается призыв на войну?

Нет. Этот закон только определяет и упрощает призыв резервистов в военные части. Он вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву из числа резервистов в особый период.

Генеральний штаб ЗСУ / Twitter

Кто такие резервисты? И зачем они нужны?

Это украинцы, которые подписали контракты с командирами конкретных военных частей и теперь входят в оперативный резерв. По закону, теперь их могут призвать в особый период, чтобы оперативно доукомплектовать Вооруженные силы. К резервистам относятся и те, кто уволился из Вооруженных сил во время особого периода (то есть с марта 2014 года) и годен к военной службе.

Существует несколько видов резервистов.

Резерв первой очереди — те, кто участвовал в боевых действиях в Луганской и Донецкой областях с 2014 года.

Резерв второй очереди — это резервисты и военнообязанные, которыми будут доукомплектовывать военные части, не входящие в боевой состав ВСУ, например стройбаты. В резерв второй очереди входят и те, кем будут доукомплектовывать подразделения территориальной обороны.

Мобилизационный резерв — это те военнообязанные, которых призывают при мобилизации и дальше готовят по военным специальностям. В мобилизационный резерв входят и военные запаса — те, кто ранее уже прошли срочную службу.

Общественный резерв — добровольцы.

Тренировка подразделений десантно-штурмовых войск. 17 марта 2021 года Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Зачем нужны резервисты? Система призыва резервистов — это страховой механизм на случай полномасштабных боевых действий. В этом случае президент должен издать указ о мобилизации, а парламент — его утвердить. После этого начинается мобилизация, и Вооруженные силы пополняются людьми до нужного их числа. Но что, если Верховная Рада будет недееспособна (например, будет взорвано здание парламента или не удастся собрать кворум), а действовать нужно будет быстро? Тогда армию начнут оперативно пополнять резервистами.

Кого из резервистов не будут призывать ни при каких обстоятельствах?

Тех, кто содержит трех и больше детей в возрасте до 18 лет, в том числе родителей-одиночек. Не будут призывать тех, кто содержит ребенка с инвалидностью группы А в возрасте до 18 лет. (Полный перечень смотрите в ст. 23 соответствующего закона.) Не может пойти на службу резервист, который в момент призыва является депутатом Верховной Рады.

Я не резервист, но окончил военную кафедру. Меня могут призвать на службу в армию?

Только если начнется мобилизация или частичная мобилизация, как это было в 2014—2016 годах. Прямо сейчас мобилизации (даже частичной) не предвидится.

Но если вы не служили в армии и являетесь офицером запаса, у вас уровень образования не ниже бакалавра, то вас могут призвать на военную службу, чтобы вы получили практический опыт службы. Такой призыв длится до 18 месяцев и проводится независимо от ситуации по безопасности.

Кого же тогда призывают в армию сейчас?

Сейчас призывают так называемых срочников — молодых людей в возрасте от 18 лет, кроме тех, кто получает высшее образование (у них есть отсрочка). Не коснется призыв тех, кто сейчас учится в вузе с военной кафедрой.

Срочников призывают весной (с апреля по июнь) и осенью (с октября по декабрь). Их никогда не отправляют в зону боевых действий. Исключение сделают для тех срочников, кто подпишет контракт с ВСУ. Срочников после демобилизации зачисляют в оперативный резерв.