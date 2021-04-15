Утерянную картину да Винчи нашли спустя 200 лет, продали за 450 млн долларов, и она снова пропала. Это почти готовый роман Дэна Брауна: там есть саудовский принц, президент Франции и тайная экспертиза в Лувре

История полотна началась в 2005 году, когда два нью-йоркских арт-дилера приехали на распродажу поместья в Новом Орлеане. Здесь они рассчитывали поживиться каким-нибудь предметом старины, который можно купить подешевле, а затем продать подороже.

Арт-дилеры обратили внимание на плохо отреставрированное и частично закрашенное полотно. Они положились на свое чутье, заплатили за него около десяти тысяч долларов и отнесли опытному специалисту, чтобы тот удалил более поздние слои краски и восстановил оригинал.

То, что они увидели, было очень похоже на потерянный шедевр итальянского живописца эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Произведение с изображением Иисуса Христа под названием Salvator Mundi («Спаситель мира») художник написал в районе 1500 года. Картина упоминалась в описи коллекции живописи английского короля Карла I после его казни в 1649 году. Последняя информация о полотне и его владельцах датировались концом XVIII века. С тех пор «Спаситель мира» считался утраченным.

Картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи на выставке в Неаполе, 11 января 2017 года. Getty Images

С 2005 года картина, найденная в Новом Орлеане, несколько раз переходила из рук в руки. В 2011 году она выставлялась в Национальной галерее в Лондоне как подлинник Леонардо да Винчи, что стало сенсацией. Картина резко взлетела в цене. И хотя по поводу подлинности у экспертов не было единого мнения, в мире искусства ее стали называть «мужской Моной Лизой». А в 2017 году «Спаситель мира» снова попал на первые полосы газет. Картину продали на аукционе Christieʼs за рекордные для рынка искусства 450,3 миллиона долларов анонимному покупателю.

Журналисты NYT выяснили, что покупателем был Бадер бин Абдулла бин Мухаммад бин Фархан аль-Сауд. Это непубличный саудовский принц из отдаленной ветви королевской семьи. Он не слыл коллекционером произведений искусства и не был настолько богат, чтобы потратить почти полмиллиарда долларов. Тем более на христианское произведение искусства, да еще и во время жесткой антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии, под которую попали некоторые члены королевской семьи. Распорядители аукциона сначала даже сомневались, сможет ли принц внести необходимый залог для участия в торгах.

Но, как оказалось, Бадер бин Абдулла был близким другом и соратником Мохаммеда бин Салмана — наследного принца страны, который как раз и возглавлял борьбу с коррупцией. Поэтому принц Бадер вполне мог выступить посредником для своего более именитого и богатого родственника.

С тех пор публика картину больше ни разу не видела. В 2018 году ее планировали выставить в филиале Лувра в Объединенных Арабских Эмиратах, но в последний момент выставку отменили без объяснения причин. В 2019 году в Лувре открылась масштабная выставка, приуроченная к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. На ее подготовку ушло десять лет, ожидалось, что «Спаситель мира» станет ее жемчужиной.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз (впереди справа) и наследный принц Мохаммед бин Салман (впереди в центре) с выпускниками Воздушной академии в Эр-Рияде, 25 января 2017 года. Getty Images

Но картина так и не появилась. Зато появилось много вопросов, теорий и сплетен. Одни говорили, что Лувр не подтвердил подлинность картины, и теперь саудовский принц боится опозориться из-за того, что потратил целое состояние на подделку. Другие считали, что Мохаммед бин Салман скрывает, что именно он купил картину, чтобы не привлекать внимание к своим расходам на фоне антикоррупционной кампании в стране. Третьи подозревали, что саудиты скрывают шедевр и создают атмосферу таинственности, чтобы «повысить его коммерческий потенциал». По этой истории писали книги, снимали документальные фильмы и даже планировали поставить бродвейский мюзикл.

Тринадцатого апреля 2021 года во Франции вышел очередной документальный фильм об этой истории под названием «Спаситель на продажу». В нем несколько анонимных высокопоставленных чиновников из правительства президента Франции Эмманюэля Макрона, которых титровали как «Жан» и «Поль», рассказали такую версию.

«Спасителя мира» действительно купил наследный принц Мохаммед бин Салман и в 2018 году тайно отправил картину в Лувр, чтобы там подтвердили или опровергли ее подлинность. Ее изучили эксперты и пришли к выводу, что Леонардо да Винчи не был полноценным автором картины, а только «внес вклад в ее создание». В истории известны примеры, когда мастер начинал произведение, а заканчивали работу его ученики.

Когда об этом сообщили саудитам, они были очень недовольны. Затем принц неожиданно выдвинул условие — Лувр должен выставить «Спасителя мира» рядом с «Моной Лизой» и объявить картину «стопроцентной работой Леонардо да Винчи». Иначе он не одолжит ее для выставки. Несмотря на длительные переговоры, саудиты не пошли на уступки. Дошло даже до небольшого дипломатического конфликта между Францией и Саудовской Аравией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (слева) дают совместную пресс-конференцию в Елисейском дворце в Париже, 10 апреля 2018 года. Getty

Последнее слово было за президентом Макроном, и он отверг требования принца — «ведь на кону стоял авторитет не только Лувра, но и всей Франции». Так картина в последний момент и не попала на выставку. А результаты проверки подлинности картины не опубликовали, потому что по закону Лувру запрещено публично комментировать находящиеся в частной собственности картины, которые в нем не выставлялись.

Однако у журналистов NYT другая версия. Лувр очень хотел включить «Спасителя мира» в свою выставку. Изображение картины планировали напечатать на обложке каталогов и буклетов. Отдельным изданием должно было выйти 46-страничное резюме выводов экспертизы картины. Однако его отозвали из печати и засекретили.

О существовании этого конфиденциального отчета впервые стало известно в марте 2020 года. Редакции NYT удалось раздобыть его отсканированную версию. Там говорилось о том, что группа французских экспертов неделю изучала картину и пришла к выводу, что работа полностью написана самим Леонардо, — «с большей достоверностью, чем любая предыдущая оценка».

Эксперты использовали рентгеновские лучи, инфракрасное сканирование и цифровые камеры, нацеленные через микроскопы, чтобы сопоставить характерные детали материалов и художественных приемов в «Спасителе мира» и других шедеврах художника, хранившихся в Лувре. Так удалось установить, что «следы скрытой росписи под видимыми слоями, детали в прядях волос Христа и оттенок ярко-красного цвета в тенях — все указывает на руку Леонардо». В краске обнаружили мелкое порошковое стекло — именно так смешивал краску Леонардо в последние годы своей жизни.

Отдельно изучили тонкую деревянную дощечку, на которой было написано название картины. Она оказалась из того же сорта ореха из Ломбардии, который Леонардо использовал в других работах. «Результаты исторического и научного исследования, представленные в данной публикации, позволяют нам подтвердить, что работа принадлежит Леонардо да Винчи», — писал в предисловии к изданию президент Лувра Жан-Люк Мартинес. В отчете также говорится, что картина принадлежит Министерству культуры Саудовской Аравии, чего саудиты никогда официально не признавали.

Туристы стоят в очереди, чтобы посмотреть и сфотографировать картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи в Лувре, 6 ноября 2019 года. gettyimages.com

По информации журналистов, Франция и Саудовская Аравия не сошлись именно на условии, что «Спаситель мира» должен выставляться непременно рядом с «Моной Лизой». Французы говорили, что «Мону Лизу» сложно сдвинуть вместе со специальной витриной, в которой она экспонируется в Лувре. Вынимать ее или поместить рядом другую картину нельзя из соображений безопасности. Тогдашний министр культуры Франции Франк Ристер, который вел переговоры с саудитами, предлагал компромисс — «подвинуть «Спасителя мира» куда-нибудь поближе к «Моне Лизе», когда спадет ажиотаж после открытия выставки».

Но саудовский принц, судя по всему, пошел на принцип. А французский президент в ответ запретил обнародовать подлинные результаты экспертизы. Лувру в последний момент пришлось перепечатывать буклеты и каталоги. Что касается издания с выводами экспертизы, то его ограниченный тираж успел попасть в книжный магазин музея. И там «случайно продали» один экземпляр до того, как изъяли всю серию за несколько дней до начала выставки. Именно его скан и оказался в распоряжении «ограниченного круга искусствоведов» и журналистов NYT.

Где сейчас находится картина и представят ли ее когда-нибудь снова публике — неизвестно. Саудовская Аравия отказывается от комментариев. В Лувре заявляют, что отчета о подлинности картины никогда не существовало. А французские чиновники даже неофициально говорят, что в лучшем случае да Винчи — лишь один из авторов. Тем временем шедевр, который считался утраченным более двухсот лет, снова исчез.