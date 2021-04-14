35 лет назад умерла идеолог феминизма Симона де Бовуар. Вспоминаем самые яркие цитаты писательницы — о творчестве, гендерном равенстве и романе с Жан-Полем Сартром

О любви
«В тот день, когда женщина сможет любить благодаря своей силе, а не благодаря слабости, когда она будет любить не для того, чтобы бежать от себя, а для того, чтобы себя утвердить, — в тот день любовь станет для нее, как и для мужчины, не смертельной опасностью, а источником жизни».
О мужественности
«Никто не относится к женщинам столь надменно — агрессивно или презрительно — как мужчина, опасающийся за свою мужественность».
О сексуальной ориентации
«Гомосексуальность по своей природе так же ограничена, как и гетеросексуальность: идеальный человек должен обладать способностью любить как женщину, так и мужчину — человека вообще, не сковывая себя ни страхом, ни обязательствами».
О войнах
«Худшее проклятие, тяготеющее над женщиной, — это ее неучастие в военных походах. Человек возвышается над животным не тем, что дает жизнь, а тем, что рискует жизнью; поэтому человечество отдает предпочтение не рождающему полу, а полу убивающему».
О домашней работе
«Не многие [виды] работы так схожи с сизифовым трудом, как работа домашней хозяйки: день за днем она моет посуду, вытирает пыль, чинит белье, но на следующий день посуда будет опять грязной, комнаты — пыльными, белье — рваным. Домашняя хозяйка тратит свои силы на топтание на месте — она ничего не создает, она лишь сохраняет в неизменном виде то, что существует».
О творчестве
«Любая еще не реализованная идея необычайно похожа на утопию; ничего никогда нельзя было бы добиться, если считать невозможным все, кроме того, что уже существует».
О стереотипах
«Идет ли речь о расе, касте, классе или поле, занимающем низшее положение, механизм оправдания один и тот же. «Вечная женственность» полностью соответствует «негритянской душе» и «еврейскому характеру».
О детях
«Штекель очень справедливо заметил: дети не заменитель любви. Если жизнь разбита, они не закроют ее бреши; они не предназначены для того, чтобы заполнять пустоту нашей жизни. Это ответственность, тяжелые обязанности; это самое щедрое украшение свободной любви. Они не игрушка для родителей, не исполнение их долга перед жизнью, не компенсация неудовлетворенных амбиций. Дети — это обязанность растить счастливых созданий».
О свободе
«Только благодаря труду женщине удалось в значительной мере преодолеть ту дистанцию, что отделяла ее от мужчины. Один только труд может гарантировать ей реальную свободу. Как только женщина перестает вести паразитический образ жизни, система, основанная на ее зависимости, рушится, исчезает необходимость в посреднике–мужчине, который связывает ее с внешним миром. Проклятие, тяготеющее над зависимой женщиной, заключается в том, что ей не дозволено делать что-либо самой».
О Сартре
«Это был мой двойник, в нем я обнаружила доведенными до предела и мои вкусы, и мои пристрастия».