35 лет назад умерла идеолог феминизма Симона де Бовуар. Вспоминаем самые яркие цитаты писательницы — о творчестве, гендерном равенстве и романе с Жан-Полем Сартром

О любви

«В тот день, когда женщина сможет любить благодаря своей силе, а не благодаря слабости, когда она будет любить не для того, чтобы бежать от себя, а для того, чтобы себя утвердить, — в тот день любовь станет для нее, как и для мужчины, не смертельной опасностью, а источником жизни».

О мужественности

«Никто не относится к женщинам столь надменно — агрессивно или презрительно — как мужчина, опасающийся за свою мужественность».

О сексуальной ориентации

«Гомосексуальность по своей природе так же ограничена, как и гетеросексуальность: идеальный человек должен обладать способностью любить как женщину, так и мужчину — человека вообще, не сковывая себя ни страхом, ни обязательствами».

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Что нужно знать о Симоне де Бовуар Симона де Бовуар родилась 9 января 1908 года в Париже в аристократической семье. Ее отец был юристом, мать — дочерью банкира. Девочка училась в католической школе, позже изучала математику Парижском католическом институте и филологию в Институте Сент-Мари-де-Нейи. В 1926 году де Бовуар поступила в Сорбонну, где изучала философию. Во время учебы в Парижском университете она познакомилась с философом-экзистенциалистом Жан-Полем Сартром. В 1929 году у них завязался роман. Де Бовуар называла Сартра своим «двойником». Несмотря на это, они придерживалась открытых отношений и могли встречаться с другими людьми при условии, что все друг другу рассказывали. После окончания учебы де Бовуар преподавала философию в Париже, Марселе и Руане, но после выхода своего первого романа «Гостья» в 1943 году решила сосредоточиться на писательстве. Она написала более 20 книг. Среди них — художественные романы и философские работы. Самой известной работой Бовуар стала книга о гендерном неравенстве «Второй пол», опубликованная в 1949 году. Она считается классикой феминистской литературы. В 1973 году де Бовуар стала автором «Манифеста трехсот сорока трех» за легализацию абортов во Франции.

О войнах

«Худшее проклятие, тяготеющее над женщиной, — это ее неучастие в военных походах. Человек возвышается над животным не тем, что дает жизнь, а тем, что рискует жизнью; поэтому человечество отдает предпочтение не рождающему полу, а полу убивающему».

О домашней работе

«Не многие [виды] работы так схожи с сизифовым трудом, как работа домашней хозяйки: день за днем она моет посуду, вытирает пыль, чинит белье, но на следующий день посуда будет опять грязной, комнаты — пыльными, белье — рваным. Домашняя хозяйка тратит свои силы на топтание на месте — она ничего не создает, она лишь сохраняет в неизменном виде то, что существует».

О творчестве

«Любая еще не реализованная идея необычайно похожа на утопию; ничего никогда нельзя было бы добиться, если считать невозможным все, кроме того, что уже существует».

О стереотипах

«Идет ли речь о расе, касте, классе или поле, занимающем низшее положение, механизм оправдания один и тот же. «Вечная женственность» полностью соответствует «негритянской душе» и «еврейскому характеру».

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О детях

«Штекель очень справедливо заметил: дети не заменитель любви. Если жизнь разбита, они не закроют ее бреши; они не предназначены для того, чтобы заполнять пустоту нашей жизни. Это ответственность, тяжелые обязанности; это самое щедрое украшение свободной любви. Они не игрушка для родителей, не исполнение их долга перед жизнью, не компенсация неудовлетворенных амбиций. Дети — это обязанность растить счастливых созданий».

О свободе

«Только благодаря труду женщине удалось в значительной мере преодолеть ту дистанцию, что отделяла ее от мужчины. Один только труд может гарантировать ей реальную свободу. Как только женщина перестает вести паразитический образ жизни, система, основанная на ее зависимости, рушится, исчезает необходимость в посреднике–мужчине, который связывает ее с внешним миром. Проклятие, тяготеющее над зависимой женщиной, заключается в том, что ей не дозволено делать что-либо самой».

О Сартре

«Это был мой двойник, в нем я обнаружила доведенными до предела и мои вкусы, и мои пристрастия».