Датчанин Йоганнес Андерсен помыл окно вагона «Укрзалізниці» и стал мемом. Его отношения с перевозчиком — длительные и драматические. Кто он? Чего хочет от УЗ? (Бонус — в этой истории есть фрикадельки)

Вечером 4 апреля датчанин Йоганнес Андерсен выложил на своей странице фотографию, где он шваброй моет грязное окно поезда «Киев — Измаил». «Воскресенье» — счастливой Пасхи! Отчистить УЗ непросто, но это надо сделать, верно?» — написал он.

Через несколько дней пост Андерсена стал виральным. Он набрал почти две тысячи лайков, более четырехсот перепостов и более двухсот комментариев. Мужчину хвалят, называя истинным аристократом, интересуются, женат ли он, и подкалывают, что он на две недели опередил график уборок. О поступке Йоганнеса написали многочисленные СМИ, его приглашали в эфир телеканалы. Автоперевозчик «Автолюкс» решил обыграть ситуацию.

Также ею воспользовалась сеть строительных гипермаркетов «Эпицентр».

Появились и мемы о поступке Андерсена.

В том, что окна грязные, комментаторы события обвиняют не только «Укрзалізницю», но и конкретно члена ее наблюдательного совета, бывшего журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, вспоминая высокую зарплату членов совета. Лещенко также фигурирует в мемах.

Ажиотаж вокруг своего поста Андерсен прокомментировал так:

«Да, болит душа из-за беспорядка тут. Спасибо за вашего понимании моих действий, Вы навит лучше меня поняли на сколько мне болит. Благодарю! Покупал бы я швабру для поезда если бы все остальное было нормально в суспільстві, а тільки вікні брутні? Напевно ні».

Впервые Йоганнес Андерсен проехался в украинском поезде в 1994 году. Тогда он, еще студент, во время каникул с друзьями поехал на Донбасс, чтобы вблизи увидеть крупные индустриальные предприятия. «Эти гигантские заводы действительно поражали, — вспоминает он в разговоре с «Бабелем». — В Дании у нас все маленькое».

После этого Андерсен посещал Украину постоянно, проводя здесь по несколько месяцев в году. В 1999-м — переехал вообще. «Уже тогда чувствовалось, что Украина — на грани между востоком и западом, ЕС и постсоветской Россией, — говорит он. — Я понимал, что жизнь здесь будет интересной. И захотел стать ее частью».

За эти 22 года Андерсен писал статьи для датских и других иностранных СМИ, работал в столичной англоязычной газете Kyiv Post, писал для датских чиновников отчеты о соблюдении в Украине прав человека — и даже готовил на продажу блюда датской кухни, в частности фрикадельки. Он женился на украинке, уже растит с ней детей. И называет киевский Подол родным.

«Поезд «Киев — Измаил», где на днях мыл окно, я знаю очень хорошо. Мы часто ездили им к родственникам, — рассказывает Андерсен «Бабелю». — Из-за пандемии это происходит реже, предыдущий раз ездили в августе. Но с этим поездом все настолько стабильно, что я уже по номеру вагона могу сказать, чистым он будет или грязным. В этот раз знания не подвели: нам попался чертов вагон с окном, сквозь которое почти ничего не видно!»

Йоганнес купил швабру заранее. И уверяет, что в его действиях не было желания привлечь к себе внимание, «как об этом говорят в «Укрзалізниці». Снимок сделала его жена — он этого даже не заметил. «Я просто тер окно, — говорит Андерсен. — Это фото не о пиаре, оно о бессилии».

Повлиять на состояние украинских поездов Андерсен пытается уже не первый год.

Пользователь Andersen зарегистрировался на посвященном украинской железной дороге форуме railwayclub.info 4 декабря 2007 года. С тех пор он оставил там 2 735 комментариев, последний — вчера в 3:37 утра об отказе комментировать мытье окна телеканалам «НАШ» и «Украина». Это Йоганнес.

Идеям Андерсена хватает решительности. Например, он предлагает:

— заменить монопольного перевозчика несколькими частными конкурентами. Хотя бы, для начала, в пяти западных областях;

— передать часть средств дорожного фонда на модернизацию железнодорожных путей и вагонов;

— инвестировать в новое железнодорожное полотно, чтобы сократить время проезда из Киева во Львов или Днепр с шести часов до трех;

— обновить интерьер пассажирских купе.

«Почему украинская железная дорога не может быть такой же комфортной, как железные дороги в Центральной Европе? — спрашивает Андерсен. — В той же Венгрии вагоны хоть и старые, но на пневматических тележках, их трясет гораздо меньше. Почему бы у нас этого не сделать?»

Йоганнес обращался к железнодорожникам с этим вопросом — ему ответили, что для обслуживания таких тележек придется менять депо. В итоге выросла бы цена билета — примерно на 50 гривен.

Когда главой «Укрзалізниці» в июне 2016 года стал Войцех Бальчун, Йоганнес передал топ-менеджменту перевозчика идеи реформ на 20 страницах. Сначала их восприняли с энтузиазмом, говорит Андерсен. Когда же новое руководство погрузилось в ситуацию на предприятии, ему перестали отвечать.

С несколькими единомышленниками Андерсен зарегистрировал общественную организацию «Центр железнодорожных инициатив» — пока, впрочем, малоактивную. После резонанса с мытьем вагона с Андерсеном связался руководитель направления пассажирских перевозок «Укрзалізниці» Александр Перцовский и пригласил его в железнодорожное депо посмотреть, как там ухаживают за вагонами.