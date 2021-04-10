Что посмотреть в выходные. Новый сериал автора «Баффи», документальная лента о расизме в программном коде и супергеройская комедия со звездой сериала «Девочки Гилмор»

Неовикторианский фэнтези-сериал «Невероятные»

О чем сериал. 1896 год. Над Лондоном пролетает странный инопланетный объект. Вскоре после этого у части жителей города начинают проявляться сверхъестественные способности вроде дара исцеления или умения превращать предметы в стекло. Викторианское сообщество боится одаренных. Они сталкиваются с постоянными преследованиями и дискриминацией. Богатая вдова Амелия Тур решает создать приют для таких людей в своем пансионате, однако быстро выясняет, что только она и ее подопечные могут защитить Лондон от преступников со сверхъестественными силами. Автор The Nevers — создатель сериала «Баффи — истребительница вампиров» Джосс Уидон. В ноябре 2020 он покинул проект. Новым шоураннером стала британская сценаристка Филиппа Гослетт.

The Nevers / HBO Max / шоураннеры — Джосс Уидон, Филиппа Гослетт / в главных ролях — Лора Доннелли, Элеонор Томлинсон, Джеймс Нортон / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 53%.

Что говорят критики. RogerEbert.com пишет, что во время просмотра кажется, что Джосс Уидон копирует самого себя. Rolling Stone говорит, что в сериале происходит так много всего, что за этим трудно уследить.

Супергеройская комедия «Сила грома»

О чем фильм. В детстве Лидия и Эмили дружили, но потом отношения между ними испортились. Сейчас Лидия работает на стройке, Эмили — стала известным ученым-генетиком и разрабатывает препарат, который превращает обычных людей в супергероев. Однажды Лидия решает восстановить отношения и появляется в офисе подруги. Эмили не хочет иметь с ней ничего общего, однако Лидия нечаянно делает себе инъекцию препарата и получает суперсилу. Теперь Эмили вынуждена объединиться с Лидией, чтобы остановить опасного политика и его команду супергероев. Роль Эмили исполнила звезда фильмов «Скрытые фигуры» и «Прислуга» Октавия Спенсер. Лидию играет Мелисса Маккарти, известная по роли в «Девочках Гилмор».

Thunder Force / Netflix / режиссер — Бен Фэлкоун / в главных ролях — Мелисса Маккарти, Октавия Спенсер, Бен Фэлкоун / продолжительность — 1 час 45 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. The New York Times называет фильм «последней из череды бестолковых комедийных коллабораций между Маккарти и ее мужем Беном Фэлкоуном». Mashable говорит, что Thunder Force — это фильм, в котором практически ничего не работает.

Хоррор «Они»

О чем сериал. 1950-е годы. Генри Эмори и его жена Лаки переезжают из Северной Каролины в Лос-Анджелес в поисках «американской мечты». Они хотят начать новую жизнь, однако все идет не по плану. Семья попадает в полностью «белый» район и сразу же сталкивается с враждебностью соседей, желающих от них избавиться. Генри и Эмори решают остаться в Лос-Анджелесе ради своих дочерей, однако со временем поступки соседей становятся все более жестокими, а супруги выясняют, что люди — далеко не все, что им угрожает.

Them / Amazon Prime Video / шоураннер — Литтл Марвин / в главных ролях — Дебора Айоринде, Эшли Томас, Кристофер Хейердал / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 82%.

Что говорят критики. Rolling Stone говорит, что сериал тратит 10 эпизодов на то, чтобы рассказать историю, которую Lovecraft Country рассказывает за один. Mamaʼs Geeky называет сериал «жутким, но в то же время увлекательным».

Документальный фильм «Закодированное предубеждение»

О чем фильм. В 2010-х аспирантка Массачусетского технологического института Джой Буоламвини работала над проектом, для которого нужна была технология распознавания лиц. Она выяснила, что программа плохо идентифицирует темнокожих женщин. Пытаясь понять, почему так происходит, Буоламвини начала расследование. Оказалось, что большинство нейронных сетей обучаются на информации о белых людях и мужчинах. «Закодированное предубеждение» рассказывает историю Буоламвини и объясняет, как недостатки алгоритмов влияют на жизнь людей в разных сферах. Премьера фильма состоялась в 2020 году на кинофестивале «Сандэнс».

Coded Bias / Netflix / режиссер — Шалини Катайя / в главных ролях — Джой Буоламвини, Мередит Бруссард / продолжительность — 1 час 30 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. Hollywood Reporter называет фильм «жутким погружением в оруэлловскую реальность». RogerEbert.com отмечает, что Coded Bias — это увлекательное исследование того, как на первый взгляд беспристрастный мир технологий страдает от расизма и привилегированности.

Криминальный триллер «Легкие деньги»

О чем сериал. «Легкие деньги» — сиквел одноименного шведского боевика 2010 года, снятого по романам Йенса Лапидуса. Главная героиня — одинокая мать Лея. Она только что запустила свой IТ-стартап Target Coach и почти сразу же нашла для него перспективного инвестора — миллиардера Томаса Сторма. Но есть одна проблема. Стартовый капитал для стартапа Лея получила от криминального авторитета Маркуса Вернера. Теперь Сторм требует, чтобы она порвала с ним.

Snabba Cash / Netflix / шоураннер — Йеспер Гансландт / в главных ролях — Эвин Ахмад, Александр Абдалла / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. Ready Steady Cut называет сериал захватывающим триллером. Decider отмечает, что за историей Леи интересно следить, однако остальные герои не настолько яркие.