27 лет назад начался геноцид в Руанде. Менеджер отеля Поль Русесабаджина спас больше тысячи человек и стал героем. Но нынешняя власть Руанды обвиняет его во лжи и судит за терроризм

Hotel Rwanda 2004

Почему хуту начали убивать тутси?

Дольше всех на территории Руанды живут пигмеи тва. О них редко вспоминают, они не участвуют в политике страны и занимаются натуральным хозяйством. Хотя тва тоже пострадали от геноцида. Около I века нашей эры землю занял народ хуту, вытеснив тва в труднодоступные горы и леса. В XV веке с севера в регион пришли тутси, которые быстро подчинили себе и хуту, и тва.

С тех пор землями будущей Руанды управляли кланы тутси, постепенно объединяясь в одно королевство — империю Тутси-Хима. Основным источником дохода было скотоводство, а большая часть скота принадлежала тутси. Хуту оставалось земледелие.

В XIX веке страна попала под влияние европейских колонизаторов — сначала Германской империи. После Первой мировой войны ее место заняли бельгийцы, которые предоставили тутси еще больше власти. Прежде у хуту были свои вожди, земли и пастбища, но колонизаторам было удобнее управлять через одного короля-тутси. В 1935 году всем руандийцам раздали паспорта, в которых была указана принадлежность к хуту, тутси или тва. Это еще сильнее разделило народы, которые прежде активно вступали в смешанные браки.

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После Второй мировой войны влияние колонизаторов постепенно уменьшалось, зато росло недовольство хуту своим угнетенным положением. В итоге бельгийцы сделали ставку именно на хуту, позволив им сместить вождей тутси и короля и провозгласить республику в 1962 году. Другая часть колониальных земель стала независимым государством Бурунди, где власть сохранили тутси.

В новой Руанде почти сразу началась гражданская война и постоянная эмиграция. В 1973 году власть захватил генерал Жювеналь Хабиаримана из хуту. Тутси уезжали в Бурунди, Заир, Уганду и Танзанию. Постепенно за границей тутси организовали Руандийский патриотический фронт с собственной армией, которая периодически устраивала вылазки на территорию Руанды. Генерал Хабиаримана опирался на кланы хуту и воевал с РПФ, но в целом занимал умеренную позицию — при его власти массовых этнических чисток в стране почти не было.

К 1994 году в Руанде было три главных политических силы: правительство Хабиариманы, хуту-радикалы, выступавшие за полное изгнание тутси из страны, и оппозиция тутси. Хабиаримана под давлением международного сообщества и своих умеренных сторонников пошел на переговоры с лидером РПФ Полем Кагаме и отправился в Танзанию на конференцию по урегулированию конфликта. На обратном пути его самолет сбили, вместе с генералом погиб президент Бурунди Сиприен Нтарьямира.

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До сих пор неизвестно, кто именно сбил самолет. Тутси обвиняют в этом хуту, потому что именно падение самолета стало сигналом к началу геноцида. Хуту настаивают, что смерть Хабиариманы была выгодна Полю Кагаме и армии РПФ, которые в итоге прекратили геноцид, оккупировали страну и правят ею до сих пор.

В любом случае сразу после катастрофы радикалы хуту при поддержке армии и жандармерии начали уничтожать всех тутси и умеренных хуту.

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Русесабаджина спасает тутси в «Отеле тысячи холмов»

Отец Поля Русесабаджины был хуту, а мать — тутси. По руандийским законам Поль считается хуту. Начало 1980-х он провел за пределами Руанды — изучал менеджмент и гостиничный бизнес в Кении и Швейцарии. С 1984 года работал менеджером в «Отеле тысячи холмов» и отеле «Дипломат» в Кигали.

Второй брак самого Русесабаджины тоже смешанный — его жена Татьяна из тутси. После начала геноцида хуту использовали «Дипломат» как временный штаб, а семья Поля оказалась под угрозой. Он подкупил солдат-хуту и вывез свою семью в «Отель тысячи холмов». Благодаря своим связям среди хуту, деньгам и алкоголю из бара в отеле для взяток и помощи миротворцев генерала Даллера Полю удавалось несколько месяцев удерживать радикалов из «Интерахамве» за стенами отеля, подальше от своей семьи и еще более тысячи беженцев.

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Семье Татьяны повезло меньше: ее отец, мать, брат, невестка, четыре племянника и племянницы погибли. По воспоминаниям Русесабаджины, отец Татьяны дал взятку ополченцам только для того, чтобы его убили быстро.

«Мы все знали, что умрем, без вопросов. Вопрос только в том, как именно. Порубят ли нас на куски? Своими мачете они отрезали тебе левую руку. Затем они исчезали и появлялись снова через несколько часов, чтобы отрезать правую. Чуть позже они возвращались за твоей левой ногой и так далее. Они возвращаются, пока ты не умрешь. Они хотели заставить тебя страдать как можно дольше. Была одна альтернатива — заплатить солдатам, чтобы они просто тебя застрелили», — писал Поль в мемуарах.

В июле 1994 года войска РПФ сняли блокаду с отеля, Русесабаджина и его семья уехали в Танзанию. Позже они получили убежище в Бельгии, где Поль работал таксистом и владел компанией, занимавшейся садоводством.

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Конфликт с новой властью, похищение и тюрьма

После событий 1994 года Поль Русесабаджина был в хороших отношениях с новой властью Руанды — Полем Кагаме и РПФ. Армия помогла семье Русесабаджины выехать в Танзанию, сам Кагаме высоко оценил усилия менеджера-хуту по спасению беженцев-тутси. Но к началу 2000-х их отношения испортились.

В автобиографии «Обычный человек» 2006 года Русесабаджина раскритиковал политику РПФ. По его мнению, вместо реального примирения народов Руанда получила очередную диктатуру тутси, а хуту в правительстве не обладают реальной властью. Кагаме он обвинил в подтасовке результатов президентских выборов. В том же 2006 году Русесабаджина основал Демократическую партию Руанды и несколько раз объявлял о том, что пойдет в президенты, чтобы прекратить диктатуру Кагаме.

Власть Руанды отвечала обвинениями на обвинения. Руандийская пресса писала, что Поль на самом деле брал с беженцев в «Отеле тысячи холмов» деньги за проживание и наживался на их беде. То же самое заявило руководство «Ибука» — ассоциации выживших в геноциде. Советник Кагаме Альфред Ндахиро обвинил Русесабаджину в том, что он с самого начала был шпионом правительства хуту и провокатором. Русесабаджина в ответ заявил, что именно Кагаме и РПФ сбили самолет генерала Хабиариманы, развязав таким образом войну и использовав геноцид в своих целях.

Полемика в печати продолжалась до 2020 года, когда Русесабаджина отправился из ОАЭ в Бурунди, но попал в ловушку — самолет приземлился в Руанде, где Поля тут же арестовали. Его обвиняют в поддержке повстанцев-хуту из Национального фронта освобождения, которых официальные власти Руанды считают террористами.

Двенадцатого марта 2021 года Русесабаджина заявил, что больше не будет лично участвовать в судебном процессе, потому что не верит в его справедливость. Суд по его делу продолжается.