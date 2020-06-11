В Украине (наконец-то) могут ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Теперь гендер уничтожит семью? Нет! Объясняем почему

Что такое Стамбульская конвенция?

Официальное название документа — «Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями». Стамбульской ее называют, потому что ее открыли к подписанию в турецком Стамбуле в 2011 году. Конвенция должна помочь странам бороться с домашним и гендерно обусловленным насилием. В первую очередь речь идет о защите девушек и женщин. Саму Конвенцию можно почитать здесь.

Конвенция искоренит насилие?

Вряд ли, но поможет защитить пострадавших и наказать обидчиков. Страны, которые ратифицируют документ, обязуются изменить свое законодательство так, чтобы пострадавшие не боялись обратиться в полицию и получить помощь. В таких странах должны появиться шелтеры для пострадавших, где они смогут спрятаться и пожить некоторое время. Насилие против женщин признают формой дискриминации, а насильников будуть сажать в тюрьму или запретят приближаться к пострадавшим. Те, кто пережил насилие, смогут получить денежные компенсации.

Что именно будет считаться насилием?

В Конвенции речь идет о двух видах насилия: против женщин и домашнем. Первое включает любое физическое, психологическое, экономическое или сексуальное насилие, преследование или домогательства на работе. Домашнее насилие — это все, что происходит между партнерами или членами одной семьи без чьего-либо согласия (например, принуждение к сексу, браку, аборту, обрезанию, стерилизации).

Что изменится для насильников?

Они понесут уголовную ответственность за любой вид насилия. Наказание будет более жестоким, если пострадавшие — это родственники или партнеры, или если свидетелем насилия стал ребенок.

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

А Украине это нужно? Разве у нас есть проблема с домашним насилием?

В 2019 году более 130 тысяч людей обратились за помощью из-за домашнего насилия, сообщало Министерство социальной политики. При этом 88 процентов обращений поступили от женщин, еще 10 — от мужчин, остальные — от детей. По данным Минсоцполитики, в прошлом году за помощью обратились на 15 процентов больше людей, чем в 2018-м. По неофициальной информации, которую приводит Министерство, каждая пятая женщина в Украине хотя бы раз пострадала от домашнего насилия.

Почему Украина так долго не ратифицирует Конвенцию? Кто против?

Для этого должно пройти голосование в Верховной Раде, требуется 226 голосов депутатов. Петр Порошенко подавал законопроект о ратификации еще в 2016 году, но до голосования дело не дошло.

Главные противники — Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, в который входят представители разных конфессий. Также против выступают организации, которые отстаивают так называемые «традиционные семейные ценности» и обычно являются противниками феминистских или ЛГБТ-движений. В январе 2020 года 307 народных депутатов создали объединение «За семейные ценности» и выступают против ратификации Конвенции в ее нынешнем виде. Критики обычно говорят, что выступают против «гендерной идеологии» и боятся, что Конвенция разрушит институт семьи. «Конвенция никак не регулирует ни семейные, ни брачные отношения и грозит только насильнику в семье», — говорит Левченко.

Критикам Стамбульской конвенции не нравится, что в ней есть слово «гендер». Что там об этом написано?

Почти ничего. Конвенция дает определение нескольким терминам, в частности «гендеру» и «гендерно обусловленному насилию против женщин». Гендер, согласно Конвенции, означает «социально определенные роли, поведение, деятельность и характерные признаки, которые определенное общество считает принадлежащими женщинам и мужчинам». Гендерно обусловленное насилие в отношении женщин означает, что она страдает именно потому, что является женщиной. О сексуальной ориентации или однополых отношениях в Стамбульской конвенции нет ни слова.

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Какие страны уже ратифицировали Конвенцию?

Конвенция была открыта к подписанию в 2011 году. С того времени ее подписали и ратифицировали 35 стран, в том числе Бельгия, Дания, Эстония, Грузия, Италия, Испания, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Турция, Франция, Швейцария, Швеция. Не подписали и не ратифицировали Конвенцию Россия и Азербайджан, а Болгария вообще признала ее неконституционной. По словам Катерины Левченко, наибольшее сопротивление возникает в странах с сильным российским влиянием.

Что в Украине?

Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. Это значит, что она у нас не действует. За последние несколько лет в украинское законодательство внесли ряд изменений, чтобы защитить женщин от насилия. В 2017 году парламент принял Закон о предотвращении домашнего насилия, в 2019-м — внес изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В них добавили ответственность за принуждение к браку, аборту или стерилизации — в частности, об этом говорится и в Стамбульской конвенции. Также более четко определили понятие «изнасилование». Но Стамбульская конвенция перечисляет больше преступлений, которые должны наказываться, говорит Катерина Левченко. «В первую очередь это касается преступлений в отношении женщин. Не все они нашли отражение в украинском законодательстве», — поясняет она.