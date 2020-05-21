88 лет назад Амелия Эрхарт стала первой женщиной, которая совершила одиночный перелет через Атлантический океан. И это не единственное ее достижение. Рассказываем историю летчицы — в архивных фото

Семнадцатого июня 1928 года Амелия Эрхарт отправилась в свой первый трансатлантический полет — правда, пока в роли пассажира. Путь от Ньюфаундленда до Уэльса занял 20 часов 40 минут. Самолетом под названием Friendship управляли пилот Уилмер Шульц и механик Луис Гордон. Амелия Эрхарт значилась в роли второго пилота, но пилотировать ей почти не пришлось. Несмотря на это, именно на Эрхарт после прибытия сфокусировалось внимание СМИ. Восторженная толпа назвала ее «Леди Линди». Сама же Эрхарт говорила репортерам, что она оказалась всего лишь в роли «мешка картошки».

Через год после резонансного полета Линдберга наследница сталелитейного бизнеса Эми Пиппс Гест решила доказать, что женщине такой полет тоже под силу. Сначала она хотела отправиться в трансатлантический полет сама. Но ее муж был против, поэтому Гест решила выбрать для этого «правильную девушку». Она связалась с пиарщиком Джорджем Путнамом. Идеальной кандидаткой стала Эрхарт. Путнама заинтриговало сходство девушки с Линдбергом. Он позвонил Эрхарт и предложил ей совершить перелет.

Двадцать второго октября 1922 года Амелия на самолете поднялась на высоту 4 300 метров — выше, чем когда-либо ранее удавалось женщине-пилоту. Несколько месяцев спустя она получила лицензию пилота — до этого она была всего у 15 женщин.

Амелия Эрхарт увлеклась самолетами во время Первой мировой войны — рядом с госпиталем, где она в то время работала медсестрой, располагался военный аэродром. В январе 1921 года Эрхарт записалась на курсы пилотажа к инструктору Аните Снук. Вскоре после этого приобрела свой первый самолет — «Киннер Ейрстер». Из-за ярко-желтого цвета Эрхарт назвала его «Канарейкой».

Американский пилот Чарльз Линдберг стал первым в истории авиатором, который в одиночку перелетел Атлантический океан в 1927 году. Этот полет принес ему мировую славу и считался уникальным, пока его не повторила Амелия Эрхарт.

Амелия Эрхарт позирует со своей Летающей лабораторией и коллегами в аэропорту Университета Пердью, 1936 год.

Самолет Friendship с Амелией Эрхарт, Луисом Гордоном и Вильмером Штульцем на борту вылетает из Берри-Порта, Уэльс, и направляется в Саутгемптон, 1928 год.

Четыре года спустя Эрхарт загорелась идеей совершить одиночный трансатлантический перелет. В начале апреля 1932 года она сообщила о своих намерениях Путнаму, за которого незадолго до этого вышла замуж. Но тот отнесся к этой идее крайне осторожно.

Эрхарт была не единственной женщиной, которая стремилась повторить полет Линдберга. Авиатор Рут Николс отправилась в одиночный трансатлантический полет в июне 1931 года. Но самолет потерпел крушение во время дозаправки и разбился, а она сломала пять позвонков.

Идея Эрхарт казалась Путнаму хорошей, хоть и рискованной. Однако пилот Бернт Бальхен, с которым супруги решили посоветоваться, заявил, что Амелия готова к полету.

Эрхарт до последнего скрывала свои намерения от СМИ. Она даже отдала Бальхену свой самолет Lockheed Vega — якобы для его будущей Антарктической экспедиции с исследователем Линкольном Элсвортом. «Я хотела совершить этот полет, потому что именно я этого хотела, а не потому что общественность меня к этому принудила», — говорила позже Эрхарт.

Амелия Эрхарт в Саутгемптоне, Великобритания, после ее первого транслатлантичного полета 1928 года. DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY / Contributor

В течение апреля и мая 1932 года летчица готовилась к полету — училась летать «вслепую» в условиях плохой видимости и изучала метеорологические условия. Ведь только зная погоду, можно было правильно рассчитать нужное количество топлива.

Полет назначили на 20 мая — ровно через 5 лет после знакового перелета Линдберга. Накануне Эрхарт, Бальхен и его ассистент Эдвард Горски отправились в Канаду. Прежде чем подняться в небо, Амелия спросила у Бальхена, который давал ей последние наставления перед полетом: «Ты думаешь, я смогу это сделать?» «Еще бы», — ответил тот.

Амелия Эрхарт, одетая в кожаную куртку авиатора, в кабине самолета. Bettmann / Contributor Амелия Эрхарт возвращается в США после своего первого трансатлантического полета. Bettmann / Contributor Амелия Эрхарт, одетая в кожаную куртку авиатора, в кабине самолета. Амелия Эрхарт возвращается в США после своего первого трансатлантического полета. Bettmann / Contributor

Вечером Lockheed Vega отправился из Харбор-Грейса в Ньюфаундленде во Францию. Первые четыре часа трансатлантического полета были относительно спокойными. Но затем погода начала портиться. Вдобавок вышел из строя альтиметр. Амелию это, впрочем, не особо беспокоило. Она была уверена, что сможет рассчитать высоту, пока будет видеть поверхность океана. На пути Эрхарт оказались темные грозовые тучи, и чтобы оставаться на курсе, ей пришлось пролететь прямо через них. Кроме всего прочего, из-за дождя системы самолета замерзали. Периодически Амелия теряла контроль над Lockheed Vega — самолет то нырял вниз, то снова набирал высоту.

Амелия Эрхарт со своим мужем Джорджем П. Путнамом в Майами, Флорида. Bettmann / Contributor Американская женщина-авиатор Амелия Эрхарт вместе с итальянским министром авиации Итало Бальбо в Риме. DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY / Contributor Амелия Эрхарт со своим мужем Джорджем П. Путнамом в Майами, Флорида. Американская женщина-авиатор Амелия Эрхарт вместе с итальянским министром авиации Итало Бальбо в Риме. Bettmann / Contributor; DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY / Contributor

Лишь на рассвете шторм стих. Однако из-за того, что Амелии постоянно приходилось выравнивать высоту, топлива осталось немного. Она переключилось на дополнительный топливный бак и почувствовала, как топливо стекает по шее — потек бак сверху.

Из-за сломанного альтиметра, протекания дополнительного топливного резервуара и других неисправностей до Франции Амелия не долетела. Она приземлилась на фермерском поле недалеко от ирландского города Лондондерри. Общая продолжительность полета составила 14 часов и 56 минут (полет Линдберга длился более 20 часов). Когда Амелия вышла из кабины, к ней подбежал изумленный фермер. «Вы издалека прилетели?» — спросил он. «Из Америки», — ответила Амелия.

Она попросила фермера отвезти ее в Лондондерри. Оттуда позвонила мужу в Нью-Йорк и рассказала об успехе своего полета. Несмотря на то, что Эрхарт не долетела до Парижа, как это сделал Чарльз Линдберг, после возвращения в США ее встретили как героиню. Президент Герберт Гувер вручил ей золотую медаль Национального географического общества, а Конгресс наградил Крестом летных заслуг, который вручают военным за необычайный героизм.

Об успехе Эрхарт много писали в СМИ. Правда, в основном как о «Миссис Путнам». Прочитав материал «Миссис Путнам перелетела Атлантику в рекордные сроки» в The New York Times, летчица написала издателю газеты и попросила называть ее в публикациях не фамилией мужа, а Амелией Эрхарт.

После трансатлантического перелета она продолжила свою карьеру пилота. Двадцать пятого августа 1932 года Эрхарт совершила одиночный трансконтинентальный перелет из Лос-Анджелеса в Ньюарк, Нью-Джерси. Он занял 19 часов и пять минут. А 11 января 1935 года она стала первым человеком, в одиночку перелетевшим Тихий океан. Однако Эрхарт мечтала о еще одном большом достижении — совершить кругосветное путешествие на самолете. «Женщины подобно мужчинам должны пытаться совершать невозможное. Когда им это не удается, их поражение должно становиться вызовом для других», — писала она в одном из писем к мужу.

Двадцатого мая 1937 года Эрхарт вместе со штурманом Фредом Нунаном отправились в полет вокруг света. Они поднялись в воздух с аэродрома в Окленде, Калифорния, и полетели на восток — через США, вдоль восточного побережья Центральной и Южной Америки, через Атлантику, Африку, южную оконечность Аравии и Индию.