Сто лет назад две украинские республики объединились в одно государство, но его разрушили споры и война. Как УНР и ЗУНР обрели и утратили соборность (архивный материал)

Как происходило объединение

Инициаторами объединительного процесса выступили два украинских государственных образования — Западноукраинская народная республика (ЗУНР) и Директория Украинской народной республики. Они образовались почти одновременно — в ноябре 1918 года. ЗУНР возникла после распада Австро-Венгерской империи и охватывала территории Западной Украины — Галичину, Буковину и Закарпатье. Директория образовалась в результате восстания против режима гетмана Павла Скоропадского, ее целью было восстановление Украинской народной республики с центром в Киеве.

Представители ЗУНР Дмитрий Левицкий и Лонгин Цегельский 1 декабря 1918 года приехали в Фастов, где в то время находилась ставка Директории. В итоге они подписали предварительный договор об объединении, по которому ЗУНР становилась Западной областью УНР, сохраняя за собой права «территориальной автономии». От имени Директории его подписали Владимир Винниченко, Симон Петлюра, Федор Швец и Афанасий Андриевский.

В середине декабря 1918 года гетман Скоропадский отрекся от власти, и в Киев вошли войска Директории. А 3 января 1919 года президент ЗУНР Евгений Петрушевич провел в Станиславове (нынешний Ивано-Франковск) первое заседание правительства, на котором приняли Фастовский договор об объединении с УНР. Вскоре делегация ЗУНР отправилась в Киев.

Торжественно Акт соборности провозгласили 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве, приурочив его к годовщине Четвертого Универсала Центральной Рады, которым в 1918 году провозгласили независимость Украинской народной республики.

Архивная кинохроника украинской национально-освободительной борьбы 1917—1921 годов, в том числе и кадры торжеств по случаю провозглашения Акта соборности УНР и ЗУНР в Киеве 22 января 1919 года.

Праздничная церемония началась в 12 часов. Цегельский зачитал и передал председателю Директории Винниченко постановление правительства ЗУНР об объединении. В ответ член Директории Швец зачитал Универсал, в котором говорилось: «Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины, Западноукраинская народная республика (Галичина, Буковина и Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина... Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика».

План торжественных мероприятий по случаю провозглашения Акта соборности УНР и ЗУНР в Киеве, напечатанный в газете «Україна» 21 января 1919 года. Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины

После этого состоялись торжественный молебен и парад войск, в котором участвовали отряды Сечевых стрельцов под командованием одного из самых талантливых полководцев УНР Евгения Коновальца.

Дальнейшая судьба украинского государства и участников объединения

Через несколько дней после провозглашения воссоединения Директория под натиском Красной армии покинула Киев, а впоследствии и почти всю подконтрольную УНР территорию. В не менее сложном положении оказалась и ЗУНР. Весной 1919 года польские войска начинают наступление на Галичину, а румынские — на Буковину. В этих тяжелых обстоятельствах правительство ЗУНР предоставило президенту Петрушевичу чрезвычайные полномочия, провозгласив его «Диктатором».

Усилились разногласия между правительствами УНР и ЗУНР: для первого главную опасность представляли войска Белого движения генерала Антона Деникина и Красной армии, для второго — поляки и румыны. В ноябре 1919-го правительство ЗУНР подписало с деникинцами соглашение о прекращении боевых действий между Галицкой армией и силами Белого движения. А правительство УНР в декабре подписало в Варшаве проект декларации, по которому отдавало Польше значительную часть западноукраинских земель в обмен на поддержку против большевиков. Акт соборности фактически утратил силу, и 20 декабря 1919 года президент и диктатор ЗУНР Петрушевич разорвал его в одностороннем порядке.

Не сложились отношения и между участниками объединительного процесса. Во время последнего совместного заседания правительств УНР и ЗУНР в ноябре 1919-го в Каменце-Подольском Петрушевич предлагал отстранить Петлюру, возглавлявшего в то время Директорию, от руководства из-за некомпетентности. После этого Петрушевич пытался возобновить деятельность правительства ЗУНР в эмиграции в Вене и поднимать вопрос о судьбе оккупированных западноукраинских земель на международной арене. Но потерпев неудачу, он распустил правительство в 1923 году и перебрался в Берлин, где жил в нужде и умер от болезни почек в 1940 году.

Президент и диктатор ЗУНР Евгений Петрушевич с членами правительства в эмиграции в Вене. 1920 год.

Один из подписантов предыдущего договора об объединении со стороны ЗУНР в Фастове, Дмитрий Левицкий стал послом УНР в Дании. В 1923 году он вернулся во Львов и возглавил украинскую политическую партию в польском сейме. После вторжения советской армии на Западную Украину в сентябре 1939 года Левицкого арестовали и отправили в ссылку в Бухару в Узбекистан, где он умер в 1942-ом. Еще один из подписантов, Лонгин Цегельский с 1920 года стал представителем правительства ЗУНР в США, где и прожил остаток жизни.

Не было согласия и между руководителями Директории. Уже вскоре после провозглашения Акта соборности, в начале февраля 1919-го, глава Директории Владимир Винниченко уходит с должности и уезжает за границу. Он был единственным в правительстве УНР сторонником сближения с большевистской Россией и, соответственно, выступал против отношений с Антантой. В начале 1920 года Винниченко приехал в Москву, где вел переговоры с большевистским правительством, намереваясь «одеть большевизм в украинскую одежду». Но договориться не получилось, поэтому он вернулся за границу. В 1934 году Винниченко с женой приобрели небольшую усадьбу на юге Франции, где он и провел остаток жизни, занимаясь литературным творчеством и живописью.

Глава Директории УНР Владимир Винниченко (справа) Директории и Главный атаман Директории Симон Петлюра (слева) во время молебна по случаю провозглашения Акта соборности УНР и ЗУНР в Киеве. 22 января 1919 года. Украинский институт национальной памяти

После ухода Винниченко вся власть в Директории перешла к Петлюре. Но, несмотря на военный союз с Польшей, ему не удалось успешно противостоять войскам Красной армии. И с середины 1920 года Петлюра вместе с правительством УНР уезжает за границу. В 1924 году Петлюра поселяется в Париже и продолжает исполнять обязанности председателя Директории УНР. А в мае 1926 года его застрелил прямо на улице украинский анархист еврейского происхождения Самуил Шварцбард. Впоследствии французский суд его оправдал. Подозревается, что убийство Петлюры организовали советские спецслужбы.

Командующий Сечевых стрельцов, полковник армии УНР Евгений Коновалец во время совещания с воинами 2-й дивизии корпуса Сечевых стрельцов в Шепетовке нынешней Хмельницкой области. Март-апрель 1919 года. Государственная архивная служба Украины

Одним из наиболее доверенных союзников Петлюры был командующий Сечевых стрельцов полковник Евгений Коновалец. Именно его отряды поддержали Директорию во время антигетманского восстания и стали одной из самых боеспособных частей армии УНР. Впрочем, после заключения Петлюрой договора с Польшей он сложил свои полномочия, распустил подразделения Сечевых стрельцов и перебрался за границу. Но и в эмиграции Коновалец не прекращает борьбу за независимость Украины. В начале 1929 года в Вене была создана Организация украинских националистов (ОУН), председателем которой избрали Коновальца.

Сообщение в нидерландской газете De Telegraaf о взрыве в Роттердаме, в результате которого погиб Евгений Коновалец. 23 мая 1938 года. Государственная архивная служба Украины

В течение 1920-х годов советские спецслужбы совершили несколько покушений на Коновальца. В конце концов агенту НКВД Павлу Судоплатову удалось убить Коновальца в Роттердаме в мае 1938-го, подложив ему замаскированную под коробку с конфетами взрывчатку.

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