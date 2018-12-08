Пять лет назад в Киеве на Бессарабке снесли памятник Ленину. Вот как его установили, повалили и превратили в арт-объект

История установки

Памятник Ленину на бульваре Тараса Шевченко напротив Бессарабского рынка даже в советские времена киевляне воспринимали в основном негативно. Дело в том, что во время фашистской оккупации Киева на этом месте стояла виселица, где проводились показательные казни. А после освобождения города в 1943 году здесь вешали уже нацистов.

Планы застройки Крещатика рассматривали летом 1944 года. Победил проект архитекторов Александра Власова и Виктора Елизарова, который предполагал быстро установить памятник Ленину именно в начале бульвара Шевченко. Это была единственная часть Крещатика, не уничтоженная советскими диверсантами в 1941-м и во время боев 1943-го. К тому же в наличии была уже готовая статуя Ленина — ее создал московский скульптор Сергей Меркуров в 1938 году для павильона СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Фигуру Ленина из красного полированного гранита высотой в 3,45 метра установили на постаменте в 6,8 метра, размещенном на квадратном гранитном стилобате с пологими ступенями. Открытие приурочили к 10-летию Сталинской конституции — оно состоялось 5 декабря 1946 года при участии тогдашнего руководителя УССР Никиты Хрущева. А с 1965 года монумент внесли в список памятников искусства, истории и археологии республиканского значения.

Глава УССР Никита Хрущев на открытии памятника Ленину в Киеве. 5 декабря 1946 года. starkiev.com

В конце 70-х главные массовые партийные мероприятия в Киеве проходили на площади Октябрьской революции (сейчас — Майдан Незалежности), где установили одноименный памятник, центральной фигурой которого тоже был Ленин. В 1991 году памятник Октябрьской революции демонтировали. После этого монумент Ленину напротив Бессарабского рынка стал местом проведения акций просоветских левых партий типа КПУ.

Памятник Ленину в Киеве. Фотоальбом «Киев». Издательство «Мистецтво», 1975 год. starkiev.com

Повреждение в 2009 году

В ночь на 30 июня 2009 года памятник повредили пятеро националистов, среди которых был представитель Конгресса украинских националистов Николай Коханивский и глава Дубровицкой районной организации ВО «Свобода» в Ровенской области Александр Задорожний. Они приставили к монументу лестницу и кувалдой отбили нос и руку скульптуры, снимая свои действия на видео. Акцию националисты приурочили ко дню рождения главнокомандующего УПА Романа Шухевича, а аргументировали ее выполнением указа тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко о чествовании памяти жертв Голодомора. Один из его пунктов предусматривал «активизировать работы по демонтажу памятников и памятных знаков лицам, причастным к организации Голодомора 1932—1933 годов в Украине и политических репрессий».

Поврежденный памятник Ленину. 30 июня 2009 года. Wikimedia Commons

Фактически сразу их задержала киевская милиция, а в 2013 году по обвинению в хулиганстве Коханивский, которого судили как организатора, получил три года условно, остальные участники акции — по два года условно.

В сентябре 2009 года решением Кабмина монумент Ленину был лишен статуса памятника национального значения. Впрочем, при содействии Компартии Украины его отреставрировали и организовали для него своеобразную «охрану» — коммунисты установили рядом палатку с партийной символикой. По словам депутата Верховной Рады Александра Бригинца, который ранее возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам культуры, убрать памятник с бульвара Шевченко должен был либо Шевченковский районный совет, либо Киевский городской, но им постоянно не хватало для этого «политической воли».

Снос Ленина во время Евромайдана

Во время демонстрации 24 ноября 2013 года протестующие снесли палатку КПУ возле монумента. А первая попытка повалить памятник состоялась 1 декабря: тогда его забросали красной краской и обрисовали надписями. После этого протестующие подрались со спецназовцами «Беркута». В итоге силовики окружили памятник, оттеснив от него толпу.

Бойцы спецподразделения милиции возле памятника Ленину в Киеве. 24 ноября 2013 года. Синиця Олександр / УНІАН

В следующий раз снести Ленина попытались через неделю — вечером 8 декабря 2013 года. В этот раз милиция уже не вмешивалась, наблюдая с другой стороны улицы за тем, как протестующие накинули на монумент тросы и повалили его. Впоследствии ответственность за это взяла на себя партия «Свобода». А в Штабе национального сопротивления заявили, что снос памятника не был инициативой Евромайдана. Позже Арсений Яценюк пошутил: «Думаю, Ленин упал от зависти. Потому что Ленин собрал одну революцию, а Янукович — две».

После сноса монумента толпа взялась за его обломки: люди до поздней ночи и в течение нескольких следующих дней разбивали их кувалдами и разбирали куски на сувениры. Потом их даже пытались продавать в интернете, например, на одном из сайтов частных объявлений Slando.

Протестующий с обломком памятника Ленину. 8 декабря 2013 года. Maksymenko Oleksandr / NurPhoto / Corbis via Getty Images

Арт-объекты и акции на месте Ленина

После сноса памятника в декабре 2013 года его обломки наконец убрали, но постамент остался. Постепенно это место превратилось в настоящее арт-пространство для художников и активистов.

«Золотой унитаз» на постаменте, на котором стоял памятник Ленину в Киеве. 3 февраля 2014 года. Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Уже в феврале 2014 года на месте Ленина активисты Евромайдана установили первый импровизированный монумент — «золотой унитаз» как символ коррупции. А 13 февраля к постаменту принесли принесли 100 «золотых» манекенов — эту инсталляцию создала художница Татьяна Войтович. Впоследствии их тоже разобрали на сувениры.

Манекены символизировали молодое поколение, которое захватило памятник и хочет сделать страну лучше. 13 февраля 2014 года. Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

В 2016 году фонд «Изоляция» иницировал проект «Общественный договор», в рамках которого пригласил художников из Украины и всего мира участвовать в конкурсе на временную инсталляцию на месте бывшего памятника Ленину в Киеве. Первой победительницей стала мексиканская художница Синтия Гутьеррес. Ее инсталляцию «Населяя тени» — металлические лестницы, которые поднимаются на высоту постамента, а затем спускаются вниз — установили 9 июля 2016 года.

Временная инсталляция «Населяя тени» на месте снесенного памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 9 июля 2016 года. Ратинский Вячеслав / УНИАН

В ноябре 2016 года в рамках конкурса на месте Ленина появилась инсталляция иранского художника Махмуда Бакши «Бесконечное празднование» — в формате неоновой рекламы. Она периодически меняла цвета и изображения: красный силует Ленина, зеленый Девы Марии и желтый поп-певицы Мадонны.

Презентация инсталляции «Бесконечное празднование» на месте бывшего памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 7 ноября 2016 года. Ратинский Вячеслав / УНИАН

Следующим победителем в мае 2017-го стал проект «Ритуал природы» мексиканской художницы Исы Каррильйо. Пустой пьедестал покрыли живым розмарином, а площадку вокруг него временно превратили в зеленую зону.

Открытие инсталляции «Ритуал природы» на постаменте памятника Ленину в Киеве. 3 мая 2017 года. Соколовская Инна / УНИАН

В течение пяти лет после сноса памятника появлялись предложения установить на этом месте постоянный монумент. Так, киевский бизнесмен Гарик Корогодский еще летом 2014-го заявлял, что готов выделить средства на сооружение нового памятника «достойному человеку» — меценату Николаю Терещенко или нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому. А в мае 2018 года украинская IТ-компания Raccoon.World предлагала установить на месте Ленина памятник Сатоши Накамото — автору первой криптовалюты биткоин и технологии блокчейн.

Арт-объект Middle Way в виде гигантской руки у постамента снесенного памятника Ленину в Киеве. 27 сентября 2018 года. Facebook / Ambasada României în Ucraina

Однако на сегодняшний день постамент, где стоял Ленин, и пространство вокруг него остаются площадкой для временных инсталляций. Последним арт-объектом, который установили здесь 27 сентября, стала работа румынского скульптора Богдана Раци Middle Way — символизирующая дружбу и общение гигантская рука.

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