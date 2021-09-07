Как выбрать правильную школу и что делать, если вы ошиблись, — объясняют «Бабель» и КМДШ

Определитесь, зачем вам и вашему ребенку школа

Быстрый и очевидный ответ — чтобы получать знания. Но не торопитесь, так думают многие родители. У детей, говорит психолог Наталия Подлесная, все немного иначе. За последние десять лет их представление о школе изменилось. «Родители нынешних школьников жили в достаточно токсичной среде, и плохая школа казалась не более токсичной, чем все остальное. У современных детей все иначе — многие из них растут в дружественном окружении. Когда они сталкиваются с плохой школой, она тут же становится самой токсичной частью их жизни».

Чтобы этого не случилось, новую школу нужно выбирать вместе с ребенком. «Дети довольно четко формулируют свои требования к школе, — говорит Подлесная. — Им нужен добрый учитель, который не кричит, друзья и чтобы над ними не издевались — все».

Родители, как правило, хотят гораздо большего — высокого качества образования, несколько иностранных языков, побед в соревнованиях и олимпиадах. Не все из этого списка важно при выборе школы. «Мы живем в мире, где на первый план вышли soft skills, а классические требования родителей устарели. В школе, особенно младшей и средней, дети обязательно должны учиться строить отношения, договариваться и органично развиваться в коллективе. Преуспеть в этом важнее, чем получить 10 по математике», — объясняет психолог.

Если вы все сделали верно — подключили ребенка к выбору школы и учли его пожелания, со временем он сам задумается о важных для вас вещах. «В возрасте 13+ подростки начинают понимать, чего хотят в будущем и какие hard skills им нужно прокачать — подтянуть геометрию или языки, — рассказывает Подлесная. — Они приходят и говорят: “Мама, мне нужно сменить школу — нужно больше английского”. Но принимать такие решения самостоятельно могут только те, кто делали это раньше». Если за ребенка все решали родители, на серьезный шаг сам он не решится.

Соберите информацию

Тут все просто и сложно одновременно. Собрать информацию о школе и о конкретном учителе, что важно для родителей первоклассников, можно из нескольких источников: у родителей учеников, на сайте школы, тематических форумах и в соцсетях. Но ни одному из этих источников не стоит доверять целиком. «В соцсетях иногда поднимают важные точечные темы, например бытовые, о которых вы не узнаете на официальном сайте школы. С другой стороны, отзывы часто пишут обиженные дети и родители, и это искажает общую картину», — говорит Подлесная.

Так же критично стоит отнестись к отзывам родителей учеников. «У людей очень разные требования к школам, представление о хорошем образовании и допустимых нормах общения с детьми», — напоминает Подлесная. Поэтому, если ориентируетесь на отзывы малознакомых людей, нужно убедиться, что ваши взгляды на важные вопросы об образовании совпадают. Чтобы это понять, хватит короткого разговора, но темы нужно продумать заранее.

Получить ответы на главные вопросы о КМДШ можно прямо на сайте. Еще до визита в школу вы поймете, что значит проектный подход, empowerment и STEM-образование. Как в школе решают конфликты и противодействуют буллингу. Онлайн можно познакомиться с командой и педагогами, узнать об их опыте, достижениях и хобби. После этого в удобное время можно записаться на День открытых дверей и на месте узнать больше о программе, подходах, ценностях школы и как там развивают личности.

Узнайте о новых практиках и подходах, которые внедряют в школе

За последние годы украинские школы изменились. Вы, наверное, слышали, что в первом классе больше не задают домашние задания, ошибки не исправляют красной ручкой, а оценки нельзя объявлять публично — да, представьте себе. Все это — малая часть реформы среднего образования, известной как Новая украинская школа (НУШ).

Если коротко, суть НУШ заключается в том, что теперь в центре образовательного процесса находится ребенок. Он должен получать знания и навыки, которые сможет применить в реальной жизни. А школа должна привить ему интерес к учебе (а не научить ее ненавидеть).

Что с этой теорией делать в реальной жизни? Нужно просто понять, как школа выполняет эти задачи на практике. Например, рассказывают ли детям, зачем им знать, при какой температуре кипит вода и в чем суть фотосинтеза? Как их учат «презентовать» свои идеи и знания?

Вот наглядный пример: в КМДШ в младшей школе есть методика волнового погружения (детальнее об этом здесь). Если просто — за год дети изучают девять больших тем: «Украина», «Искусство», «Стартапы», «Магия слова», «Космос» и так далее. Внутри каждой темы все дисциплины подчинены ей. Например, если речь о космосе: математические задачи — о планетах, тексты — об астронавтах, на творческой мастерской дети делают модели Вселенной. «Мы изучаем предметы в разрезе одной темы, используем разные методики и практикуем нестандартное наполнение уроков: тематические экскурсии, встречи с интересными спикерами, мастер-классы, STREAM-уроки», — рассказывает директор КМДШ на Осокорках Лидия Фисунова.

В 5—8 классах в КМДШ используют проектные погружения. «В прошлом году пятые классы, например, выращивали микрогрин, и в этой несложной теме было все — природоведение, создание сайта, финансовая грамотность, маркетинг и реклама. Дети придумывали бизнес, искали пути продвижения и в итоге сами продавали микрогрин в школе и родителям», — рассказывает Светлана Зарипова, директор школы на Голосеевской.

Если в новой школе вам сразу не расскажут о междисциплинарном подходе, не отчаивайтесь. Просто послушайте отзывы ребенка в первые недели. Если он будет увлеченно рассказывать о необычных опытах, презентациях и дебатах, скорее всего, в школе все работает правильно.

Не превращайте ВНО в культ

Для многих родителей один из главных критериев при выборе школы — внешнее независимое оценивание. Высокое место в рейтинге не гарантирует хорошее образование и, тем более, что школа подойдет вашему ребенку. Почему? «Нередко успехи по ВНО — это достижение не школы, а репетиторов. Школы, где родители могут их себе позволить, попадают в топ, — говорит преподаватель математики Ольга Украинец, которая несколько лет готовит школьников к ВНО. — И это не означает, что школы плохие — просто подготовить к такому сложному экзамену класс из 30 человек, где у всех разный уровень знаний, почти невозможно». Учителя вынуждены выбирать — либо ориентироваться на самых сильных и работать только с ними, либо уделять время всем, но тогда пройти все вопросы невозможно.

В КМДШ эту проблему решили — к ВНО там готовятся в группах по 5—6 человек и по индивидуальной программе. Если какой-то предмет выбрал один выпускник, с ним будут заниматься индивидуально. «В этом году мы взяли учителя биологии, которая сама сдала ВНО на 200 баллов. Это хороший пример и ролевая модель для учеников. Мы хотим, чтобы они тянулись к знаниям и хорошим результатам, но ВНО не должно быть самоцелью всего учебного процесса», — считает директор КМДШ на Голосеевской Светлана Зарипова.

Если выбираете младшую школу, то на результаты ВНО ориентироваться тем более не стоит. Выбирайте первого учителя — пообщайтесь с ним сами и обязательно познакомьте ребенка. Учтите, дети чаще тянутся к молодым педагогам. «И это не детский эйджизм, — шутит Подлесная. — Просто многие педагоги, которые долго работали в советской системе образования, часто исповедуют принцип “вы должны меня слушаться, потому что я лучше знаю” — с современными детьми это не работает. Им нужно, чтобы учитель вместе с ними задавал вопросы о жизни и искал ответы. Если педагог это умеет, совершенно неважно, сколько ему лет — ребенку он понравится».

Зайдите в столовую

Вы помните свою столовую? Скорее всего, там плохо пахло, посуда была грязной, а «горячее» выдавали холодным. В 2020 году Министерство образования провело всеукраинский опрос и выяснило, что претензии к школьным столовым с годами почти не изменились. Большинству нынешних школьников и их родителям питание в столовых не нравится — еда невкусная, холодная, слишком жирная и сладкая (на это точно жалуются не дети).

С первого сентября ситуация должна измениться. В рамках реформы системы школьного питания появилось новое школьное меню — в нем 160 блюд, больше мяса, овощей, фруктов и меньше сахара. Детям обещают не давать консервы, колбасу, сосиски, маргарин, слишком сладкие и слишком соленые продукты.

Но не спешите прямо с 1 сентября требовать от вашей школы перейти на новые стандарты. Большинство городских школ и 40 процентов сельских пока не могут этого сделать — у них нет необходимых помещений и оборудования. Поэтому, выбирая школу, ориентируйтесь на ее реальные возможности прямо сейчас: посмотрите, чисто ли в столовой, узнайте меню на неделю, спросите о питании у родителей и детей. Если возможно, попробуйте еду сами и попросите пустить на кухню. На это, будьте готовы, решатся не многие.

Как выглядит столовая и кухня в КМДШ, может увидеть каждый — вот так. В школе трехразовое питание и несколько меню, разработанных диетологами: обычное, без глютена и лактозы и для вегетарианцев. Питание можно заказать онлайн на неделю и не сомневаться ни в качестве, ни в подаче.

Не поздно ли менять школу в начале учебного года?

Нет, менять школу никогда не поздно. И универсальных критериев понять, когда это нужно сделать, тоже нет. Есть очевидные маркеры: учителя кричат или навешивают на ребенка ярлыки, в школе буллинг, а администрация не реагирует. Есть менее критичные, но не менее важные сигналы. «Если у ребенка в школе долгое время нет друзей — это повод задуматься о переходе. Ребенок может пережить почти все, но не отсутствие друзей», — говорит Подлесная. Еще она советует спрашивать о любимых предметах: если они есть, значит, в школе есть и любимые учителя — это тоже важно.

В новой школе, хотя бы на первых порах, стоит следить, соответствуют ли оценки реальным знаниям. Для этого не нужно самим учить программу и устраивать домашние контрольные. Если дома ребенок постоянно просит помочь с домашними заданиями, а в дневнике у него 10—12 — это плохой сигнал.

Технически найти новую школу после начала учебного года чуть сложнее — часть школ формируют классы в конце весны и летом. Но многие набирают детей круглый год, где-то освобождаются места, которых не было раньше. Чтобы об этом узнать, в школу, вероятно, придется идти — не у всех информация обновляется онлайн. На сайте КМДШ актуальная информация о наборе в конкретные классы и школы есть прямо на главной странице. Нужно заполнить короткую форму — вам обязательно перезвонят.