У меня почти нет друзей, хочу завести новых. С чего начать? А если мне уже много лет? А если почти нет времени? Краткое руководство по поиску друзей для взрослых

С каждым годом у меня все меньше друзей. Со мной что-то не так?

Нет, это распространенная ситуация. В период учебы и частых вечеринок друзья появлялись сами собой, а в стабильной жизни новые «свои» люди встречаются реже. У нас меняются интересы, иногда — взгляды на жизнь, поэтому связь с некоторыми людьми ослабевает, а в итоге обрывается. Согласно исследованиям нидерландских социологов, половина из тех, кого мы сейчас считаем близкими друзьями, в течение семи лет отдалятся.

Отдельный фактор — романтические отношения. Они тоже отнимают время, возможности, а порой и желание поддерживать контакт с друзьями. В Оксфордском университете подсчитали, насколько: один серьезный роман — в среднем минус два друга, семья и дети только увеличивают этот показатель.

Может ну их, этих друзей?

Выбирать вам, но друзья привносят немало интересного и радостного в жизнь. Ученые установили, что ключевое отличие между самыми счастливыми и самыми несчастными людьми — в том, как много у них социальных связей. И уверяют, что без друзей у нас высок шанс страдать от депрессий.

Я уже не юный человек, да и со временем так себе. Как быть?

Сколько бы вам ни было лет, точно есть люди вашего возраста с похожим запросом. И в дружбе с людьми, которые значительно старше или младше, тоже нет ничего плохого. Возраст точно не повод стесняться и ограничивать себя.

Да, поиск друзей и сама дружба требуют времени. Но вы сами вольны определять, сколько часов готовы этому уделить — и даже два часа в неделю или четыре в месяц могут в итоге значительно улучшить качество вашей жизни.

Окей, с чего начать?

Берите инициативу на себя: дружбу выстраивают шаг за шагом. Те, кто считают, что друзья или партнеры находятся сами собой, обычно живут более одиноко, чем люди, уверенные, что любые отношения требуют усилий.

Один из самых простых способов найти близкого по духу человека — ориентироваться на общее занятие. В Украине достаточно групп по интересам на любой вкус. Например:

Любите бегать? Здесь подборка беговых клубов Киева, а тут — крупнейших клубов Украины.

Нравятся походы? Можно поискать близких людей в сообществе любителей гор, в местных тревел-клубах (вот львовский, харьковские, днепровский) или в клубах велопутешественников. Также о местных туристических клубых часто знают в магазинах туристического снаряжения.

Есть домашние животные? Вот группы владельцев собак — всеукраинская, киевская, харьковская, днепровская, одесская. Для любителей котов групп тоже хватает. Как и для тех, кто держит дома различных грызунов.

Увлекаетесь автомобилями? Вот перечень самых активных автофорумов Украины, а здесь — подборка автоклубов, посвященных конкретным маркам. Facebook тоже предлагает широкий выбор сообществ — от «Автомобільної України» на 273 тысячи участников до «Автомобильного Киева» на 57 тысяч человек. Если есть симпатии к конкретной модели авто, поищите — возможно, ей посвящено отдельное сообщество.

Воспитываете ребенка? Существует многочисленная группа психологической поддержки родителей, есть сообщества, ориентированные на пап, например, «Татоhub» в Киеве, Одессе и Виннице. И, конечно, хватает сообществ для мам и групп, посвященных развитию детей.

Каким бы ни был ваш интерес, шансы, что в вашем городе или в Украине есть посвященное ему онлайн- или офлайн-сообщество, высоки. Не нашли? Попробуйте организовать его самостоятельно.

Также обратите внимание на сообщества с географической привязкой — группы вашего города или района, домовые чаты. Следите за местными афишами событий, в том числе в Facebook. Обратите внимание на приложение MeetUp, в котором публикуют анонсы онлайн- или офлайн-встреч на разные темы — правда, в Украине большинство событий там пока касаются только IT. Также всегда остается возможность организовать разговорный клуб или встречу незнакомцев — например, в формате ужина.

Если первая или вторая попытка ничего не дали или вам непросто начать разговор, не прекращайте посещать мероприятия или появляться в интересующих вас сообществах. Со временем люди начнут относиться к вам с большей симпатией уже просто потому, что вы постоянно присутствуете в компании. К тому же люди, которых мы рассчитываем встретить снова, обычно нравятся больше.

Удалось завязать контакт с новым человеком. Что делать и чего не делать?

Несколько коротких и часто очевидных советов:

отложите в сторону смартфон;

не рассказывайте чужие секреты;

доверяйте тем, кто не рассказывает ваши секреты;

не бойтесь быть уязвимыми с теми, кому доверяете;

радуйтесь за друзей, когда у них что-то получилось;

сочувствуйте им, когда у них горе;

если вы завидуете чужому счастью — это знак, что дружба не сложится;

будьте внимательны к чужим границам;

не злоупотребляйте требованием поддержать вас эмоционально;

не соглашайтесь на что-то, зная, что впоследствии откажетесь;

не переводите тему разговоров на себя;

предлагайте первым;

не запускайте общение: длительные паузы часто сводят дружбу на нет.

А если человек оказался не слишком близким?

Честно скажите ему, что не хотите много общаться. Вместо того чтобы распыляться на десяток новых знакомых, лучше выстраивать тесный и доверительный контакт с несколькими наиболее близкими из них.