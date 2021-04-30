Хочу купить телевизор, но ничего не понимаю в OLED, QLED и HDR. Как разобраться и не потратить все деньги мира — объясняем вместе с LG

Диагональ экрана
Начнем с простого. Первым делом стоит продумать, как телевизор впишется в ваш интерьер. Если выбираете телевизор под конкретную мебель — тумбу, столик или полку в шкафу, лучше всего измерить их рулеткой и записать размеры. Не пытайтесь сделать это на глаз — запросто можно ошибиться. Учтите, что не все телевизоры стоят на одной ножке. У некоторых их две, и они расположены по краям. Если вам неохота бегать с рулеткой, то у LG есть специальная программа, которая поможет вам «примерить» телевизор в вашем интерьере в реальном размере. Для этого даже не нужно устанавливать приложение, достаточно перейти по ссылке и просто онлайн посмотреть, как впишется телевизор.
Разрешение
Один из самых важных параметров. Изображение на экране телевизора, как и на компьютерном мониторе или смартфоне, состоит из точек — пикселей. Разрешение экрана — это количество точек по вертикали и горизонтали. Чем больше разрешение, тем четче картинка. Но тут стоит помнить, что разрешение есть не только у экрана, но и у видео, которое вы на нем смотрите. Если видео плохого качества, не поможет даже самый хороший экран.
Есть три популярных формата разрешения — и тут начинаются аббревиатуры:
- HD Ready с разрешением 1 280 x 720 пикселей. Это устаревшая технология, которую используют все реже.
- Full HD (2K) с разрешением 1 920 x 1 080 пикселей. Какое-то время телевизоры с таким разрешением были отраслевым стандартом. Многие телеканалы и стриминговые сервисы показывают видео в Full HD, и его хватает для хорошей картинки (если не садиться слишком близко к телевизору). Но если вы прямо сейчас выбираете телевизор, помните, что и эта технология скоро устареет — ее сменит Ultra HD.
- Ultra HD бывает двух типов: Ultra HD 4K (3 840 х 2 160 пикселей) и Ultra HD 8K (7 680 x 4 320 пикселей). Если проще — это самые современные форматы разрешения, в 4 и 8 раз четче Full HD. Количество контента для такого формата постоянно растет: на 4K постепенно переходит цифровое телевидение, стриминговые сервисы Netflix, Amazon Prime и даже видеохостинг YouTube. Ultra HD — то, что нужно для PlayStation 5 и Xbox Series X. Контента для 8K пока меньше. Впрочем, недавно это можно было сказать и о 4К, а сегодня снимать такое видео могут даже средние смартфоны. Поэтому, если хотите выбрать телевизор с большим заделом на будущее — это Real 8K от LG.
Экран
Здесь стоит выбирать между телевизорами LED и OLED. На ламповые LCD и уж тем более на плазмы не стоит обращать внимание — они устарели.
- LED — так называют жидкокристаллические телевизоры, в которых в качестве подсветки используют светодиоды (LED), а не лампы. Принцип работы такой: свет от подсветки проходит через матрицу с жидкими кристаллами, а электроника управляет этой матрицей, пропуская нужное количество света в нужном месте. Так на экране появляется картинка.
- QLED (Quantum LED) — ЖК-экраны со светодиодной подсветкой на квантовых точках (да, вы точно слышали о них в рекламе). Квантовые точки — это кристаллы, которые светятся, когда на них воздействует ток или свет. В зависимости от размера и материала точки излучают разные цвета.
- NanoCell — фирменная технология ЖК-экранов со светодиодной подсветкой от LG. Главная фишка — специальные наночастицы, которые напыляют поверх экрана. Они отфильтровывают тусклые оттенки, и изображение получается ярким и контрастным. Еще один сугубо прикладной плюс — благодаря NanoCell вы можете смотреть телевизор под любым углом и видеть одинаково яркую картинку. Это удобно, если перед телевизором собирается большая компания и места прямо перед ним хватает «не только лишь всем».
- OLED — это технология следующего поколения. Тут все иначе. Светятся сами точки, состоящие из органических светодиодов. Такие телевизоры почти по всем параметрам превосходят жидкокристаллические. Часто OLED-телевизоры сравнивают с ЖК-телевизорами, в основе которых лежат обычные светодиоды. Но это не совсем корректно. Основное технологическое преимущество OLED-телевизоров как раз и заключается в отсутствии дополнительной подсветки. Помимо более красочной и яркой картинки, это дает массу преимуществ в производстве — уже сейчас разрабатываются телевизоры, толщина корпуса которых приближается к толщине листа бумаги. LG первой в мире освоила технологию OLED для массового производства и уже восемь лет остается в ней лучшей. Кроме того, у OLED-панелей LG есть сертификат Eye comfort display — возможность переключения на безопасный для глаз режим просмотра.
- QNED Mini LED — это самая новая технология в качестве изображения ЖК-телевизоров, которую LG представила в 2021 году на выставке CES. Это комбинация NanoCell и нового типа подсветки Mini-LED из 30 тысяч светодиодов. Все это дает улучшенную контрастность, более яркую картинку и точную цветопередачу.
Подсветка экрана
Важная характеристика телевизоров последнего поколения, о которой покупатели зачастую ничего не знают. От того, как располагаются светодиоды — по всей площади или только по бокам экрана, зависит его толщина. А от возможности затемнять определенные участки экрана зависит яркость и контрастность изображения. Если все это сложно, достаточно просто понимать: чем дешевле в телевизоре подсветка, тем быстрее она сгорает. Особенно это актуально для дешевых моделей, где яркости недостаточно. Чтобы получить красочную картинку, яркость выкручивают на максимум, из-за этого ресурс светодиодов снижается и телевизор ломается.
Вот главные типы подсветки:
- Direct LED — светодиоды размещены по всей площади экрана и обеспечивают равномерную подсветку.
- Edge LED — в таких телевизорах светодиодная подсветка размещена только по бокам экрана. Это позволяет делать телевизоры очень тонкими, но ухудшает равномерность подсветки.
- Без локального затемнения — тип подсветки, при котором фактически все светодиоды играют роль одной большой лампы. Это не лучший вариант, который часто используют в дешевых телевизорах.
- С локальным затемнением — телевизор способен затемнять определенные зоны экрана, благодаря чему изображение получается значительно более качественным, плюс увеличивается контрастность. Компания LG предлагает Slim Direct LED-подсветку — это дает максимальный уровень цветности, контрастности и яркости.
HDR
Это технология увеличения динамического диапазона — High Dynamic Range. Если проще, HDR обеспечивает лучшую контрастность и цветопередачу. Еще проще — телевизоры с HDR показывают темный предмет более темным, светлый — более светлым, а цвета — максимально приближенными к тому, как их видел глаз оператора при съемке.
Но учтите, HDR — это дополнительная функция не только телевизора, но и видео, которое вы смотрите. В видеофайле должны быть определенные данные, которые подскажут, какие части экрана подсвечивать в каждой конкретной сцене. А телевизор должен уметь считывать эти данные. Стоит ли доплачивать за такую опцию — решать вам. В большинстве современных 4K-телевизоров поддержка HDR встроена по умолчанию, а многие фильмы и сериалы, выпущенные в последние два-три года, содержат нужные данные.
HDR бывает нескольких видов, хотя все они решают одну и ту же задачу.
- HDR 10 — самый популярный и широко распространенный стандарт. Обеспечивает 10-битный цвет и может отображать до 1,07 миллиарда оттенков.
- Технология Dolby Vision поддерживает не только 10, но и 12-битный цвет, а это более 68 миллиардов оттенков.
Разъемы
Подключение к телевизору стало менее сложным, поскольку важные входы сократились до одного — HDMI. Есть несколько версий:
- HDMI 2.0 — самый распространенный, может передавать видео с разрешением 4К и частотой 50 или 60 кадров в секунду.
- HDMI 2.1 — пригодится, если вы планируете подключать к телевизору игровую консоль, может передавать изображение 4К до 120 кадров в секунду. С ним связана технология ALLM — автоматический режим с малой задержкой. То есть вы будете видеть нормальную картинку без пауз в самых современных играх. А еще это может пригодиться, например, для караоке и видеоконференций.
Звук
Для хорошего звука нужна дополнительная аудиосистема. Если вы не планируете ее покупать, ищите модели со встроенным сабвуфером и стереоколонками мощностью примерно от 20 ватт. А если собираетесь покупать к телевизору дополнительные колонки, обратите внимание на такие опции:
- HDMI eARC — расширенный возвратный звуковой канал. Суть такова: большинство телевизоров сжимают аудиосигнал, прежде чем он уйдет в колонки по кабелям HDMI. Технология eARC позволяет передавать звук без потери качества, но для этого нужны порты HDMI 2.1.
- Bluetooth surround ready — эта технология позволяет подключать к телевизору две любые беспроводные колонки. А еще с ее помощью можно подключить две пары беспроводных наушников — это очень удобно, если любите смотреть фильмы вдвоем, но не хотите мешать людям поблизости.
- Dolby Atmos — технология многоканального объемного звука для продвинутого домашнего кинотеатра. Если говорить проще, это «умная» звуковая технология, которая раскладывает фоновую музыку, закадровый голос, звуки движущегося транспорта и спецэффектов, голоса персонажей и многое другое на отдельные звуковые дорожки и в реальном времени определяет, в какой колонке или колонках и с какой громкостью должна звучать каждая дорожка.
Беспроводная передача данных
С ней все просто — это возможность транслировать фильмы и музыку с мобильных устройств на большой экран.
- Wi-Fi Direct — не самый новый, но во многом универсальный стандарт беспроводной передачи данных.
- AirPlay — это собственная разработка Apple. Идеальное решение, если вы пользуетесь iOS-устройствами, однако оно не совместимо с любыми другими платформами.
- Chromecast — разработка Google для тех, кто пользуется Android-устройствами, с ее помощью можно также напрямую транслировать видео из браузера Chrome.
Apple homekit
Это технология «умного дома» от Apple, которая позволяет подключить ваш телевизор к единой системе iOS-устройств. С ее помощью вы можете, к примеру, включать и выключать телевизор, переключать источники сигнала и даже менять громкость, используя голосовой помощник.
Smart TV
Когда-то это звучало гордо. Теперь практически все современные телевизоры — это смарт-устройства. Они могут напрямую подключаться к вашему Wi-Fi, чтобы получить доступ к Netflix, Amazon Prime, HBO, YouTube, а также для запуска других приложений и даже игр. За все это отвечает операционная система. У каждой компании она своя, например, у LG — WebOS. Smart TV — это дополнительный функционал, который никак не влияет на качество изображения и звука. Но если вы решите сэкономить, купив телевизор без «интеллекта», учтите, что изображение там тоже может быть неважное — это старая модель.
Игры
Помимо разрешения, типа экрана и разъемов, стоит обратить внимание на технологию VRR. Если по-научному — это переменная частота обновления. Если просто — это отличная картинка без зависаний и подергиваний для игроманов. Производители игровых видеокарт AMD и Nvidia сражаются за первенство в отрасли: каждая компания продвигает собственный формат VRR. У AMD он называется FreeSync, у NVIDIA — G-Sync. Если вы планируете использовать телевизор в качестве монитора для игр и предпочитаете формат от NVIDIA, учтите, что технологию G-Sync поддерживают только OLED-телевизоры LG.
Теперь, когда вы разобрались с аббревиатурами, терминами и параметрами, за которые они отвечают, выбрать подходящий телевизор будет гораздо проще. Планируете смотреть фильмы и сериалы — обращайте внимание на сам экран, тип подсветки, разрешение и параметры, которые отвечают за изображение. Любите спорт — тогда одними из главных параметров будут величина экрана и большой угол обзора. Хотите домашний кинотеатр с объемным звуком — вам подойдет «умная» звуковая технология Dolby Atmos. Собираетесь подключать к телевизору игровую приставку — ищите разъем HDMI 2.1 с технологией ALLM и обращайте внимание на формат VRR. Ведь вы уже знаете, что все это значит.