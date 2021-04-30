Хочу купить телевизор, но ничего не понимаю в OLED, QLED и HDR. Как разобраться и не потратить все деньги мира — объясняем вместе с LG

Диагональ экрана

Начнем с простого. Первым делом стоит продумать, как телевизор впишется в ваш интерьер. Если выбираете телевизор под конкретную мебель — тумбу, столик или полку в шкафу, лучше всего измерить их рулеткой и записать размеры. Не пытайтесь сделать это на глаз — запросто можно ошибиться. Учтите, что не все телевизоры стоят на одной ножке. У некоторых их две, и они расположены по краям. Если вам неохота бегать с рулеткой, то у LG есть специальная программа, которая поможет вам «примерить» телевизор в вашем интерьере в реальном размере. Для этого даже не нужно устанавливать приложение, достаточно перейти по ссылке и просто онлайн посмотреть, как впишется телевизор.

LG OLED 4K серии A1 Идеальный вариант для тех, кто ищет отличное качество изображения по демократичной цене.

Разрешение

Один из самых важных параметров. Изображение на экране телевизора, как и на компьютерном мониторе или смартфоне, состоит из точек — пикселей. Разрешение экрана — это количество точек по вертикали и горизонтали. Чем больше разрешение, тем четче картинка. Но тут стоит помнить, что разрешение есть не только у экрана, но и у видео, которое вы на нем смотрите. Если видео плохого качества, не поможет даже самый хороший экран.

LG NANO75 4K NanoCell-телевизор, совместим с подставкой в дизайне «Галерея», что дает возможность установить телевизор даже в центре комнаты.

Есть три популярных формата разрешения — и тут начинаются аббревиатуры:

HD Ready с разрешением 1 280 x 720 пикселей. Это устаревшая технология, которую используют все реже.

с разрешением 1 280 x 720 пикселей. Это устаревшая технология, которую используют все реже. Full HD (2K) с разрешением 1 920 x 1 080 пикселей. Какое-то время телевизоры с таким разрешением были отраслевым стандартом. Многие телеканалы и стриминговые сервисы показывают видео в Full HD, и его хватает для хорошей картинки (если не садиться слишком близко к телевизору). Но если вы прямо сейчас выбираете телевизор, помните, что и эта технология скоро устареет — ее сменит Ultra HD.

с разрешением 1 920 x 1 080 пикселей. Какое-то время телевизоры с таким разрешением были отраслевым стандартом. Многие телеканалы и стриминговые сервисы показывают видео в Full HD, и его хватает для хорошей картинки (если не садиться слишком близко к телевизору). Но если вы прямо сейчас выбираете телевизор, помните, что и эта технология скоро устареет — ее сменит Ultra HD. Ultra HD бывает двух типов: Ultra HD 4K (3 840 х 2 160 пикселей) и Ultra HD 8K (7 680 x 4 320 пикселей). Если проще — это самые современные форматы разрешения, в 4 и 8 раз четче Full HD. Количество контента для такого формата постоянно растет: на 4K постепенно переходит цифровое телевидение, стриминговые сервисы Netflix, Amazon Prime и даже видеохостинг YouTube. Ultra HD — то, что нужно для PlayStation 5 и Xbox Series X. Контента для 8K пока меньше. Впрочем, недавно это можно было сказать и о 4К, а сегодня снимать такое видео могут даже средние смартфоны. Поэтому, если хотите выбрать телевизор с большим заделом на будущее — это Real 8K от LG.

Экран

Здесь стоит выбирать между телевизорами LED и OLED. На ламповые LCD и уж тем более на плазмы не стоит обращать внимание — они устарели.

LG OLED серии Z1 8K-телевизор c диагональю 88 дюймов и премиум дизайном со сверхтонким профилем.

LED — так называют жидкокристаллические телевизоры, в которых в качестве подсветки используют светодиоды (LED), а не лампы. Принцип работы такой: свет от подсветки проходит через матрицу с жидкими кристаллами, а электроника управляет этой матрицей, пропуская нужное количество света в нужном месте. Так на экране появляется картинка.

— так называют жидкокристаллические телевизоры, в которых в качестве подсветки используют светодиоды (LED), а не лампы. Принцип работы такой: свет от подсветки проходит через матрицу с жидкими кристаллами, а электроника управляет этой матрицей, пропуская нужное количество света в нужном месте. Так на экране появляется картинка. QLED (Quantum LED) — ЖК-экраны со светодиодной подсветкой на квантовых точках (да, вы точно слышали о них в рекламе). Квантовые точки — это кристаллы, которые светятся, когда на них воздействует ток или свет. В зависимости от размера и материала точки излучают разные цвета.

LG NANO77 4K-телевизор, дополненный возможностями технологии NanoCell, с Direct LED-подсветкой без локального затемнения.

NanoCell — фирменная технология ЖК-экранов со светодиодной подсветкой от LG. Главная фишка — специальные наночастицы, которые напыляют поверх экрана. Они отфильтровывают тусклые оттенки, и изображение получается ярким и контрастным. Еще один сугубо прикладной плюс — благодаря NanoCell вы можете смотреть телевизор под любым углом и видеть одинаково яркую картинку. Это удобно, если перед телевизором собирается большая компания и места прямо перед ним хватает «не только лишь всем».

LG OLED серии C1 Основная серия LG OLED с самыми разными размерами экрана — от 48 до 77 дюймов.

OLED — это технология следующего поколения. Тут все иначе. Светятся сами точки, состоящие из органических светодиодов . Такие телевизоры почти по всем параметрам превосходят жидкокристаллические. Часто OLED-телевизоры сравнивают с ЖК-телевизорами, в основе которых лежат обычные светодиоды. Но это не совсем корректно. Основное технологическое преимущество OLED-телевизоров как раз и заключается в отсутствии дополнительной подсветки. Помимо более красочной и яркой картинки, это дает массу преимуществ в производстве — уже сейчас разрабатываются телевизоры, толщина корпуса которых приближается к толщине листа бумаги. LG первой в мире освоила технологию OLED для массового производства и уже восемь лет остается в ней лучшей. Кроме того, у OLED-панелей LG есть сертификат Eye comfort display — возможность переключения на безопасный для глаз режим просмотра.

— это технология следующего поколения. Тут все иначе. Светятся сами точки, состоящие из . Такие телевизоры почти по всем параметрам превосходят жидкокристаллические. Часто OLED-телевизоры сравнивают с ЖК-телевизорами, в основе которых лежат обычные светодиоды. Но это не совсем корректно. Основное технологическое преимущество OLED-телевизоров как раз и заключается в отсутствии дополнительной подсветки. Помимо более красочной и яркой картинки, это дает массу преимуществ в производстве — уже сейчас разрабатываются телевизоры, толщина корпуса которых приближается к толщине листа бумаги. LG первой в мире освоила технологию OLED для массового производства и уже восемь лет остается в ней лучшей. Кроме того, у OLED-панелей LG есть сертификат — возможность переключения на безопасный для глаз режим просмотра. QNED Mini LED — это самая новая технология в качестве изображения ЖК-телевизоров, которую LG представила в 2021 году на выставке CES . Это комбинация NanoCell и нового типа подсветки Mini-LED из 30 тысяч светодиодов. Все это дает улучшенную контрастность, более яркую картинку и точную цветопередачу.

Подсветка экрана

LG NANO96 8K-телевизор с максимально точной передачей цветов благодаря технологии полноматричного затемнения.

Важная характеристика телевизоров последнего поколения, о которой покупатели зачастую ничего не знают. От того, как располагаются светодиоды — по всей площади или только по бокам экрана, зависит его толщина. А от возможности затемнять определенные участки экрана зависит яркость и контрастность изображения. Если все это сложно, достаточно просто понимать: чем дешевле в телевизоре подсветка, тем быстрее она сгорает. Особенно это актуально для дешевых моделей, где яркости недостаточно. Чтобы получить красочную картинку, яркость выкручивают на максимум, из-за этого ресурс светодиодов снижается и телевизор ломается.

Вот главные типы подсветки:

Direct LED — светодиоды размещены по всей площади экрана и обеспечивают равномерную подсветку.

— светодиоды размещены по всей площади экрана и обеспечивают равномерную подсветку. Edge LED — в таких телевизорах светодиодная подсветка размещена только по бокам экрана. Это позволяет делать телевизоры очень тонкими, но ухудшает равномерность подсветки.

— в таких телевизорах светодиодная подсветка размещена только по бокам экрана. Это позволяет делать телевизоры очень тонкими, но ухудшает равномерность подсветки. Без локального затемнения — тип подсветки, при котором фактически все светодиоды играют роль одной большой лампы. Это не лучший вариант, который часто используют в дешевых телевизорах.

LG NANO99 Real 8K-телевизор с технологией NanoCell и подсветкой Slim Direct.

С локальным затемнением — телевизор способен затемнять определенные зоны экрана, благодаря чему изображение получается значительно более качественным, плюс увеличивается контрастность. Компания LG предлагает Slim Direct LED-подсветку — это дает максимальный уровень цветности, контрастности и яркости.

HDR

Это технология увеличения динамического диапазона — High Dynamic Range. Если проще, HDR обеспечивает лучшую контрастность и цветопередачу. Еще проще — телевизоры с HDR показывают темный предмет более темным, светлый — более светлым, а цвета — максимально приближенными к тому, как их видел глаз оператора при съемке.

Но учтите, HDR — это дополнительная функция не только телевизора, но и видео, которое вы смотрите. В видеофайле должны быть определенные данные, которые подскажут, какие части экрана подсвечивать в каждой конкретной сцене. А телевизор должен уметь считывать эти данные. Стоит ли доплачивать за такую опцию — решать вам. В большинстве современных 4K-телевизоров поддержка HDR встроена по умолчанию, а многие фильмы и сериалы, выпущенные в последние два-три года, содержат нужные данные.

HDR бывает нескольких видов, хотя все они решают одну и ту же задачу.

HDR 10 — самый популярный и широко распространенный стандарт. Обеспечивает 10-битный цвет и может отображать до 1,07 миллиарда оттенков.

— самый популярный и широко распространенный стандарт. Обеспечивает и может отображать до 1,07 миллиарда оттенков. Технология Dolby Vision поддерживает не только 10, но и 12-битный цвет, а это более 68 миллиардов оттенков.

Разъемы

Подключение к телевизору стало менее сложным, поскольку важные входы сократились до одного — HDMI. Есть несколько версий:

HDMI 2.0 — самый распространенный, может передавать видео с разрешением 4К и частотой 50 или 60 кадров в секунду.

— самый распространенный, может передавать видео с разрешением 4К и частотой 50 или 60 кадров в секунду. HDMI 2.1 — пригодится, если вы планируете подключать к телевизору игровую консоль, может передавать изображение 4К до 120 кадров в секунду. С ним связана технология ALLM — автоматический режим с малой задержкой. То есть вы будете видеть нормальную картинку без пауз в самых современных играх. А еще это может пригодиться, например, для караоке и видеоконференций.

Звук

Для хорошего звука нужна дополнительная аудиосистема. Если вы не планируете ее покупать, ищите модели со встроенным сабвуфером и стереоколонками мощностью примерно от 20 ватт. А если собираетесь покупать к телевизору дополнительные колонки, обратите внимание на такие опции:

HDMI eARC — расширенный возвратный звуковой канал. Суть такова: большинство телевизоров сжимают аудиосигнал, прежде чем он уйдет в колонки по кабелям HDMI. Технология eARC позволяет передавать звук без потери качества, но для этого нужны порты HDMI 2.1.

— расширенный возвратный звуковой канал. Суть такова: большинство телевизоров сжимают аудиосигнал, прежде чем он уйдет в колонки по кабелям HDMI. Технология eARC позволяет передавать звук без потери качества, но для этого нужны порты HDMI 2.1. Bluetooth surround ready — эта технология позволяет подключать к телевизору две любые беспроводные колонки. А еще с ее помощью можно подключить две пары беспроводных наушников — это очень удобно, если любите смотреть фильмы вдвоем, но не хотите мешать людям поблизости.

LG OLED серии G1 Лучший LG OLED-телевизор с потрясающей четкостью, детализацией и реалистичностью изображения и технологией Dolby Atmos.

Dolby Atmos — технология многоканального объемного звука для продвинутого домашнего кинотеатра. Если говорить проще, это «умная» звуковая технология, которая раскладывает фоновую музыку, закадровый голос, звуки движущегося транспорта и спецэффектов, голоса персонажей и многое другое на отдельные звуковые дорожки и в реальном времени определяет, в какой колонке или колонках и с какой громкостью должна звучать каждая дорожка.

Беспроводная передача данных

С ней все просто — это возможность транслировать фильмы и музыку с мобильных устройств на большой экран.

Wi-Fi Direct — не самый новый, но во многом универсальный стандарт беспроводной передачи данных.

— не самый новый, но во многом универсальный стандарт беспроводной передачи данных. AirPlay — это собственная разработка Apple. Идеальное решение, если вы пользуетесь iOS-устройствами, однако оно не совместимо с любыми другими платформами.

— это собственная разработка Apple. Идеальное решение, если вы пользуетесь iOS-устройствами, однако оно не совместимо с любыми другими платформами. Chromecast — разработка Google для тех, кто пользуется Android-устройствами, с ее помощью можно также напрямую транслировать видео из браузера Chrome.

Apple homekit

Это технология «умного дома» от Apple, которая позволяет подключить ваш телевизор к единой системе iOS-устройств. С ее помощью вы можете, к примеру, включать и выключать телевизор, переключать источники сигнала и даже менять громкость, используя голосовой помощник.

Smart TV

Когда-то это звучало гордо. Теперь практически все современные телевизоры — это смарт-устройства. Они могут напрямую подключаться к вашему Wi-Fi, чтобы получить доступ к Netflix, Amazon Prime, HBO, YouTube, а также для запуска других приложений и даже игр. За все это отвечает операционная система. У каждой компании она своя, например, у LG — WebOS. Smart TV — это дополнительный функционал, который никак не влияет на качество изображения и звука. Но если вы решите сэкономить, купив телевизор без «интеллекта», учтите, что изображение там тоже может быть неважное — это старая модель.

LG NANO91 Этот телевизор прекрасно подойдет для игр благодаря мощному процессору, технологиям VRR, ALLM и eARC.

Игры

Помимо разрешения, типа экрана и разъемов, стоит обратить внимание на технологию VRR. Если по-научному — это переменная частота обновления. Если просто — это отличная картинка без зависаний и подергиваний для игроманов. Производители игровых видеокарт AMD и Nvidia сражаются за первенство в отрасли: каждая компания продвигает собственный формат VRR. У AMD он называется FreeSync, у NVIDIA — G-Sync. Если вы планируете использовать телевизор в качестве монитора для игр и предпочитаете формат от NVIDIA, учтите, что технологию G-Sync поддерживают только OLED-телевизоры LG.

Теперь, когда вы разобрались с аббревиатурами, терминами и параметрами, за которые они отвечают, выбрать подходящий телевизор будет гораздо проще. Планируете смотреть фильмы и сериалы — обращайте внимание на сам экран, тип подсветки, разрешение и параметры, которые отвечают за изображение. Любите спорт — тогда одними из главных параметров будут величина экрана и большой угол обзора. Хотите домашний кинотеатр с объемным звуком — вам подойдет «умная» звуковая технология Dolby Atmos. Собираетесь подключать к телевизору игровую приставку — ищите разъем HDMI 2.1 с технологией ALLM и обращайте внимание на формат VRR. Ведь вы уже знаете, что все это значит.