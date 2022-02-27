Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Киев требует назначить слушание уже на следующей неделе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе», — написал Зеленский в Twitter.