США выделили Украине $350 миллионов военной помощи

США выделили Украине еще $350 миллионов на военные нужды.

Об этом сообщает Государственный департамент.

Этот пакет помощи будет включать поставки летального оружия, чтобы «помочь Украине преодолеть бронированные, воздушно-десантные и другие угрозы, с которыми она сейчас сталкивается». «Это еще один четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, защищая свою суверенную, мужественную и гордую нацию», — говорится в сообщении Государственного департамента. Перед этим Белый дом сообщил, что общая помощь составит $600 миллионов.