Россия подбила в Черном море уже три иностранных корабля

Российские военные подбили сегодня уже два иностранных коммерческих корабля в районе порта «Южный» в Черном vоре в Одесской области. Об этом сообщили директор порта ТІС Андрей Ставницер и главнокомндующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам Залужного, бункеровщик Millenium Spirit, который ходит под флагом Молдовы, подбит российским кораблем. Связи с судном нет. Корабль находился в 12 милях от берега.

Подбитый корабль Millenium Spirit под флагом Молдовы FB Главнокомандующий ВС Украини

Второе судно — Namura Queen, флаг — Панама. Оно стояло на якорной стоянке порта «Южный». Предположительно, в него попала ракета. Погибших нет, есть один пострадавший. По обновленной информации — раненых трое. P&O Maritime Ukraine отправился на помощь.

Накануне, 24 февраля, Россия также атаковала турецкий корабль.