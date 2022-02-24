Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России за вторжение в Украину. Он отметил, что Штаты ограничат возможности РФ вести бизнес в долларах, евро и иенах.

Об этом он заявил на брифинге 24 февраля.

«Путин — агрессор. Путин выбрал эту войну. И теперь он и его страна будут иметь последствия», — отметил Байден.

По его словам, санкции введут против российского банка ВТБ, также введут ограничения на экспорт в Россию. Он подчеркнул, что санкции лишат Россию возможности финансировать и развивать российскую армию.

Также санкции нанесут серьезный ущерб российской космической программе. Кроме того, союзники договорились сократить на 50% импорт Россией высокотехнологичной продукции. В то же время от SWIFT Россию пока отключать не будут.

Байден снова подчеркнул, что США не будут воевать в Украине.