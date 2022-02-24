«Для приоритетной заправки специальных служб». OKKO и WOG ограничили продажу топлива

Сети автозаправок OKKO и WOG ограничили продажу топлива потребителям.

Об этом сообщается на страницах компаний.

«В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры, наша компания приняла решение ограничить объем заправки — до 20 литров. То есть 20 литров – это максимум, который мы будем отпускать на одно авто», — объяснили в компаниях.

Они призвали потребителей отнестись с пониманием также к тому, что транспортные средства вышеупомянутых служб будут заправляться вне очереди.