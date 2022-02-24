Лукашенко заявил, что сам предложил Путину оставить российские войска на территории Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что сам предложил президенту РФ Владимиру Путину оставить российские войска на территории Беларуси. Он заявил, что это сделали для того, чтобы «руководство Украины сделало выводы».

Об этом пишет Zerkalo.io.

«Во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить несколько вооруженных сил России на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в этой ситуации, поскольку украинские подразделения — военные, не пограничные — выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск», — отметил Лукашенко.

По его словам, это было сделано для того, чтобы «руководство Украины сделало выводы» и якобы поняло, что нужно идти на переговоры.

Кроме того, Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. В то же время он уверяет, что беларусские военные не участвуют в войне против Украины.