Минздрав остановил все плановые госпитализации и операции

Министерство здравоохранения приказало остановить все плановые госпитализации и операции из-за вторжения России и объявления военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ведомство подчеркнуло, что в медицинских учреждениях сформировали запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и так далее. «Есть четкие механизмы пополнения запасов и их обновления», — подчеркивают в министерстве.

Все больницы снабдили автономными источниками питания. Работают все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное оказание экстренной медицинской помощи.