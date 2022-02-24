ГПСУ: Российские военные во время прорыва в Луганской области прикрылись автомобилями с символикой ОБСЕ

Государственная пограничная служба обвинила российскую армию в использовании автомобилей с символикой ОБСЕ в атаке на украинских военных.

Об этом сообщается на странице Госпогранслужбы.

«В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил перед колонной автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Сейчас на этом рубеже идут боевые действия, пограничники вместе с Вооруженными силами и Нацгвардией держат оборону.