Офис президента: Российская армия продвинулась вглубь Украины не более чем на 5 километров по трем направлениям

Российские войска прорвали украинскую границу в нескольких районах, однако продвинулись вглубь не более чем на 5 километров.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«По предварительным данным, незначительное вклинивание противника на расстояние не более 5 километров наблюдается на севере Харьковской области, в Черниговской — ближе к городу Сумы. И требующие проверки данные — возможно, на Волынском направлении», — сказал Арестович. Однако, по обновленным данным, на Волынском направлении атаку отбили.

Арестович напомнил, что российская атака началась в 5 утра и первый удар оказался провальным, поскольку не нанес украинским военным существенных потерь.