«Путин выбрал войну»: президент США Байден пообещал привлечь Россию к ответственности

Президент США Джо Байден пообещал привлечь Россию к ответственности за начало войны в Украине. Он заявил, что именно Россия будет ответственна за жертвы и страдания.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Молитвы всего мира сегодня вечером с народом Украины, страдающим от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин избрал намеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерти и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности», — сообщил он.

По словам Байдена, он будет следить за развитием событий в Украине и проведет встречи с коллегами из G7, а затем объявит о следующих шагах США и союзников против России.