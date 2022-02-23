Украинцы за сутки перечислили в поддержку армии рекордные 20,5 млн грн через фонд «Вернись живым»

За сутки украинцы перечислили фонду «Вернись живым» более 20,5 миллиона гривен на поддержку Вооруженных сил Украины. Эта сумма превышает годовую поддержку фонда за весь 2021 год.
Об этом сообщила команда фонда в Facebook.
«Наша бухгалтерия едва успевает подсчитывать количество платежей, а военный отдел в режиме 24/7 конвертирует ваши благотворительные взносы в реальную помощь на передовой», — отметила команда.
Директор фонда Тарас Чмут подчеркнул, что уровень финансовой поддержки, полученный фондом за последние несколько недель, — это очередное свидетельство того, что Украина и украинцы готовы бороться с Россией во всех возможных формах и проявлениях.
«Сейчас у фонда есть сотни заявок от военных, которые мы оперативно обрабатываем, чтобы усиливать армейцев, и выигрывать государству время там, где оно не успевает. Мы благодарим всех, кто присоединился к помощи», — добавил Дмитрий Чмут.
- В Украине с сегодняшнего дня, 23 февраля, начинается призыв резервистов в особый период по соответствующему указу президента Владимира Зеленского. Призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется сегодня, 23 февраля. Максимальный срок службы — один год.