В Британии впервые конфисковали NFT-токены. Налоговая расследует уклонение от уплаты налогов

В Великобритании управление по налоговым и таможенным сборам впервые конфисковало три невзаимозаменяемых токена (NFT) в рамках дела о мошенничестве на $1,9 млн.

Об этом сообщает CNBC.

Заместитель директора Департамента по расследованию экономических преступлений Ник Шарп заявил, что первая конфискация NFT служит предупреждением всем, кто считает, что они могут использовать криптоактивы, чтобы скрыть деньги от налоговых служб.

По его словам, управление постоянно адаптируется к новым технологиям, чтобы быть в курсе того, как преступники пытаются скрыть свои активы.