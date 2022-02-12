«Соблюдаем тишину». В ВСУ опровергли информацию об обстрелах в направлении Донецка

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не совершали никаких обстрелов, в частности, в направлении Донецка.
Об этом он написал в Facebook.
Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны вооруженных сил Украины не фиксировали.
Кроме того, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода.
Дело в том, что с вечера 11 февраля и в течение дня 12 февраля в медиа и Telegram-каналах время от времени распространяется недостоверная информация об обострении обстрелов на Донбассе или взрывах неизвестного происхождения.
По данным прес-сцентра ООС, в зоне боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 11 февраля, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов получил ранение один украинский военный. Перед этим ВСУ фиксировали восемь обстрелов за сутки.
- Украина за шесть лет войны (2014—2020) с Россией на своей территории потеряла $280 миллиардов. Аналитики оценили объем потерь непроизведенной продукции и невыработанного ВВП из-за войны. В него входят потери в инвестициях, товарообороте, налоговых поступлениях и утраты активов, в том числе ресурсных.