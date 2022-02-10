Владимир Зеленский назвал накопление войск у границ Украины психологическим давлением со стороны соседей

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами «Европейской Бизнес Ассоциации», чтобы заверить их, что ситуация с безопасностью в стране контролируется и рисков для экономики нет.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Накопление войск у границ — это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков, риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность для своевременного реагирования на развитие событий.

«Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого-либо, кроме военных», — заверил он.

Президент добавил, что экономическая ситуация в Украине сегодня стабильна, что отражается на укреплении гривни.

«Главная задача президента и правительства страны — бизнес, экономика, инвестиционный климат. Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику», — резюмировал Зеленский.