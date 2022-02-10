Уганда выплатит ДР Конго $325 миллионов за оккупацию территорий

Международный суд Организации Объединенных Наций обязал Уганду выплатить Демократической Республике Конго $325 миллионов компенсации за причастность к оккупации ее территорий. До 2026 года страна будет выплачивать Конго по $65 миллионов в год.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Суд постановил, что Уганда нарушила международные нормы как оккупант с 1998 по 2003 год, потому несет ответственность за гибель 10—15 тысяч человек в восточной части региона Итури.
Кроме того, суд подтвердил, что Уганда во время оккупации была причастна к грабежу природных ресурсов — золота, алмазов и древесины.
ДР Конго требовала компенсацию в $11 миллиардов, однако суд не удовлетворил такой запрос, заявив, что это разрушит экономику Уганды.
- В 1990-х годах войска из Уганды и Руанды дважды вторгались в ДР Конго, работая с местными ополченцами над свержением правительства. Они утверждали, что вмешались, чтобы предотвратить распространение конфликта в ДР Конго. Этот конфликт стал одной из причин того, что в Конго в 1998—2008 годах более пяти миллионов человек погибли от болезней и голода.