Чешский миллионер опубликовал видео, как он разгоняется на Bugatti до 417 км/ч. Теперь за него взялась немецкая прокуратура

Германия открыла уголовное производство в отношении чешского миллионера Радима Пассера, который разогнался на Bugatti до 417 км/ч.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел на автомагистрали в земле Саксония-Ангальт еще летом 2021 года, но видео опубликовали 9 января 2022 года. На видео есть кадр, где виртуальный спидометр показывает 417 км/ч на автомагистрали между Берлином и Магдебургом. Пользователи в комментариях обвинили миллионера в безответственной и опасной езде, он ответил фразой о «хорошей видимости» и подчеркнул силу тормозов Bugatti.

«Мы благодарим бога за безопасность и хорошие обстоятельства», — написал Пассера в описании к видео.