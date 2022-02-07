Во Франции запретили убивать цыплят-самцов

Во Франции запретили уничтожать цыплят-самцов сразу после их вылупления. Инкубаторы должны в течение года начать использовать технику для определения пола эмбриона в яйце, чтобы их отсортировать.

Об этом сообщает DW со ссылкой на декрет в правительственном бюллетене.

До этого во Франции ежегодно отбраковывалось до 50 миллионов цыплят-самцов, в Европейском Союзе эта цифра достигает 300 миллионов. Цыплят-самцов убивают сразу после их появления из яиц. Причина – во взрослом возрасте от них нельзя получить ни яиц, ни мяса, как от куриц.