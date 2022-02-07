Кувейт запретит показ фильма с актрисой Галь Гадот из-за ее поддержки израильской армии

Власти Кувейта запретили показ фильма «Смерть на Ниле» в своих кинотеатрах из-за израильской актрисы Галь Гадот.

Об этом пишет The Times of Israel.

Эту информацию подтвердили в Министерстве информации Кувейта. Там подчеркнули, что зрители в Кувейте не смогут посмотреть фильм «Смерть на Ниле», который должен выйти в кинотеатрах в феврале.

Такое решение было принято из-за возмущения в соцсетях. Пользователи требовали запрета фильма из-за того, что Гадот поддерживает израильскую армию и критиковала палестинское радикальное движение ХАМАС во время войны 2014 года в Секторе Газа.

Кувейт последовательно выступает против нормализации отношений с Израилем и поддерживает палестинцев в их стремлении обрести независимое государство. В последнее время ряд арабских стран, в том числе ОАЭ и Бахрейн, начали подписывать мирные соглашения с Израилем.

Актриса Галь Гадот родилась в Израиле и в свое время отслужила два года в израильской армии — там служба обязательна для мужчин и женщин. Также она побеждала на конкурсе «Мисс Израиль — 2004». Гадот снималась в нескольких частях «Форсажа», а также играла главную роль в фильмах «Чудо-женщина» и «Чудо-женщина 1984». Эти фильмы в свое время тоже запрещались в арабских странах из-за участия актрисы.