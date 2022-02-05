Второе по величине рыболовное судно в мире выбросило у берегов Франции более 100 тысяч мертвых рыб

Второе по величине рыболовное судно в мире — нидерландский траулер FV Margiris выбросило у берегов Франции более 100 тысяч мертвых рыб.

Об этом пишет The Guardian.

Французский министр Анник Жирарден назвала этот поступок «шокирующим» и попросила национальный орган по надзору за рыболовством начать расследование.

Виргиниюс Синкявичюс, европейский комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству, также заявил, что ищет «исчерпывающую информацию и доказательства по этому делу».

Компания-владелец судна объяснила произошедшее разрывом траулерной сети. Французские экологи первыми сообщили о происшествии, опубликовав фото путассу, подвида трески, используемого для производства рыбных палочек, рыбьего жира и муки. По их заявлению, мертвая рыба заняла около 3 тысяч квадратных метров поверхности воды.

Сообщается, что такие траулеры, как Margiris, используют сети длиной более километра и перерабатывают рыбу на бортовых заводах, что подвергается резкой критике со стороны экологов.