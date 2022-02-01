Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая подала в отставку

Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) Владислава Магалецкая подала в отставку.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook 1 февраля.

«Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпродпотребслужбы по собственному желанию. Причина — настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев», — написала Магалецкая.

Также она пояснила, что в ближайшее время не сможет работать в таком режиме, как требует должность главы Госпродпотребслужбы, а брать длительный больничный считает неправильным.

Владислава Магалецкая была назначена главой Госпродпотребслужбы 13 октября 2020 года. До этого она работала на должности вице-президента Союза украинских предпринимателей (СУП), а в 2014—2016 годах была заместителем министра аграрной политики и продовольствия.