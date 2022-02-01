Организаторы фестиваля Atlas Weekend сменили его название

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend сменил название – теперь это просто Atlas. Об этом организаторы сообщили 1 февраля.

«Давай откровенно – мы уже давно «Атлас» для тебя и твоих друзей. И уже давно наша фестивальная тусовка — это больше, чем просто «уикенд». Теперь мы не будем исправлять тебя и плыть против течения. Atlas — это гораздо более масштабно, чем несколько концертов на выходных. Это место, где ты встречаешь всех своих друзей или старых знакомых, место, где ты можешь быть собой и где можно путешествовать по странам и культурам, не выезжая за границу», — объяснили свое решение организаторы.

Вместе с названием решили изменить и визуальное оформление – в этом году остановились на стилистике комиксов.

Atlas Weekend / Facebook

В 2022 году фестиваль состоится 6 — 11 июля. Организаторы уже объявили, что выступят группы Alt-J, Placebo, Twenty One Pilots, Guano Apes, Apocalyptica. Билеты уже можно приобрести здесь.