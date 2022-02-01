Компания Sony купила разработчика игр Halo и Destiny

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о покупке американской студии Bungie — разработчика пяти серий видеоигр Halo и двух частей игры Destiny.
Об этом сообщают пресс-службы Sony и Bungie.
Разработчик останется мультиплатформенным. Его не будут ограничивать в выборе платформ для выпуска будущих игр. Bungie сохранит свое руководство, творческую свободу и право самостоятельно издавать свои проекты.
Сумма сделки официально не разглашается, но GamesIndustry пишет, что Sony разработчик достался за $3,6 миллиарда.
- Sony объявила о покупке Bungie через две недели после новости о том, что Microsoft решила купить разработчика игр Activision Blizzard — создателя Call of Duty, Warcraft, Diablo, StarCraft и Overwatch. Activision Blizzard развивала Destiny вместе с Bungie.